BERNIE-MEMER: – Dette her, det trengte vi nå, for pokker, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Skjermdump, Twitter/Jan Greve, VG

Debatt

Bernie overalt!

Jeg kan ikke huske å ha ledd så mye på år og dag.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Foto: Trond Solberg

Det tok ikke mange minuttene for Bernie Sanders å bli en «meme» med eksplosiv spredning på nettet. Ros til første person som så potensialet: Midt i en ganske så pompøs mediehendelse, med svulstige taler i historiske omgivelser, omgitt av ytterst velkledde hotshots fra den liberale eliten i sine dyre klær og matchende fancy svarte tøymunnbind - der sitter Bernie. Alene. Med tjukk vinterjakke som ville passet på fjelltur i Rondane, det lyseblå engangsmunnbindet litt skjevt påsatt, beina og armene i kors, og hendene pakket inn i de mest enorme, mønstrede strikkevottene historien har sett.

Hadde Bernie tatt den fjellturen i Rondane, ville det vært plass til sju digre matpakker, tre termoser, spritkjøkken og åtte par jetski inni de vottene. De er Alle Votters Mor. (De er dessuten hjemmestrikket av en barneskolelærer, av garn fra brukte ullgensere og foret med fleece av resirkulerte plastflasker!)

Mens arrangementet fremdeles pågår, er Bernie sendt på viral rundreise i hele verden, puttet inn i de mest usannsynlige visuelle og historiske sammenhenger, der kreativiteten er totalt grenseløs og serverer oss tusenvis av eksempler på det absolutt deiligste med internett.

les også Bernie Sanders stjal showet – uten å si et ord

For dette her, det trengte vi nå, for pokker. Verden er jaggu ikke mye å le av i 2021, å scrolle nyhetsmediene gir akutte depressive impulser, men så kommer redningen, i form av en gretten gammel tynnhåret raddisgubbe, som sitter der på en skraklete plaststol, som en protesterende sfinx, totalt uberørt av alt snakket om «unity», fullstendig frakoblet den flokken av celebriteter som omgir ham. (Unity, skal vi snakke om det allerede nå? For to uker siden ble politifolk banket opp der han satt, og fem mennesker mistet livet!).

Jeg skal ikke skryte på meg å kunne mye om semiotikk, og det kommer uansett til å poppe opp tunge teoretiske analyser av Bernie-memene framover. Men fra mitt eget fag humoren, er Bernie-memene et stjerneeksempel på det mest effektive virkemiddelet for latter noensinne: Inkongruens. Plasser et element der det ikke hører hjemme, i en setting alle (eller mange) kjenner fra før.

Det funker alltid, og kunsten er å finne den beste kombinasjonen. Bernie er plassert inn i ikoniske situasjoner og bilder fra populærkulturen og historien, og resultatet er at folk flirer seg ihjel. Den umiddelbare gjenkjennelsen brytes av den uforstyrrelig gretne gamle gubben, som alle vet ikke flytter seg en centimeter fra sine prinsipper. Bernie er blitt flua på Mike Pence sitt hode, en flegmatisk tilskuer til at Paul Simonon i The Clash knuser bassen på scenen i New York City Palladium, eller hengende opp ned fra en grein sammen med andre flaggermus. Eller hvor som helst.

Siden det allerede har poppet opp en website der du enkelt kan plassere Bernie hvor som helst ved hjelp av Google Street View, har det dessverre gått hyperinflasjon i memene nå. Vi begynner å bli lei, fordi kvaliteten er gått drastisk ned og mengden er så enorm.

Men selv kommer jeg aldri til å glemme at Bernie Sanders – og internett – reddet livet mitt et par dager i januar 2021.