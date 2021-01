UMULIG? – Lan Marie Berg og politikerne i Oslo vil ha fortetting i de mest sentrale strøkene og ser gjerne at yngre, eldre og barnefamilier bor om hverandre. Det er vanskelig å se hvordan dette kan gå hånd i hånd med bilpolitikken, skriver kronikkforfatterne. Foto: Fleks/Bilkollektivet

Debatt

Svaret er ikke et ja eller nei til bil

Et sted mellom Bård Hoksruds storrøykende dieselbiler og Lan Marie Bergs tilsynelatende bannlysing av kjøretøy i bysentra, finnes det løsninger. Politikerne må ut av skyttergravene og inn i virkeligheten til dem som jobber, kjører og skal leve i byene våre.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

PETTER KJØS UTENGEN, gründer og daglig leder i Fleks

MORTEN MUNCH-OLSEN, direktør i Bilkollektivet

Vi følger ivrig med på debatten som foregår om bilhold og bilbruk, både i Oslo og resten av landet. Politiske valg som enten åpner for eller begrenser ferdsel angår oss, men først og fremst treffer endringene mannen i gata – med eller uten bil – og ofte midt i fleisen.

Man skulle derfor tro at politikerne ivret etter å finne løsninger som både er miljøvennlige, fleksible, fremtidsrettede og berører flest mulig, men vi opplever lite utvikling i argumentasjonen og parter som er svært polariserte. I det minste fremstår det slik i mediene, der det stort sett diskuteres om trafikk i bynære strøk bør begrenses eller ikke, og om politikkutformingen påvirker innbyggernes mulighet til å eie kjøretøy. Få ser ut til å ta inn over seg at folks ønsker om å ha bil sjelden er statiske, men kan være avhengig av blant annet livssituasjon, sesong eller kortvarige behov.

Det å ha bil er et gode og ingen rett. For mange er det et nødvendig onde både økonomisk og miljømessig. For de aller fleste betyr likevel tilgangen på bil en løsning som gjør hverdagen vesentlig mer fleksibel. Vi savner derfor nyansene og ikke minst en debatt om hvordan fremtidsbyen og bilbruk kan gå hånd i hånd uten at det går ut over miljøet, uten at det nødvendigvis blir mer trafikk og ikke minst hvordan det kan bli økonomisk overkommelig for folk å ha tilgang på bil.

les også MDG-Lan: Vil fase inn dieselbilfrie gater fra 2022

Ytterpunktene ble enda tydeligere da regjeringen 8. januar kom med sin klimaplan for 2021-2030. I den åpnes det for innføring av utslippsfrie soner i byene, et ønske byrådet i Oslo har hatt i sin klimastrategi siden den ble lansert i 2019. Bare en uke senere forteller byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), til VG at planene om dieselfrie gater i sentrum er framskyndet med to år. I Oslo kan vi altså måtte forholde oss til dette allerede om ett år, i 2022!, og det er det nok mange som synes kommer kjappere enn (h)jula på kjerringa.

En som ikke likte det var i hvert fall Bård Hoksrud, stortingspolitiker og talsperson innen samferdsel for Frp. Men argumentene er de samme, nemlig at tiltakene rammer dem med dårlig råd og som så vidt kan kjøpe seg en brukt dieselbil. Men det finnes jo (miljøvennlige) og billigere alternativer enn å eie. Det finnes også tilbud som kan bidra til å redusere antall biler i sentrum. Kanskje mødrene på Frogner, som ifølge Nettavisen var villige til å lenke seg fast for å hindre at parkeringsplasser ble sykkelfelt, også kunne sluppet å ta i bruk drastiske aksjonsformer vi sjelden hører om fra den kanten av byen hvis ikke alle måtte eie bil?

Vi heier på byrådets offensive klimastrategi. Oslo skal både bli verdens første utslippsfrie by innen 2030, det skal innføres utslippsfrie soner og biltrafikken skal kuttes med 20 prosent i løpet av inneværende bystyreperiode. Men politikerne vil også ha fortetting i de mest sentrale strøkene og ser gjerne at yngre, eldre og barnefamilier bor om hverandre. Aller helst vil de også unngå gentrifisering. Det er vanskelig å se hvordan dette kan gå hånd i hånd.

les også Ny klimaplan: Oslo og Bergen får grønt lys for soner uten fossile biler

Vi er ikke uenige i klimapolitikken. Alle vil ha en trygg by å bevege seg i, vi vil ha lavere utslipp, mindre luftforurensing og helst så lite støy som mulig. Og regjeringens klimaplan understreket behovet for å agere raskere, hvis vi skal nå målene i Paris-avtalen. Men når innføringen av utslippsfrie soner mest sannsynlig blir framskyndet samtidig som CO2-avgiftene på nye fossilbiler øker, skulle vi ønske at både lokale og nasjonale myndigheter gjorde det enklere for folk å velge grønne alternativer til bilhold. Ikke alle har råd til å eie elbil. Kollektivtrafikken løser ikke alle behov med mindre du har god tid og bare skal frakte deg selv.

Men dette gjelder ikke bare for privatpersoner. For oss er dette også et reelt behov. Våre kunder må betale moms på korttidsleie av elbilene vi har, og det betyr at vi må ta en høyere pris for dem enn våre bensin- og dieselbiler. Da lønner det seg rett og slett ikke å investere i flere av andre grunner en ren overbevisning, som vi har gjort. Men vi skulle gjerne hatt flere. Fleks har på sin side i dag over 700 biler hvor 72 prosent er elektriske, og vi øker den andelen når flåten skal mangedobles i 2021.

Vi kan bidra til å løse utfordringer med en bilpark i Norge som bare blir eldre og eldre, men vi trenger flere incentiver for å gjøre det. Aller helst ønsker vi å bidra til utvikling, og synes det er litt rart og gammelmodig at vi ikke blir invitert inn når fremtidsbyen skal formes.

Vi vokser og kjenner folks behov. Våre konsepter er laget for å gjøre det enklere for mennesker å tilpasse seg, når verden rundt dem endres både personlig og samfunnsmessig. Bruk sykkelveiene om sommeren og abonner på en bil i noen måneder når snøen legger seg. Eller skaff deg bil enkelt for en dag når skiforholdene i Marka er så gode at du bare må ut, men ikke vil stå på en full buss.

Myndighetene trenger aktører som har store bilparker, men som også har bedre omstillingsevne enn privatpersoner. Ja, vi har en egeninteresse i dette, men det er også mye vi kan bidra til, for:

Dersom flere kan dele bil, blir det færre kjøretøy i sentrum.

Folk ville mest sannsynlig kjørt færre kilometer totalt. Dette er også et mål byrådet har satt seg.

På sikt kan vi bidra til å kutte i importen av nye biler. Deler folk bil har de mindre behov for å kjøpe nytt.

Vi hadde bidratt til en nyere og tryggere bilpark.

Vi dekker et behov hos en ny generasjon sjåfører som ikke har et tradisjonelt forhold til bilhold. De ønsker mer fleksible løsninger der de kan ha bil én time, dag, i én uke eller i én måned eller mer.

Vi er fleksible, og om myndighetene viser at de kan være det samme, skal vi være de første til å legge til rette for at folk også skal kunne nyte godt av det.