Virusets kalde venn

Av Leif Welhaven

Coronaviruset har skapt problemer for ishockey i flere land. TEGNING: Roar Hagen

Ishockey er en gjenganger for coronatilfeller. Mye tyder på at covid-19 trives ekstra godt under de kjølige, kroppsnære og svette omgivelsene.

Ishockeyen har vært hardt rammet av corona, og eliten stengte ned ligaen tidligere i vinter etter utbrudd i Stjernen, Sparta, Manglerud Star, Frisk Asker og Storhamar på kort tid.

Nå er corona-alarmen i Halden tett knyttet opp til et arrangement i den lokale ishallen. Mens en rekke barn er satt i karantene, har smitten også rammet A-laget i klubben Comet med stor kraft.

Det finnes ikke forskning som setter to helt sikre streker under svaret om hvor ekstra coronaømfintlige ishaller er, noe som gjør det vanskelig å avgjøre hvor restriktive man bør være.

Men det finnes både mye empiri og fagtunge uttalelser som peker i retning av at viruset er veldig glad i det som foregår i en lukket og kald hall.

Dette bør bli et idrettspolitisk tema fremover, ikke minst ettersom elitehockeyen har planer om å starte opp igjen snart.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten understreket at grenen kan være særlig utsatt under enkelte omstendigheter. Dette problematiseres i rapporten «Lagsporter og covid-19 - fokus på ishockey», der 54 utbrudd i 16 regioner i tiden september-november i fjor er satt under lupen.

Utstrakt fysisk kontakt, vanskeligheter med avstand i garderober og innbytterbåser, samt hygienemessige utfordringer rundt utstyret, er blant det som trekkes frem.

Men det store bildet kan vise seg å være større enn som så.

Et av spørsmålene er om konseptet «ishall» i seg selv legger til rette for at viruset skal få herje.

Her er det flere forhold som kan virke inn:

Lav lufttemperatur med lite gjennomstrømming. Omgivelser som er inngjerdet av pleksiglass. Korte bytter med høy puls og heftig inn- og utånding. Tørr luft som kan påvirke slimhinner og gi covid-grobunn. Mye svette når man skifter. Trange forhold i mange tilfeller.

Frykten er at summen av dette er mer coronavennlig enn vi liker å tenke på.

I USA har flere ekspertmiljøer interessert seg for vekstvilkårene til viruset i ishockey, også blant de yngre aldersgruppene og i voksen breddehockey.

I høst la CDC (Centers for disease control and prevention) frem en rapport som gransket et utbrudd etter en amatørkamp i Florida. Det dreide seg om to lag som møttes, der spillerne ikke hadde hatt annen kontakt enn rundt arrangementet.

Det endte med at 14 av 22 spillere og en funksjonær fikk symptomer, og 13 testet til slutt positivt. I analysen av sårbarheten trekker CDC frem mye av det samme som svenskene - som kontaktgrad, høy puls og hyppige skifter av og på isen.

Ifølge Washington Post har The Department of Homeland Security påvist i laboratorietester hvordan viruset kan klare seg lenger i kjølige omgivelser. Avisen viser også hvordan forskere stiller spørsmål rundt luftfuktighetens utslag.

Dr. Michael Osterholm ved University of Minnesota kaller overfor ABC News hockeyomgivelsene en «veldig unik risiko» hva gjelder fare for å spre smitte, blant annet fordi viruset angivelig kan «fanges» lengre i den nedkjølte luften.

Fra amerikansk hockey er smitte-eksemplene dessverre mange. I Vermont skal et enkelt utbrudd ha fått ringvirkning til 473 personer, spredt over 20 byer eller tettsteder.

Ishockey inneholder tett kontakt under avgrensede forhold med kjølig luft. Sporten er hardt rammet av corona. Sparta er en av klubbene som har kjent på viruskrisen. Foto: HELGE MIKALSEN

Dessuten har det vist seg at yngre hockeyligaer er mer rammet enn andre idrettsgrener for ungdom, med periodemessig nedstengning i flere stater. På universitetsnivå har kjente Yale vært hardt utsatt for corona.

Her skal det igjen understrekes at det knytter seg usikkerhet til temaet, og at effekten av atferd utenfor selve isen også kan spille inn.

Tilbake i Norge er Halden-utbruddet et talende eksempel på hvor mange som rammes når det først går galt. Toppen er rammet, bredden er rammet, konsekvensene får ringvirkninger på mange plan i lokalmiljøet.

Diskusjoner om ulik idrettsaktivitet opp mot smittefare er ikke enkel, og ulike hensyn drar i forskjellige retninger. Men mer og mer tyder på at vi kanskje må skille mer rundt hvor risikoen er størst. Her fremstår det som om ishockey må gå noen ordentlige runder, mens kommunene bør se nærmere på bruken av haller fremover.

Det er nemlig ikke noe særlig om man blir i overkant godt likt av en standhaftig, men ubuden gjest som heter covid.