KRITISK: – Tvang om å skru på kamera i undervisningen strider med Utdanningsetatens retningslinjer for digital undervisning, skriver Ragna Marie Tunold, Aurora Mittun Kvilekval og Mari Løyte Harboe i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Kameratvang gjør skolehverdagen utrygg

Kameratvang viser hvor lite tillit lærere har til elevene.

Publisert: Nå nettopp

RAGNA MARIE TUNOLD (17), saksansvarlig i Sentralt ungdomsråd

AUORA MITTUN KVILEKVAL (16), fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen i Oslo

MARI LØYTE HARBOE (16), nestleder i Sentralt ungdomsråd

Som følge av coronasituasjonen verden står i i dag, har digital undervisning blitt en løsning på delvis eller helt stengte skoler.

Med undervisning over for eksempel Teams, følger også spørsmålet om hvorvidt elevene skal ha på kamera når de følger undervisningen hjemmefra.

Noen lærere synes det er greit at elevene er mest komfortable med avslått kamera, mens andre truer med anmerkning og fravær dersom elevene ikke har kameraet påskrudd.

Tvang om å skru på kamera i undervisningen strider med Utdanningsetatens retningslinjer for digital undervisning.

Utdanningsetatens egne retningslinjer påpeker konsekvensene digitale møter kan ha for elevenes personvern. Derfor kommer UDE med enkelte prinsipper som må ivaretas for at digitale møter i undervisningen kan gjennomføres, og blant disse er:

«Unngå unødvendig personinnhold i både video, lyd og chat».

Eleven kan velge enten skru av kameraet, velge en bakgrunn eller ha kameraet helt på. Lærer kan aldri kreve at en elev skrur på videokamera.»

Det at såpass mange lærere bryter disse klare retningslinjene mener vi er urovekkende.

Det å bli tvunget til å ha på kamera handler ikke bare om hvor komfortable elever er foran kamera, men også om frykten for å bli filmet. For når vi ungdommer deler store deler av hverdagen vår, da er ikke skolen et unntak.

Over Teams eller andre plattformer aner du ikke om noen filmer deg, eller i så fall hvem. Ifølge UDE sine retningslinjer er det «ikke tillatt å ta opptak eller skjermbilde av digitale møter».

Selv om dette er ulovlig så betyr det ikke at det ikke skjer.

Det at vi ungdom vet at hvem som helst kan filme oss i undervisningen fører til at vi blir redde for å bli utsatt for mobbing.

Det gjør at vår skolehverdag blir utrygg.

Som lærer har man et ansvar for å skape et trygt læringsmiljø, men dette oppnår man ikke ved å bruke tvang som metode.

Det er forståelig at digitalundervisningen blir enklere for lærerne dersom alle har på kamera. Likevel, er det ingen som lærer godt i en ubehagelig og utrygg situasjon.

Lærere som tvinger og truer går bort fra sin rolle som en trygg ansvarsperson, men blir heller en som fremmer dårlige holdninger og som viser lite forståelse for elevenes situasjon.

Det viktigste lærerne kan gjøre for at vi selv velger å skru på kameraet er å forklare, forstå og ha en god dialog med elevene.

Som sjefen i klasserommet må læreren gjøre elevene komfortable, slik at læringsutbyttet blir best for alle.

Selv om lærerne har god grunn til å ønske at kameraene til elevene er på, handler det at elevene vil ha av kameraet om mye mer enn å sluntre unna. Det handler om tillit til elevene og trygghet på skolen.

Lærerne bryter denne tilliten når de tvinger elevene sine til å ha på kamera.

For det viktigste er at elevene føler seg trygg på skolen, i en allerede veldig krevende tid.