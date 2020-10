HITSERIE: Amerikanske Lily Collins spiller hovedrollen i den populære Netflix-serien «Emily in Paris». VGs franske spaltist Lorelou Desjardins elsker serien, tross alle klisjeene. Foto: Netflix

Franske Lorelou: «Emily in Paris» anbefales på det varmeste!

En reportasje om det ekte livet i Paris i 2020 er kanskje ikke det vi trenger nå. Heller en underholdende serie som får oss å le høyt. For selv om «Emily in Paris» er alt annet enn troverdig, er den nok for meg denne mørke vinteren.

LORELOU DESJARDINS, fransk jurist og blogger, bosatt i Norge

Jeg ble utfordret av mange å se på den mye omtalte serien «Emily in Paris» på Netflix. Jeg var ikke veldig fristet til å begynne med, skal jeg være ærlig. Jeg er født i Paris og bodde der i mange år. For meg er det som å få en nordmann interessert i å se på en serie som heter «Jennifer in Bærum». Det høres ikke veldig eksotisk ut.

Men når plikten kaller, bruker man altså fem timer av livet for å se ti episoder om en alt-for-tynn amerikaner i lysenes by.

Jeg må innrømme at jeg lo høyt mange ganger!

Lorelou Desjardins Foto: Anna Julia Granberg – Blunderbuss

Serien er underholdende – det er det ingen tvil om. Den er tross alt lagd av folkene bak «Sex and the City». Jeg lo når Emily, amerikaneren som bor i Paris, vasker håret i et bidet. Jeg savner bidet nesten hver dag i Norge. Bildet av en pen amerikaners hode i et sted hvor alle franskmenn vasker rumpa si er noe som kanskje bare underholder oss franskmenn. Jeg lo også av mine egne landsmenn, som når en forlater et møte fordi hun ikke forstår engelsk, eller over hvor gretne folk som jobber i restauranter og butikker i Paris faktisk er.

Akkurat dette er kanskje det litt geniale med serien – å få både utlendinger og franskmenn til å le samtidig. Serien er kanskje full av stereotypier, men det må være noe mer der siden serien er den mest sette akkurat nå, både i Frankrike og i Norge.

Mange journalister og anmeldere, for eksempel i den britiske avisen The Guardian mener serien er spekket av klisjeer. Jo da. Ingen spiller trekkspill i Paris lenger, utenom i turiststrøkene, der det selges tørre baguetter og croissanter med palmeolje istedenfor smør. Det må en amerikaner til for å si «C'est la vie» hvert femte minutt, og for å høre på Edith Piafs berømte «La vie en rose» med tårer i øynene. Franskmenn er ei heller besatt av sex og utroskap, slik serien fremstiller det.

Men hva er alternativet? Foretrekker du å se på økt fattigdom, på en lærer som blir henrettet, på et trist portforbud i coronatiden? Nei, du og jeg vil nok heller gjerne se på rosa kjoler som matcher grønne hatter, tradisjonelle vitser om franskmenns utroskap og en stilig romanse med en kjekk nabo som lager omelett.

En reportasje om det ekte livet i Paris i 2020 er kanskje ikke det vi trenger nå. Heller en underholdende serie som får oss å le høyt. For selv om vi vet at «Emilys» liv i Paris er alt annet enn troverdig, er det nok for meg denne mørke vinteren.

Jeg ble positiv overrasket at serien handler litt om feminisme à la française. Seriens ulike maktpersoner, både kvinner og menn, mener #metoo bare er for politisk korrekte og «woke» amerikanere. I Norge tror mange at franskmenn er så avanserte med tanke på likestilling. Det er vi ikke. Frankrike er langt unna det nivået vi har på likestillingen i Norge. Det er tross alt i Frankrike at Catherine Deneuve og 100 andre kvinnelige kjendiser gikk ut i media for å fordømme #metoo-bevegelsen.

De mente at den var i strid den franske kulturen og sto opp for menns rett til å flørte på en insisterende måte, for eksempel med kvinner ute i det offentlige rom, noe andre – så å si resten av verden akkurat nå – kaller seksuell trakassering. La meg minne dere nordmenn om at pappapermen i Frankrike er på 11 dager totalt. Det foreligger et politiske løfte om å få den opp til 28 dager, men mange mener det ikke er så nødvendig. «Det gir lite mening at man jobber for likestilling ved å være hjemme», het det fra bedriftslederne.

Som sagt, man har en lang vei å gå før det blir likestilling i Frankrike.

I Frankrike er amerikanere sett på som et noe ukultivert folk som snakker alt for høyt og har dårlig smak. Derfor er det ekstra vanskelig å innrømme at vi faktisk har noe å lære av dem. I serien har «Emily» åpenbart mer kreative ideer enn sine franske kolleger. På et vanlig fransk kontor hadde en ung kvinne som ikke behersker fransk kanskje fått ansvaret for å koke kaffe, til nød drive med kopiering. Selv franske kvinner på 23 år med en mastergrad i kommunikasjon, får sjelden mulighet til å pitche superideene sine til firmaets største og viktigste kunder.

Det franskmenn har å lære fra amerikanere, og også fra nordmenn!, er at det er verdt å investere i ungdom. De rister i gamle systemer, og bringer nye perspektiver til torgs. De snakker mye bedre engelsk enn sine eldre kolleger, har nye ideer og forstår sosiale medier på et helt annet nivå.

En annen ting vi franskmenn kan lære av amerikanere og nordmenn, er å snakke vanlig med folk fra påstått høyere sosiale sjikt. «Emily» bryr seg ikke om at noen er påstått viktigere enn henne i samfunnet, og hun utfordrer dem til å snakke med henne, noe mange franske kvinner på hennes alder ikke tør å gjøre.

De fleste kjenner klisjeene om Paris og franskmenn. At vi sjelden dusjer, at mennene flørter konstant og at sjefene er arrogante. De siste årene har franske TV-kanaler laget flere reportasjer om hvordan livet er her i Norge. De har skapt egne klisjeer om hvordan livet fortoner seg her i landet, og innslagene om Norge er blitt sett av millioner. Reportasjene viser gjerne nordmenn som bor ved en fjord et sted på Vestlandet, der sola alltid skinner. På fransk TV fremstilles Norge som et land der alle bor enten i rorbu eller i en lavvo. Nordmenn lever av fisk og reinsdyr, og elsker sauna.

Jeg ble nylig intervjuet for et av Frankrikes mest populære radioprogrammer, og det første spørsmålet jeg fikk lød: «Lorelou, hvordan er det å bo i et land med så farlig natur, der et fjell når som helst kan rase og drukne deg i fjorden?» Jeg satt hjemme i stuen min på Bøler på Oslos østkant, helt uten utsikt til farlige fjell og fjorder, og visste ikke helt hva jeg skulle si.

Så jeg venter derfor på Netflix’ nye serie «Marie-Antoinette in Norway». Marie-Antoinette bor i en rorbu i Lofoten og blir forført av naboen, som selvsagt er fisker. Hun ser nordlyset fra balkongen sin hver dag, og prøver (forgjeves) å lære fiskerne å si «j'aime les croissants au chocolat», med tung fransk aksent. Jeg gleder meg!

Uansett: «Emily in Paris» er perfekt for en grå norsk søndag, der pandemien herjer, et lett snøfall skaper kaos på Østlandet, og mørketiden kryper stadig nærmere i nord.

Jeg kan ikke annet enn å anbefale den på det varmeste!

