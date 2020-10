Kommentar

Trump-velgere i tvil

Av Hanne Skartveit

LAKE CHARLES (VG) Herjet av to orkaner på seks uker, oversett av sentrale myndigheter, slitne av coronaen. Mange holder fortsatt fast på Donald Trump. Men flere er nå i tvil.

Jeg var her, i Lake Charles, Louisiana, før valget for fire år siden. Etter det besøket konkluderte jeg med at Trump kom til å vinne valget. Skal jeg dømme etter stemningen her nå, selv i det sterkt republikanske Lousiana, så heller jeg i retning av Joe Biden.

Ikke fordi jeg traff så mange Biden-velgere, for det gjorde jeg ikke. Men fordi så mange flere av dem jeg møtte, denne gangen i langt større grad så både gode og dårlige sider ved begge kandidatene. De er lei av et splittet USA, der vennskap ryker, familier slutter å snakke sammen, og verden tegnes i svart og hvitt. Det var gråtonene som preget mange av samtalene denne gangen.

Enorme ødeleggelser

Lake Charles har vært hardt rammet den siste tiden. Først kom orkanen Laura, rasende i nær 250 km/h. Fire uker senere kom Delta, med mindre kraft, men likefullt ødeleggende. Skadene er enorme. Det er knapt trær igjen, i en by der store vakre trær gjennom århundrer har beskyttet mot både sol og vind. Omtrent alle hustak er dekket av blå plast, fordi taket er blåst i stykker. Mange hus er totalt ødelagt. Når vi kjører gjennom byen, ser vi søppel og avfall etter stormen overalt.

– Husene kan bygges opp igjen. Trærne kommer ikke tilbake, i hvert fall ikke i min levetid, sier en.

Både husleie og priser for håndverkstjenester har skutt i været. Regelen om tilbud og etterspørsel gjelder, også i krisetider. De fleste forsikringsselskapene opererer med store egenandeler. Mange av dem jeg snakket med, ser allerede nå at de vil slite økonomisk i lang tid fremover.

Skattebetalernes penger

De føler seg glemt i Lake Charles. I skyggen av brannene i California, og pandemien som preger hele USA, mener de at de ikke får hjelpen de trenger. En katastrofe som denne byen opplever, pleier å få massiv oppmerksomhet i nasjonale medier. Amerikanere er flinke til å hjelpe hverandre. Men med så mye annet som skjer, har mange nok med seg selv akkurat nå.

Dette bildet er tatt rett etter at orkanen Laura traff Lake Charles. Men fortsatt er byen sterkt preget av de enorme ødeleggelsene. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Folk i Lake Charles følte seg glemt, også før coronaen, og før orkanen rammet dem. Av sentrale myndigheter, og av sine egne politikere. Det råder en dyp mistillit til hele det politiske systemet. Til pengenes plass i politikken, til lobbyistenes makt, og til de store selskapene og rikeste menneskene som betaler lite skatt.

Amerikanere flest har et mye sterkere forhold til skattebetalernes penger enn det mange nordmenn har. “Skal mine skattepenger gå til folk som ikke jobber, som ikke bidrar”. Det er et vanlig utsagn. Deres opplevelse er at middelklassen må bære hovedtyngden i det amerikanske samfunnet, og at de ikke på langt nær får igjen det som de putter inn.

En anstendig mann

Flere av dem jeg snakker med, begrunner stemmegivningen ved forrige valg som et ønske om å sende en torpedo inn i Washington, D.C. En brutal bølle som kunne riste systemet, sette på plass alle de politikerne som tok makten for gitt, og glemte vanlige folk og deres behov.

Nå, fire år senere, er tonen langt mer ettertenksom. De mange som har en såkalt 401k, den vanligste formen for pensjonssparing, har sett kontoen vokse i takt med at børsen har gått opp. Det teller til Trumps fordel. Men samtidig har de sett tvitringen hans, måten han omtaler andre mennesker på. De har sett hvordan samfunnet har blitt enda mer splittet under hans ledelse. Og mange av dem ser Biden som en anstendig mann, som ønsker det beste for hele USA.

Mange av Trump-velgerne synes å være mer i tvil denne gangen Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Blant de få Biden-tilhengerne jeg treffer er fortsatt de aller fleste varsomme med hvem de forteller om sitt valg til. Noen holder det til og med skjult overfor sin nærmeste familie. Men ut fra de politiske diskusjonene mellom folk jeg møter, er det denne gangen vanskeligere å vite hvem som stemmer hva.

Fortsatt lidenskapelige

En av dem jeg traff for fire år siden, har invitert hjem til seg en stor gjeng for å diskutere politikk med meg. Her er alt fra leger og butikkansatte til eiendomsmeglere og hjemmeværende mødre. De er åpne og rause, byr på seg selv - samtidig som de er nysgjerrige på hva nordmenn tenker om dem og landet deres akkurat nå.

Et par av dem, to sykepleiere, deler kontor på sykehuset. De stemmer på hver sin kandidat, men forteller meg at de ofte snakker om politikk på jobben. Ikke først og fremst om Trump og Biden, mer om politikkens innhold. Og de er faktisk enige om ganske mye.

De virkelig lidenskapelige Trump-supporterne er fortsatt lidenskapelige. Et par av de godt voksne kvinnene jeg møter, unnskylder presidentens kvinnefiendtlige uttalelser med at “Mange menn er slik”, og at “Kvinner må vite å oppføre seg”. De mener at Trump fikk alt for lite tid i den første debatten, og at han motarbeides av mørke krefter. I deres øyne er Joe Biden en marionett for langt mer radikale krefter i det demokratiske partiet, krefter som vil gjøre USA til et sosialistisk skrekkvelde.

Ønsker å bli sett

Men den harde basen til Trump, som disse kvinnene tilhører, er ikke stor nok til å bringe ham til valgseier. Mitt inntrykk er at amerikanere flest er lei av det giftige politiske klimaet. De ønsker seg politikere som kan samarbeide på tvers av partiene, til det beste for folk flest.

Menneskene i Lake Charles ønsker å bli sett av dem som styrer. De ønsker å bli styrt av noen som kan representere dem og deres behov, som kan tale på deres vegne der hvor beslutningene tas.

Forrige gang mente mange at Donald Trump var den mannen. Denne gangen tyder mye på at flere av dem er usikre på akkurat det.

Publisert: 24.10.20 kl. 09:55

