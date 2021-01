FARLIGE: – Det som skjedd i går burde tena som ei påminning om at konspirasjonsteoriar som QAnon ikkje er vidare morosame. At dei har konsekvensar. At dei kan vera farlege, skriv Øyvind Strømmen. Foto: Ted S. Warren / AP

QAnon og kaos

6. januar 2021 vil bli hugsa som dagen konspirasjonsteoretikar storma den amerikanske kongressbygningen.

ØYVIND STRØMMEN, forfattar

«Trust the plan», stod det på gensaren til ein av demonstrantane som tok seg inn i kongressbygningen i Washington onsdag. Stol på planen. Orda var plassert over bokstaven Q i amerikanske fargar. Inne i bokstaven: eit bilete av den amerikanske nasjonalfuglen, ei ørn med kvitt hovud.

Symbolikken var klår. Den patriotiske symbolikken var kopla til symbol på QAnon-konspirasjonsteoriar: det er der både bokstaven Q og slagordet kjem frå.

Og dette var ikkje det einaste dømet på QAnon-teoriane sitt nærvær. Jake Angeli, kjend som Q-sjamanen, vart avbilda både utanfor og inne i kongressbygningen. På eit bilete ber han på ein plakat som fortel at det var Q som sendte han. Ashli Babbitt, kvinna som vart skoten og drept i samband med storminga av bygningen, hadde twitra dagen før: «Ingenting kan stogga oss», skreiv ho.

«Stormen er her». Det siste er ein referanse til QAnon-tilhengjarar si tru på ei slags reinsing.

QAnon-teoriane er samansette og i stadig utvikling. Den sentrale påstanden i dei er at ein hemmeleg insider i Trump-administrasjon, ein person som kallar seg Q, har teke i bruk nettforumet 8kun – tidlegare 8chan – for å rapportera om Trump sin kamp mot den såkalla «djupstaten».

På dette nettforumet legg den påståtte Q igjen «brødsmular», kryptiske og eigentleg ganske uforståelege meldingar. Desse vert igjen forstått til å omhandla ein pågåande og hemmeleg krig mellom Trump og denne djupstaten. Om ein dukkar ned i kaninholet oppdager ein raskt at det heile vert kopla til påstandar om ein verdsomspennande klikk av satanistar og overgriparar, påstått å inkludera leiande politikarar i Demokratane, høgtståande tenestemenn i etterretningstenesta, hollywoodstjerner, og så vidare.

Sentralt står skuldingar om at det går føre seg overgrep mot born. I enorm skala.

Mykje av dette er ganske klassiske konspirasjonsteoretiske førestillingar. Men på eit område skil QAnon-teoriane seg frå dei fleste andre: ein amerikanske president vert plassert i helterolla. QAnon-tilhengjarane meiner at Donald Trump er på deira side. Og han har ikkje akkurat gjort noko vidare for å avkrefta det inntrykket. Han har jamvel tvitra vidare meldingar frå talspersonar for dette underlege miljøet.

Etter å ha tapt presidentvalet har Trump forfeikta konspirasjonsteoriar om valfusk. Det har gjeve grunnlag for den såkalla #StopTheSteal-rørsla, ei broka forsamling som inkluderer også QAnon-tilhengjarar. Det heile kulminerte i storminga av Capitol, i TV-bilete som ein kunne tru kom frå ein halvdårleg spelefilm.

«Amerikanarar er gærne», tenkjer du kanskje no. Men dette politiske vanviddet er ikkje berre amerikansk. Det finst også på norsk.

«Men det eliten ikke har forstått, er at de har sluppet løs en revolusjonær bevegelse», skriv redaktøren for nettstaden document.no, Hans Rustad. «De har stjålet valget fra folket, og dét vil ikke folket finne seg i. Eliten roper alltid på politiet når de skal sette folket på plass».

Det er ein revolusjonær logikk. Og kommentarfeltet på nettstaden følgjer opp. «Fint at koster å stjele et valg», skriv ein. «Stormingen av Bastillen er i gang», stemmer ein annan i. Ein tredjemann fortel at «de globalistiske dypstatskreftene» for lengst har teke over i Noreg. Ein fjerde snakkar om Jonas Gahr Støre og Erna Solberg som landsforrædarar. Ein femte skriv: «Skulle det norske Storting bli stormet i fremtiden, blir det ikke av fredelige folk som de i USA i dag».

Rett nok skjer det ikkje utan ei viss forvirring. Nokre av kommentarfeltdeltakarane meiner at bråkmakarane i Washington ikkje var sinte Trump-tilhengjarar, men utkledde representantar for ytre venstre-rørsla Antifa.

For så lenge fiendebileta er grundig nok etablert, kan nye konspirasjonsteoriar kokast saman på nokre timar.

Det heile burde tena som ei påminning om at konspirasjonsteoriar ikkje er vidare morosame. At dei har konsekvensar. At dei kan vera farlege.

Storminga av kongressbygningen har nemleg ein indre logikk. Den vart gjennomført av menneske om i fullt alvor trur og meiner at Biden vann presidentvalet grunna ein svindel gjennomført av mørke, destruktive og vondskapsfulle krefter.

Kva gjer ein i møte med noko slikt? Ein gjer kanskje opprør. Og slik går lina frå QAnon til kaos.