Leder

Israels kamp mot corona

HØYE AMBISJONER: Statsminister Benjamin Netanyahu vil vaksinere alle israelere over 16 år før utløpet av mars. Foto: POOL New / REUTERS

Israel setter verdensrekord i hurtig vaksinering av egen befolkning. De burde også ha hjulpet palestinere som venter på de første dosene.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mange land har mye å lære av Israel. De har et godt utbygget og høyt kvalifisert helsevesen. Det er et land som er vant til å håndtere kriser og trusler. Responstiden er kort og organiseringen effektiv. Myndighetene har forhandlet frem avtaler som ga store leveranser av vaksiner tidlig. Nå skal 1,8 millioner israelere ha fått den første dosen av vaksinen. Det er en imponerende prestasjon.

Det kan være at Israel blir det første land som gjør seg ferdig med pandemien, slik statsminister Benjamin Netanyahu sier. Hans mål er at alle over 16 år skal være vaksinert innen utgangen av mars. Det er valg 23. mars og velgerne vil da vite om han har klart å innfri.

les også EU får kritikk for å være bakpå i vaksinekampen: – Helt feil

Desto mer skuffende er det at palestinerne på den okkuperte Vestbredde og i Gaza må vente lenge på å få de første vaksinedosene. Amnesty International mener den israelske regjeringen svikter sine internasjonale forpliktelser som okkupasjonsmakt hvis de ikke sørger for at også palestinerne får tilgang til vaksiner. Det bør være i Israels interesse å hindre at smittet uhindret sprer seg raskt i landets nære nabolag, som i tillegg er under deres kontroll. Palestinere som er israelske statsborgere, og innbyggerne i Øst-Jerusalem, er med i vaksineprogrammet.

Problemet er at Israel, som andre land, sliter med å få tak i tilstrekkelig mange vaksiner hurtig nok. Akkurat nå pågår det et kappløp mot viruset for å få vaksinert befolkningen i tide. En langt mer smittsom variant av viruset skremmer myndighetene til handling. Flere enn 80.000 nye smittetilfeller er registrert de siste 14 dagene. Dette er den tredje smittebølgen og for tredje gang gjennomføres det en omfattende nedstengning av landet. Denne gang sier myndighetene at de virkelig mener alvor. Det betyr at nesten alle skoler stenger. Offentlig transport reduseres kraftig. Det er slutt på lokale unntak. Til nå er 3500 mennesker døde i en befolkning på 8,8 millioner. Trenden er stigende.

les også Vi har ikke nok vaksiner til alle

Særlig urovekkende er den eksplosive smitteøkningen blant ultraortodokse. De utgjør 12 prosent av befolkningen, men har 27 prosent av coronatilfellene. De har insistert på å holde sine skoler åpne og gjennomføre store arrangementer midt under en pandemi. Det oppstår høy spenning i forholdet til andre israelere som overholder smitteverntiltakene.

Israel trekkes ofte frem som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å bekjempe pandemien. Det er lærdom å hente, både på godt og vondt. Regler og restriksjoner må gjelde for alle. Vaksiner må fordeles rettferdig. Vi er ikke beskyttet før våre naboer er det. Da kan vi sammen legge pandemien bak oss.