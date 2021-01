BEKYMRET: – Ensomheten og de psykiske utfordringene forsvinner ikke hvis vi skyver det under teppet, skriver Kine Albrigtsen i dag. Foto: Privat

Debatt

Vi er mange som er ensomme nå

Hvis vi ikke blir smittet av coronaviruset, er jeg redd mange av oss likevel blir syke. Av smitteverntiltakene.

KINE ALBRIGTSEN, skribent

Jeg er ensom, noe jeg ikke er alene om. På mandag begynte en ny sosial nedstenging av Norge. På søndagens pressekonferanse sier Ropstad at «Du kan være et lys i en mørk tid for noen andre».

Ja, noen kan det, men hva med de som ikke blir valgt av noen til å være den ene vennen?

Det handler ikke om å bli valgt sist til fotballaget i gymtimen på skolen - nå er det ikke godt nok å være andrevalget: Da blir man utenfor.

VG-journalist Vilde Bratland Hansen spør Ropstad et betimelig spørsmål om hvilke tiltak som blir gjort for å bøte på ensomheten vi pålegges på grunn av viruset. Ropstad sier at det økes bevilgning til hjelpetelefoner og kreative løsninger hos frivillige organisasjoner.

Hvilke kreative løsninger er det egentlig snakk om? Hva blir annerledes for ensomme de neste ukene? Hvilke tiltak kan vi helt konkret benytte oss av?

Ensomhet er skamfullt. Mennesker trenger å være en del av noe og vi skammer oss over å være utenfor.

Frykten folk har for å ta i noe som er skamfullt kan ikke hindre oss i å hjelpe de som trenger det. Ensomheten og de psykiske utfordringene forsvinner ikke hvis vi skyver det under teppet. En bekymring som ikke etterfølges av handling er betydningsløs.

Ensomhet løses med kontakt, fysiske møter, utløp for tanker, følelser og å få følelsen av å være inkludert. Det er ikke smitteverntiltakene jeg kritiserer, men mangelen på helt konkrete tiltak til alle de som sitter hjemme alene nå, uten meningsfulle relasjoner.

Alle de som ikke ble valgt først. Mange har ikke kjæreste, bor alene og har kanskje mistet fundamentale bærebjelker i hverdagen som følge av corona.

Jeg er redd hjelpetelefoner ikke er nok. Sentralnervesystemet vårt trenger fysisk kontakt og nærhet for å bli roligere, men hva med de som ikke har klemt noen på mange måneder eller kanskje ikke på et helt år?

Hva med de som heller ikke nå skal se et levende menneske på minst to uker? De som var sårbare og/ eller har opplevd store endringer det siste året står i fare for å streve i lang tid på grunn av pandemiens påkjenninger.

Selv om vi kanskje ikke blir syke av viruset, kan vi bli syke av tiltakene.

Jeg har potensielt mistet gode leveår til dugnaden mot coronaviruset. Jeg er villig til å gå langt for å hindre spredning av en pandemi, men til hvilken pris?