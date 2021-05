BEKYMRET: – Aller vondest gjør det å vite at kanskje noen av mine venninner kan være utsatt for nettopp den sosiale kontrollen jeg vil få bekjempet, skriver Arina Aamir i dette innlegget. Foto: Privat

«25 under 25»: − Jeg nekter å la venner bli utsatt for sosial kontroll

NRK sender for tiden en ny sesong av serien «17», nå kalt «19». Nok en gang belyser serien et enormt viktig og meget tabubelagt tema som dessverre fortsatt eksisterer i det norske samfunnet.

ARINA AAMIR (15), leder for mangfold og inkluderingskomiteen, Ungdomsparlamentet. Nestleder i Aker Unge Høyre.

Jeg har en far som alltid oppmuntrer meg når jeg er nede. En far som alltid støtter meg når jeg er lei - og som alltid ser potensiale i meg.

For han er det viktigste å gi meg friheten til å være hvem enn jeg vil. Gi meg friheten til å finne ut av hvem jeg er – og gi meg friheten til å være meg selv.

For meg har det hele tiden vært en selvfølge at mine foreldre støtter meg i mine avgjørelser og har forståelse for at min generasjon er annerledes enn deres.

Likevel ble jeg etter hvert kjent med at alle ikke har det like trygt og godt hjemme som det jeg har.

Aller vondest gjør det å vite at kanskje noen av venninnene mine kan være utsatt for nettopp den sosiale kontrollen jeg vil få bekjempet.

Hvorfor skal det være slik? Hvorfor skal det være sånn at jenter må underordne seg mannen? Eller at jeg ikke blir sett på som god nok fordi jeg ikke er en mann?

Jeg er nok kanskje ikke like sterk og maskulin som menn, men det gjør meg ikke noe mindre verdt. Det gjør ikke min stemme noe mindre viktig.

Så derfor skjønner ikke jeg helt at enkelte i minoritetsmiljøene legger opp til at det alltid skal være jentas skyld?

Gjør hun en feil blir familiens rykte ødelagt. Gifter hun seg og ender med skilsmisse så er det hun som ikke klarte å holde mannen lykkelig. Er hun ikke gift, kommer spørsmålet om når hun skal gifte seg opp hele tiden. Kler hun seg slik som hun ønsker blir hun «for seksuelt attraktiv» - og til og med hvis hun blir utsatt for vold eller overgrep er det «hennes egen feil».

«Hva vil folk si?», ender de med å si.

Aldri er det snakk om hvordan jentene føler det eller hvordan de har det, så lenge de gjør alt til punkt og prikke for å beskytte families såkalte «ære».

«Ære», er det de kaller det, å undertrykke sine døtre og sine søstre. Ære er det de kaller å utsette dem for tvang og vold. Å ta fra dem deres frihet, men la deres sønner gjøre hva enn de vil.

Aldri kommer det på tale å oppdra sine sønner til å respektere jenter og kvinner. Å skape en holdningsendring for å skape en handlingsendring.

Det er mulig jeg er naiv og dum, men jeg klarer ikke forstå hvordan det kan ha seg at enkelte minoritetsgrupper velger å ta fra sine døtre deres rett til å være fri.

Respekten skal være gjensidig og det skal også behandlingen av hverandre.

Skal sønner få leve frie og selvstendige liv, er det virkelig på tide at døtrene får samme muligheten.

For, som de sier i traileren til NRK-serien «19»: «Du går rundt og preacher 24/7 hvordan alle andre skal oppføre seg, også kan du gjøre hva faen du vil. Hvordan er det fair?»

Jeg nekter å la noen av mine venninner bli utsatt for sosial kontroll. Jeg nekter å la dem bli utsatt for tvang og vold.

Så lenge de eller noen andre jenter blir fratatt sin rett til å være fri, er det som å frata alle jenter deres rett til å være fri. For deres frihet er min frihet!

«25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her.