Leder

Du bør prioritere vaksine før ferie

VAKSINEKØ: Sydney stenger ned etter utbrudd av Delta-varianten. I Norge trenger vi ikke å stå i panikk-kø. Men vi må dukke opp til avtalt vaksinetid. Selv om vi har ferie. Foto: SAEED KHAN / AFP

Den mer smittsomme og farligere Delta-varianten er i ferd med å slå seg ned i Europa og Norge. Derfor må ferien vike for vaksineringen.

Det er 15 måneder siden Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte pandemi.

I løpet av denne tiden er to ting blitt tydelige: Vaksiner er eneste vei ut av pandemien. Og at de fleste må ta vaksinen. Gjør vi ikke det vil risikoen for at viruset muterer seg øke, og vi må starte på nytt.

Alfa-varianten, tidligere kjent som den britiske mutasjonen, og Delta-varianten først oppdaget i India har vist oss dette.

Førstnevnte førte til en bølge tre og måneder i lockdown. Sistnevnte kan vi stagge. Og vi er på god vei. Halvparten av voksne nordmenn har fått dose 1. Over halvannen million nordmenn er fullvaksinerte.

De vaksinene som brukes i Norge viser seg å være effektive mot Delta-varianten. Det er er bare et tidsspørsmål før varianten blir dominerende i Norge. Nå gjelder det å kjøpe seg tid, så vi rekker å vaksinere så mange som mulig.

Derfor er sommeren avgjørende. Nærmere 2,5 millioner vaksinedoser skal etter planen settes i feriemånedene juli og august. Får vi til det, vil alle voksne nordmenn være vaksinert med minst én dose innen høsten.

På tross av stadige forsinkelser i leveranser, misnøye med skjevfordeling av vaksiner og forsinket beslutning om å prioritere dose 1 fremfor å fullvaksinere – er nordmenn heldige. Vi har kommet nærmere flokkimmunitet enn svært mange andre land i verden.

Det skyldes både at vi har råd til å være blant de første i køen, men også fordi nordmenn har vist en eksepsjonelle vilje til å ta vaksinen.

Over 90 prosent av dem som er spurt har takket ja til vaksinen så langt. Dette er i verdenstoppen. Blant de eldste og sårbare er vaksinegraden tilnærmet full.

Andre sammenlignbare land, som var raskere ut av startgropen med vaksineringen, har nådd et tak. I USA har bare litt over halvparten av befolkningen fått minst én dose. Ikke fordi de ikke har vaksine, men fordi mange ikke tar vaksine. I ukevis har myndighetene tryglet og lokket folk til å la seg vaksinere. Flokkimmunitet virker ut i det blå.

I Australia klarte man å stanse viruset. I nærmere ett år har landet vært mer eller mindre coronafritt. 25 millioner innbyggere, og en håndfull nye smittede i måneden. Nå er Delta-varianten kommet til øya – mens bare 3 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Landets hovedstad stenger ned.

I Storbritannia har smitten økt betydelig den siste tiden. Nær sagt all ny smitte er Delta-varianten. Nå åpner man drop-in-vaksinering slik at etternølere kan få sin dose – og siste fase av åpningen kan gjennomføres som planlagt i midten av juli.

For fattige land, som ikke er i nærheten av massevaksinering kan Delta-varianten bli katastrofal.

Så langt ser det ut til at nordmenn prioriterer helt riktig.

Slik må vi fortsette. De kommende ukene vil bli avgjørende. Selv om de fleste av de 2,5 millioner dosene vil være førstedoser.

Én dose gir vesentlig lavere beskyttelse mot å få symptomer ved Delta-varianten. Men som ekspertene likevel tror gir høyere beskyttelse mot mer alvorlig sykdom.

Det er uansett det første og viktigste skritt mot fullvaksinering i løpet av høsten. Og det er vår eneste mulighet til et solid forsprang mot coronaviruset og Delta-varianten.