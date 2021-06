Kommentar

Ikke årets smarteste tweet

Av Astrid Meland

FHIs Preben Aavitsland avlyste hele pandemien i helgen. Sånt kan skje når man sitter og kjeder seg på Twitter.

«Det var den pandemien» var den lille meldingen på Twitter overlege i FHI og kommunelege i Arendal og Froland Preben Aavitsland la ut søndag.

Han la ved en graf som viste en fin nedgang i antall innlagte.

Aavitsland satt kanskje bare og surfet litt på en søndag. Og hvorfor ikke spre litt optimisme i alle dystre nyheter om varianter og nedstenginger?

Vel. Det ble naturligvis bråk.

Selv om mange likte det glade budskapet, var humørløse folk på Twitter raskt på plass for å minne ham på at tusenvis dør globalt hver dag.

Så ballet det på seg. Storavisen Financial Times laget sak om tweeten hans. Helseminister Bent Høie blandet seg inn.

I FHI måtte kommunikasjonsavdelingen på jobb på en søndag ettermiddag. Sammen med sjef Camilla Stoltenberg fikk de laget en korrigerende pressemelding om at pandemien ikke er over.

Alt dette styret for en liten tweet?

Tja. Preben Aavitsland har vært med så lenge at han visste at det ville bli oppslag av den meldingen. Det var forutsigbart.

Det er ikke første gang han har fått påpakning heller. I fjor grep departementet inn etter en opptreden på NRK Debatten, da Aavitsland mente at viruset skulle gå gjennom store deler av befolkningen.

I Koronakommisjonens rapport ble det avdekket til tider store konflikter mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Erna Solbergs stabssjef Lars Øy påpekte her at fagfolkene hadde lite medieerfaring og at FHIs folk kranglet i kronikkspaltene.

Men nå som det har gått et stort år, går det ikke an å skylde på nybegynneruflaks heller.

Selv om FHIs leder måtte ut og rette på Aavitsland, så synes nok en del i FHI at det er ok at Aavitsland går ut mot det de ser på som et overforsiktig Helsedirektorat og en for streng regjering.

Aavitsland er FHIs utsendte i krangelen mot Helsedirektoratet, der Espen Nakstad har ført kården.

Aavitsland selv fikk en annerledes søndag, med masse oppmerksomhet i både tradisjonelle og sosiale medier, hvor han var ute og nyanserte tweeten sin. Det var en spissformulering, sa han. Selvsagt er ikke pandemien over.

Og det kan ikke være slik at ansatte i FHI må dobbeltsjekke hver tweet med helseministeren før publisering.

Men man kan jo ønske seg kloke ansatte.

Det er forståelig at Høie sa fra, selv om FHI er et forskningsinstitutt og meningsutvekslingen skal være fri.

For dette er feil signal å sende nå. Om folk begynner å tro at pandemien er over, så er faren at den kommer tilbake.

Og hva synes smittesporene mon tro, som allerede har altfor mange nærkontakter å spore opp, om dette? Og hvorfor skal vi gidde å vaksinere oss om pandemien er over?

Mandag fulgte en vittigper opp med en tweet om tilstanden i FHI mandag morgen. Det var lagt ved et bilde av en gjeng kolleger som snudde seg alvorlig mot en ansatt med teksten «This is an intervention».

FHIs store stolthet er den ekstremt høye oppslutningen om vaksineringen i Norge. Sånn sett kan det faktisk være noen stilte opp til en mini-intervensjon.

For det er ikke sånn at dette bare var en liten tweet.

For å ta en Nakstad: Smitten i Oslo stiger igjen. Delta-varianten er på vei. Hvis den dobler risikoen for innleggelse slik data fra Storbritannia tilsier, og vi bare har vel 20 prosent fullvaksinerte, så er det ikke greit å slappe helt av ennå.

Aavitslands arbeidssted FHI har også laget modeller som viser at vi kan få en høstbølge. Når de ikke tror det skjer, er det fordi de regner med folk vil følge tiltakene.

Og da får Aavitsland rett.

Pandemien er på hell. Sommerens dempende effekt på smitten, de gjenværende tiltakene og den økende vaksinasjonsgraden gjør at vi har gode sjanser til å forsinke en bølge med Delta så mye at når høsten er her og sesongeffekten forsvinner, får vi likevel ikke en ny bølge med innleggelser.

Men det som kreves for at Aavitsland får rett, er at vi ikke hører på Aavitsland. Vi må høre på Høie. Selv om helseministernes tweets er mye kjedeligere.