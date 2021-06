Kommentar

Blodig alvor rundt lekene

Av Leif Welhaven

Covid-krisen har skapt og skaper store problemer for OL i Tokyo.

Én eneste grunn gjør det utenkelig å avlyse OL i Tokyo denne sommeren. Penger.

Japanske myndigheter forlenget nylig landets tredje unntakstilstand som en konsekvens av coronapandemien.

Bare uker før De olympiske leker skal slippes løs i hovedstaden, er helsekrisen på ingen måte unnagjort i arrangørlandet.

Japan er rett og slett skikkelig bakpå i vaksinering av befolkningen. Mindre enn fem prosent av japanerne har så langt fått de beskyttende dråpene mot covid-19.

Det gjør at veldig mange japanere synes det er en dårlig idé at mer enn 11.000 idrettsutøvere fra hele verden - i tillegg til støtteapparat og flere andre grupper - skal flys inn til Tokyo på et tidspunkt der pandemien ikke er under kontroll.

Flere undersøkelser har uavhengig av hverandre vist at den folkelige motstanden mot OL er enorm. En av de ferskeste ble gjennomført i mai, og viste at så mye som 83 prosent ikke ønsker at de olympiske lekene skal bli avholdt. Det er en økning på 14 prosentpoeng siden måneden før. I tillegg har et opprop på 6000 leger tatt til orde for avlysning - fra et medisinsk ståsted.

IOC-president Thomas Bach er fast bestemt på å gjennomføre OL i Japan.



Men både medisinere og folk flest i Japans gater kan rope så høyt de vil om at OL i en pandemi ikke fremstår som en særlig god idé. Disse lekene kommer til å bli gjennomført - bokstavelig talt koste hva det koste vil.

IOC-visepresident John Coates var i et pressemøte nylig krystallklar på at det lar seg gjøre å arrangere OL, selv om det fortsatt skulle være unntakstilstand i Japan når det hele begynner 23. juli.

Håpet til IOC er at populariteten til lekene vil ta seg opp i lokalbefolkningen etter hvert som vaksineringsgraden stiger. I tillegg argumenteres det hardt med at kontakten mellom det olympiske systemet og lokalbefolkningen skal minimeres.

Det er laget en såkalt «playbook» for smittevernhåndtering under OL, og vi pressefolk med akkreditering kan underskrive på at det er ekstreme tiltak som iverksettes. Alt for å få lekene gjennomført.

Hvorfor er det så utenkelig for IOC å kaste inn håndkleet?

En årsak som trekkes frem, er hvor viktig det for utøverne å få gjennomført konkurranser de har forberedt seg til så lenge. President Thomas Bach har lovet at det skal bli trygge og sikre leker. Men samtidig har det nylig vært internasjonal omtale av hva utøverne må signere på for å få være med. Det handler om å ta risikoen ved deltagelse selv, og i den ordlyden virker ikke arrangøren like rolig på at alt ordner seg.

Likevel er det hevet over tvil at økonomi er den fremste reelle grunnen til at verken utsettelse eller avlysning anses som et aktuelt alternativ.

Sommer-OL er gigantisk i alle betydninger av ordet - også hva kommer til hard valuta.

Særlig dreier det seg om tv-avtalene, altså det mediekonserner betaler for rettighetene til å sende. Dette brødfør et helt olympisk økosystem.

Det eksakte tallet er litt avhengig av hvilke premisser som legges til grunn, men markeds- og tv-inntektene er så tydelig plassert i milliardklassen at man kan bli svimmel. Det er tv-bildene fra noen få sommerdager som får hjulene til å gå rundt i olympiaden, altså perioden mellom lekene. Særlig er inntektene fra amerikanske NBC brød og smør for ringenes herrer.

Ett av virkemidlene IOC nylig har tydd til, er at de fikk landet en avtale med Pfizer om en særskilt vaksinering av utøvere. Det har blant annet Olympiatoppen takket ja til på Norges vegne, mens de fleste norske mediene som reiser ikke ønsker å være med på det opplegget.

Det har utløst etiske debatter, om hvorvidt det er riktig at friske unge utøvere skal få vaksiner som kunne vært anvendt til mer trengende.

Hovedargumentet som brukes for ordningen er at det reduserer risikoen lokalt å få vaksinerte gjester.

Men uansett hva man mener om at IOC har fått sine fremover i køen, er det ikke slik at alle problemer er løst med det.

En artikkel i New England Journal of Medicine påpekte nylig det forfatterne mener er flere svakheter i det olympiske smittevernregimet. Blant annet trekkes det frem hvordan flere av de yngste utøverne fra en rekke land ikke vil kunne bli vaksinert på grunn av aldersregler. Et av de tyngste poengene er at de mener risikobildet ikke er godt nok kartlagt, og at IOC ikke baserer seg på det beste tilgjengelige vitenskapelige materialet.

Som kjent ble lekene forskjøvet i ett år, etter lang tids diskusjoner. I fjorårets debatt tok idrettspresidenten vår til orde for at lekene ikke burde arrangeres før pandemien var under kontroll. Det kan det diskuteres i hvilken grad den er i Japan. Nå har derimot Berit Kjøll tillit til det opplegget som er valgt.

Henne om det.

Mindre enn to måneder før lekene er det mange argumenter som peker mot at det mest forsvarlige ville vært å ikke arrangere OL i Tokyo i juli og august.

Men i en pengestyrt og pragmatisk verden, er det bare å krysse alt man har for at gigantarrangementets boble forblir intakt.