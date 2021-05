Kommentar

Kneling fremfor knebling!

Av Leif Welhaven

Knebling av utøveres ytringsgfrihet under OL-seremonier er et betent tema. Foto: MORTEN MØRLAND

Mens det markeres mot rasisme foran Premier League-kamper, kan en utøver som går ned på kne i OL bli kastet ut. Det er dypt bekymringsfullt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ytringsfrihet er en menneskerettighet, en byggestein i en rettsstat og en fundamental del av et demokrati.

Ifølge FNs litt tungt formulerte menneskerettighetserklæring handler det om anledningen til «å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel». Det skal vektige grunner til for å innskrenke en rett vi alle skal ha.

Men dersom du skulle være god nok i en idrettsgren til at du kvalifiserer deg for De olympiske leker, må du finne deg i at noen har bestemt når du kan snakke fritt og når du skal knebles.

Denne «noen» er nærmere bestemt «Den internasjonale olympiske komité» (IOC). Det er en lukket klubb som ikke er tuftet på demokratiske prinsipper.

I OL gjelder nemlig det som kalles «regel 50», og som har vært et stridstema over lang tid. Den forbyr enhver form for politiske markeringer på arenaer, i deltakerlandsbyen, under medaljeseremonier og andre offisielle seremonier.

Du har derfor for eksempel ikke lov til å gjøre som vi har sett i en rekke idrettssammenhenger den siste tiden - å aktivt uttrykke støtte til kampen for likeverd for alle hudfarger.

Den rigide regelen er ikke noe som bare eksisterer på papiret.

Et av de mest ikoniske sportsbildene gjennom tidene stammer fra en seierspall i Mexico City i 1968. Da valgte de amerikanske sprinterne Tommie Smith og John Carlos å heve en arm med knyttet neve på seierspallen etter 200-meteren. Det gjorde de som en markering mot behandlingen av svarte.

Dette bildet fra 1968 er blitt ikonisk. Utøverne som markerte, Tommie Smith og John Carlos, ble kastet ut av OL. Foto: AP

IOCs reaksjon var å kaste dem ut av lekene, som en reaksjon på «et bevisst brudd på den olympiske ånd».

Øyeblikket er blitt stående som et av de mest ikoniske og omdiskuterte i olympisk historie.

Begrunnelsen for regel 50 er et ideal om OL som noe nøytralt og apolitisk. Her skal atleter møtes til vennlig kappestrid, og bare det. Uenigheter om utenomsportslige forhold skal for alt i verden legges igjen utenfor den olympiske arena.

Dette høres nobelt ut, og det er til å forstå at mange idrettsinteresserte ønsker seg at den største arenaen kun skal handle om konkurransene.

Her kneler Manchester United-stjerne Paul Pogba som en del av kampen mot rasisme. Foto: Michael Steele/NMC Pool / PA Wire

Men andre hensyn må veie tyngre, og i praksis er verden annerledes enn IOC fremstiller den som. OL har aldri levd i den skjermede boblen det forsøkes å skapes et inntrykk av i festtaler.

I mange tilfeller bruker aktører OL som et politisk instrument, på en måte som undergraver IOC-mantraet om nøytralitet. Men så sent som i Pyeongchang i 2018 spilte IOC selv på overtydelige politiske strenger, om forholdet mellom nord og sør på den koreanske halvøy.

Historien er breddfull av eksempler som viser at det er virkelighetsfjernt å påstå at idrett og politikk er som olje og vann.

I Sotsji i 2014 lå det åpenbart politiske mål bak den systematiske russiske svindelen, som handlet om å vise seg sterk på den store scenen gjennom et avansert dopingprogram. Både her og i Beijing i 2008 lå det klare politiske undertoner på seremonisiden.

Videre har vi opplevd boikotter og motboikotter i flere varianter.

Spørsmål som Afghanistan, Suez-kanalen, apartheid, kald krig, invasjon i Ungarn og Midtøsten er blant temaer som på ulikt vis har spilt inn i OL-historien.

Nå har for eksempel Qatar begynt å sysle med planer om å søke om å få arrangere OL. Det har selvsagt en politisk slagside, og gir diskusjonen om «sportsvasking» av regimer ytterligere aktualitet.

Etter omfattende diskusjoner fikk vi nylig servert nyheten om at innskrenkningen i ytringsfriheten videreføres.

Til grunn for dette ligger blant annet en spørreundersøkelse som IOC selv organiserte med hjelp av egen utøverkomité. Her ønsket flertallet å beholde regel 50 - og den norske utøverkomiteen er en del av denne majoriteten.

Dessverre.

Hvorfor er det så problematisk - så lenge du for eksempel kan snakke fritt på en pressekonferanse?



Svaret handler om hvem som skal ha definisjonsmakten. Ytringsfrihet er en individuell rettighet, som blant annet skal verne om et mindretall eller en upopulær oppfatning.

Da har det begrenset vekt hva flertallet måtte mene i en undersøkelse.

For utøvere som lever privilegerte liv kan det være enkelt å ønske seg seierspallen i fred. Men poenget med ytringsfrihet må jo være å verne om retten for dem som virkelig trenger det - for eksempel en som har slått seg frem til tross for opplevd rasehets.

OL er ingen nasjonalstat og det er frivillig å delta, så rent juridisk har nok IOC sitt på det tørre. Men over store deler av verden øker misnøyen blant utøvere som ikke ønsker at andre skal få definere når de kan snakke og når de skal tie. En tysk organisasjon har attpåtil lovet juridisk støtte til utøvere som velger å bryte regel 50 i Tokyo.

Det kommer sikkert til å bli smertefullt, men i ytringsfrihetens navn får vi håpe at noen i 2021 utviser det samme motet som Tommie Smith og John Carlos gjorde for 53 år siden.