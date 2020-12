IKKE BARE TRAUST: – Joe Bidens presidentskap tegner ikke til å bli like fargeløst og ubestemmelig som valgkampen hans. Teamet han setter sammen er allsidig og fargerikt, og tar representativitet til nye høyder, skriver kronikkforfatteren. Foto: JOSHUA ROBERTS / X01909

Biden som president: − Kjedelig, men bra for USA, verden og Norge

En usedvanlig unormal president forlater snart Det hvite hus. Og inn kommer den normale, konvensjonelle og distingverte Joe Biden. Amerikansk politikk blir kjedeligere framover. Det er en bra ting.

ANDERS G. ROMARHEIM, leder Senter for Internasjonal Sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mye kan sies om den brautende populisten og anti-politikeren Trump. Men kjedelig ble det aldri. Nettopp i kuren mot det kjedsommeliges politikk ligger en av hans nøkler til suksess. Trump begeistret! Med unntak av Biden har aldri noen kandidat fått flere stemmer enn de over 74 millionene som stemte på Trump. Mange brydde seg lite om de reelle policy-endringene hans. Nei, det var opprøret mot elitene, mediene, og bedreviterne som skapte massesuggesjonen.

Vi policy-nerder må erkjenne at for vanlige folk er mye av politikken uspiselig, utilgjengelig og fremfor alt ulidelig seig materie. Trump er en valgkampmester, og kan ha reformert tenkningen rundt massemønstringer i lang tid framover. Han holdt valgkampstevner rett etter at han ble valgt. Han fortsetter å holde dem etter at han har tapt. Den politiske logikken her er eiendommelig, men det er åpenbart at det finnes en større ramme som vi på utsiden sliter med å forstå. Og de som ikke innser at Trump er en «campaigner» uten sidestykke, bør avskiltes som politiske kommentatorer.

Evnen til å begeistre massene stammer blant annet fra en lang karriere i show-business. Enten det er fribrytning, lørdagsunderholdning live fra New York eller reality-TV så har Trump gjenstridig funnet veien til rampelyset. Og han har klart noe ingen annen president har greid; nemlig å tilrive seg en talerstol som er både effektiv og nesten helt ute av medienes portvoktende kontroll. Via Twitter har Trump talt direkte til egne støttespillere og generert harme, begeistring og sjokk på en daglig basis.

Den forrige presidenten med fartstid fra showbiz reformerte også amerikansk politikk. Ronald Reagan tok lekker TV-produksjon inn i presidentskapet, og brakte med det vedvarende endring til amerikansk politikk. Ingen vestlige demokratier har et mer fjernsynsorientert politisk ordskifte enn USA. For digitaliseringen til tross, så er ikke TV passé, men for Trump var presidentdebattenes duett og delte scene ikke riktig format. Han bøllet første debatt i fillebiter, og fikk mute-knappen som tilsvar. Under slike forhold forvitrer substans og fakta reduseres til spissfindigheter. Som sagt, Twitter-monolog er langt mer effektiv kommunikasjon enn moderert politisk konversasjon.

Akkurat slik Reagans finproduserte TV-events med patos og diksjon slo knock-out på Demokratene på 80-tallet, så dominerer Trump også TV-mediet. Han er en dramaturgisk mester som stjeler showet nesten uansett setting og fortegn. All oppmerksomhet er god oppmerksomhet, fordi det suger opp oksygenet motparten kunne benyttet for å trenge gjennom med sin politisk agenda. Det forsøkte aldri Biden hardt på. All den tid nøkkeltallene så gode ut, ble det aldri nødvendig for Biden å få valget til å handle om ham. Trump er sin egenrådige lykkes smed, og dermed også sin verste fiende.

For Trump er genuin, han er ekte. Han er også uforutsigbar, uforanderlig og uforbederlig. Han har et diamant-sterkt vinnerinstinkt, men hans ego kan komme i veien for nødvendige kursendringer. Så lenge valget lå an til å bli den folkeavstemningen om Trump som det ble, så kunne Demokratene rolig sige inn til seier. Jeg må innrømme at jeg er litt usikker på hva Biden egentlig har planlagt og gått til valg på. Han spilte paradoksalt nok annenfiolin i sitt livs største meritt, en valgkampseier som vil gjøre ham til verdens mektigste mann. Trump vant oppmerksomheten, mens Biden vant valget. Den lave profilen var politisk kløkt.

Imidlertid tegner ikke Bidens presidentskap til å bli like fargeløst og ubestemmelig som valgkampen hans. Teamet han setter sammen er allsidig og fargerikt, og tar representativitet til nye høyder. Biden vil nok bli husket for å ha vært visepresident på valgseddelen som knuste det hvite Amerikas monopol på presidentmakten, og videre at han sparket inn dørene før den første kvinnelige og svarte visepresident i den sprudlende Kamala Harris. Biden har også en visjon om å gjenskape forbindelsene til USAs nærmeste allierte, særlig i NATO. Med en så vidt aldrende og stadig mindre vital president er det nærliggende at dronningen kommer i spill tidlig på det internasjonale sjakkbrettet.

Normalisering vil nok bli et nøkkelord i Bidens første presidentperiode. Det blir trolig bare én periode, med aldring som én hovedårsak. Man kan forvente normalisering av forholdet til verden, forholdet til allierte, og til internasjonale institusjoner. Trump har tidvis behandlet venner som fiender og vice versa. Hans bromance med diktatoren Kim Jong-un er mat for biografiene og avstedkom lite utover enorm medieoppmerksomhet for Trumps internasjonale diplomati.

Men en like viktig normalisering som den rent politiske vil bli normaliseringen til den politiske journalistikken. Trumps antidemokratiske beskrivelser av journalister som en forrædersk folkefiende er gjennomautoritær og livsfarlig. Med Biden vil pressekorpset i Det hvite hus få gjøre jobben sin, og jeg tipper han kommer på korrespondentenes årsmiddag, en tradisjon Trump indignert avskaffet etter harselas. Trump dyrker også negativ oppmerksomhet, men selvhøytideligheten tok overhånd.

Trumps dobbeltmoralske evne til å bli dypt fornærmet kan også anses som en slags styrke. Dette fordi vanlige folk kjenner seg igjen i hans nærtagenhet og outrerte ertende skolegårds-retorikk. Det er noe dypt menneskelig over Trumps oppfarende natur. En menneskelighet andre mindre «ekte» politikere ikke legemliggjør, men anstrenger seg voldsomt for å skjule. Og her ligger det lærdom for konvensjonelle politikere. For politikk er handlingsorientert og fordrer et engasjert folk. Politikkens utilgjengelighet for vanlige folk utgjør et demokratisk problem. Folkestyre – uten folk – blir bare styr.

Publisert: 14.12.20 kl. 08:41

