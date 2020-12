Kommentar

Også trønderne som var så fornøyd med seg selv

Av Astrid Meland

SMITTE PÅ BUSS, UTESTEDER OG TRENINGSSENTER: På nytt går cornasmitten går opp nasjonalt. I Trondheim hvor de lenge hadde nesten neglisjerbar coronasmitte, peker kurven feil vei. Foto: Gorm Kallestad

Det er her coronasmitten går mest opp. Nå er det trønderne som må skjerpe seg.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

INNFØRTE MUNNBIND I FORRIGE UKE: Trondheim har hatt en økning i smittetilfellene den siste tiden. Mandag ble det registrert 44 nye smittetilfeller i byen. I Norge totalt var tallet 431. Foto: Gorm Kallestad

For tre uker siden kunne Adresseavisen i Trondheim stolt melde at Trøndelag var nesten den eneste grønne regionen på hele Europakartet. Min Facebook-feed ble fylt av selvtilfredse trøndere.

Og det hadde de jo grunn til. For andre steder sto vi i virus opp til knærne. I Oslo var de eneste tillatte atspredelsene begravelser og bibliotek.

Trondheims ordfører Rita Ottervik derimot, var høy på livet og gikk ut i NRK krevde mildere regler enn resten av Norge. Hun ville særlig ha julemarked, mer skjenking og konserter. Helseminister Bent Høie avviste tanken og minnet trønderne på at de var en del av verden.

Men på grunn av den lave smitten ble Trondheim likevel vår Atlantic City, den amerikanske art deco-byen hvor de festet, gamblet og drakk i forbudstiden.

les også Ny, dyster smitterekord i Trondheim: Ber folk om å unngå ansamlinger

Jeg ble i alle fall ganske interessert, da jeg oppdaget hva som går an i Trondheim. Her er det muligheter for langweekend på luksushotellet Britannia, skjenking frem til et anstendig promillenivå og til og med trening dagen derpå.

Det var herlig. Men nå har alt dette fått betydning nasjonalt. For samtidig med at solen snudde, kom beskjeden om at coronasmitten går opp i Norge.

Vi fikk bare en måned med samarbeidsvillige tall. Det var den 20. november vi klarte å stagge den heftige oppgangen vi hadde. Smitten raste snart nedover. Men på St. Lucia-dagen ble kurven flat igjen. Og nå har vi altså en oppgang nasjonalt.

Det er særlig tre regioner som står for oppgangen: Trøndelag, Innlandet og Vestfold/Telemark. Og selv om det er i Oslo og Viken det fortsatt er mest smitte, så er det er i Trøndelag oppgangen har vært brattest.

Veksten i Trondheim tok av fra et lavt nivå og det går feil vei. Om det får fortsette slik, vil byen fort ha 100 smittede per dag på nyåret.

SMITTE PÅ JULEMARKEDET: En ansatt som delte ut smaksprøver på markedet testet positivt. Folk som var til stede er bedt om å følge med på symptomer. Foto: Gorm Kallestad

les også Kraftig smitteøkning i Trondheim – innfører munnbindpåbud

Men før den tid har nok kommunen satt inn flere tiltak. Forklaringene på hvorfor smitten sprer seg, gir noen pekepinner. Minst 14 smittede knyttes til et spesifikt utested i Trondheim etter besøk av en med corona. Det er oppdaget flere smittetilfeller ved treningssentre, restauranter og utesteder, opplyser kommunen i en pressemelding.

Og alt dette holder altså åpent, til forskjell fra andre storbyer i Norge.

Folkehelseinstituttet er også bekymret og skriver om flere klynger i innvandrermiljøet, barnehage, utdanningsinstitusjoner, helse- og omsorgstjenester og private husstander.

Tirsdag holdt kommunen krisemøte, og ut av det kom ingen nye tiltak, men en anbefaling om at folk bør unngå treningssenter og ansamlinger.

les også Kraftig smitteøkning i Trondheim – innfører munnbindpåbud

Trønderne er i en lignende situasjon som Bergen var i november, da region Vestland sto for mye av oppgangen nasjonalt. Byen, som rett nok fikk 20 nye smittede tirsdag, strammet skikkelig til med strenge, lokale regler. Også i Drammen går smitten ned.

Og heldigvis har Trøndelag og Norge fortsatt lite smitte sammenlignet med de fleste andre regioner og land.

Samtidig er det nedslående at det går feil vei. Det betyr at tiltakene våre ikke er nok for å få ned smitten. For den burde gått ned. I Oslo er nedgangen stoppet opp. Og om det fortsetter som nå, får vi en oppgang før årsskiftet også i hovedstaden.

En forklaring kan være at vinteren gjør det lettere for viruset å spre seg, at folk ikke følger rådene eller gud forby, en mutasjon.

Men det er fortsatt gode muligheter til å stramme inn lokalt.

les også Nå har Norge stigende smittetrend

Det er klart ingen har lyst til å avlyse planlagte juleselskap, romjulsfester og restaurantbesøk. Likevel: I Trondheim åpner politikerne for gjøre noe blant annet med skjenkingen.

Det er sørgelig både for næringslivet og folk flest. Og om Trondheimsordfører Rita Ottervik trenger tips til måter hun kan si det på, kan hun ringe partikollega Raymond Johansen i Oslo.

Noen har kanskje hørt om «Nucky» Johnson, bossen i Atlantic City. Oslos Johansen har ikke vært helt der i år.

For er det noen som har vært årets festbrems, ja så er det vel Raymond Johansen.