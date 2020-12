Kommentar

Biden må bygge bro med fienden

Av Hanne Skartveit

Da Joe Biden mistet nesten alt, ble han omfavnet av både partifeller og motstandere. Det er dette som kan redde USA fra full splittelse.

Fremtiden var lys da Joe Biden i 1972 ble valgt som senator, bare 29 år gammel. Så snudde alt. Kona og datteren døde i en bilulykke, begge sønnene ble alvorlig skadet. Bare de to gjenlevende guttene ga livet til Biden mening. Alt annet var mørkt.

Han vurderte å slutte som senator, før han hadde begynt. Men da tok kollegaene grep, på tvers av partiskiller, på tvers av alder, på tvers av det meste. De omfavnet ham, ga ham støtte og omsorg. La til rette, slik at han kunne rekke toget hjem til sønnene i Delaware hver kveld. En republikaner i Kongressen, som selv hadde mistet kone og barn på tragisk vis, fortalte ham at den eneste veien ut av sorgen var å jobbe seg gjennom den.

Kynikeren McConnell

Senatet bar Biden gjennom de tyngste årene i hans liv. Det har han aldri glemt. Disse årene har formet ham, både som menneske, og som politiker. Han er antagelig den av dagens amerikanske politikere som har samarbeidet mest - og best - med politiske motstandere.

Joe Biden har som ny president mulighet til å samle USA. Det er ikke sikkert han lykkes. Men ingen er bedre egnet til det akkurat nå enn ham. Foto: Carolyn Kaster / AP

En av dem er republikanernes senatsleder Mitch McConnell. Det er kanskje overraskende for mange. Han er en kyniker som lenge ikke gjorde noe for å korrigere Donald Trumps løgner om at Biden har stjålet valget. Først denne uken erkjente McConnell at Biden vant.

Skal du bygge bro over til en fiende, må du snakke med ham. Biden og McConnell har kjent hverandre i 40 år, og har ofte samarbeidet. McConnell har kalt Biden “en venn” og en han stoler på. Han var den eneste republikanske senatoren som var til stede da Bidens sønn Beau ble bisatt, i 2015.

Biden - ikke Obama

Mens Biden var visepresident under Barack Obama var forholdet mellom Kongressen og Det hvite hus usedvanlig anstrengt. McConnell gjorde det klart fra begynnelsen av at hans fremste mål var å sørge for at Obama bare skulle få en periode som president. McConnell gjorde det han kunne for å ødelegge for Obama. Han brukte alle triks i boka for å sabotere.

Men av og til var også McConnell og republikanerne nødt til å forholde seg til Obama og hans folk. Som da hele statsapparatet ble stengt ned fordi Kongressen ikke klarte å vedta et budsjett. Det fortelles at når situasjonen var på det mest kritiske, tok McConnell direkte kontakt med visepresident Biden - ikke med president Obama. Biden og McConnell snakket sammen, ofte uten tilhørere, og løste opp i de verste flokene.

Republikanernes senatsleder, Mitch McConnell er kynisk i sin tilnærming til politikken. Foto: Rod Lamkey / POOL / CNP POOL

Biden har en sterk tro på institusjonene. Noen vil si at han har et nærmest romantisk syn på senatet og dets rolle. Men de siste ukene har langt på vei gitt Biden rett. Tiden etter valget har vist oss nettopp institusjonenes kraft i det amerikanske samfunnet.

Venstrefløyens press

Høyesterett, så vel som lavere domstoler, har avvist alle Trumps forsøk på å underkjenne valget. Valgstyrene over hele landet, med representanter fra begge partier, har stått opp mot Trump. Selv en mann som Donald Trump, med sine autoritære trekk, har ikke klart å kjøre over de amerikanske institusjonene. Demokratiet har holdt stand. Såvidt.

Men valget er ikke over helt ennå. Delstaten Georgia er i en særstilling i år, og skal velge sine to senatorer først 5. januar. Da avgjøres det også hvilket parti som får flertall i senatet de neste to årene. Vinner demokratene begge setene, vil de kontrollere både senatet, representantenes hus og Det hvite hus.

Paradoksalt nok er det ikke sikkert at det bare er en fordel for USA dersom demokratene får rent flertall overalt. I en slik situasjon vil partiets venstrefløy legge et stort press på Biden. Mange der vil ha en mer radikal politikk enn Biden selv ønsker.

Sentrum - der han hører hjemme

Venstresiden vil for eksempel utvide antall dommere i Høyesterett. Slik vil de dempe effekten av Trumps vridning av domstolen i sterkt konservativ retning. Et slikt forslag bryter med Bidens overbevisning om at institusjonene er avhengige av stabilitet og forutsigbarhet. Mange på venstresiden vil også ha en mer omfattende helsereform enn Biden vil ha, og en mer offensiv skattepolitikk.

Et massivt demokratisk flertall kan gjøre det vanskeligere å bygge bro over til den andre siden. Dersom republikanerne derimot beholder flertallet i senatet, er Biden nødt til å gå til de få moderate republikanerne som fortsatt finnes der. Som Mitt Romney og Susan Collins.

Tidligere president Barack Obama kunne tidvis fremstå litt belærende, i motsetning til Joe Biden. Foto: JIM WATSON / AFP

I så fall må Biden legge seg mer mot sentrum, der han egentlig hører hjemme. Dette kan bidra til å dempe de sterke motsetningene i det amerikanske samfunnet. Hvis vi skreller bort de harde ordene som går begge veier mellom de to partiene, tror jeg amerikanere flest er enige om ganske mye.

USAs mulighet

Der Obama tidvis kunne oppfattes som belærende, og opptatt av å få motstanderen til å bli enig med ham, er Biden kjent som en politiker som heller er på jakt etter hva motstanderen trenger, hva som er i motstanderens interesse. Politikkens konkrete resultater, heller enn ideologiske diskusjoner. Det er dette USA trenger nå, for å komme ut av den ordkrigen landet står midt oppe i. Der politikerne ikke lenger stoler på at motparten ønsker det beste for landet.

USA er et samfunn som stadig korrigerer seg selv. Som retter opp i gamle feil, før det begår nye. Joe Biden er USAs mulighet til å finne et nytt fellesskap. Det er ikke sikkert at han lykkes. Men for øyeblikket finnes det ingen som er bedre egnet til det enn ham.