Debatten om tolketjenester i barnevernet: − Hårreisende, men ikke overraskende rapport

Takk, Kadra Yusuf, for at du tar opp en viktig debatt om bruk av ukvalifiserte tolker i offentlig sektor. Funnene i rapporten fra kommunerevisjonen er hårreisende, men de er ikke nye for oss som har vært i tolkebransjen en stund.

ASSIA CHELAGHMA, jusstudent og faglært tolk

Jeg vil gjerne dele mitt perspektiv som tolk i arabisk.

Først trenger vi en avklaring om hva vi mener med en kvalifisert tolk. I den nyere kategoriseringen som IMDI har vedtatt, deles tolker i fem kategorier (A-E).

A: De høyest kvalifiserte tolkene med både bachelor og statsautorisasjon.

B: Svært høyt kvalifiserte tolker med bachelor eller statsautorisasjon og grunnemne (minimum 30 studiepoeng i tolking i offentlig sektor).

C: Høyt kvalifiserte tolker med statsautorisasjon.

D: Godt kvalifiserte tolker med grunnemne (minimum 30 studiepoeng i tolking i offentlig sektor).

E: Kvalifiserte tolker med tredagerskurs i tolkens ansvarsområde (TAO) og enten bestått tospråktest eller statsautorisert translatør/fagoversetter.

For å bli kvalifisert, er tolken avhengig av at det gis tilbud om kvalifisering. Dette tilbudet er svært begrenset, særlig fordi det er mange språk som det må tas hensyn til. Hvis vi tar arabisk som et eksempel, ser vi at det ble gitt tilbud om autorisasjonsprøve følgende år: 1999, 2001, 2004, 2007, 2015 og 2020). Andel kandidater som har bestått prøven er ni prosent.

Et bachelorstudium i tolking ble innført for første gang i 2017. Det første kullet uteksamineres høsten 2020. Det første kullet i arabisk uteksamineres høst 2021. Det betyr si at det ikke finnes tolker i Norge i arabisk som oppfyller kravene til kategori A før utgangen av 2021.

Tilbudet om tolkeutdanning er også svært begrenset. Hvert år gis det tilbud om tolkeutdanning (grunnemne på 30 studiepoeng) i 4-5 utvalgte språk, med 10-16 studieplasser i hvert språk. Det sier seg selv at for få tolker blir kvalifisert hvert år. Det offentlige klager stadig på at det mangler kvalifiserte tolker, men likevel har de ikke prøvd å utvide kvalifiseringstilbudet.

For det andre må vi også kartlegge hvilke oppdrag som fremstår som de mest attraktive for kvalifiserte tolker. Tolken får vanligvis oppdrag på timebasis som en freelancer. Det foreligger ikke et ansettelsesforhold mellom tolken og oppdragsgiver, som betyr at tolken ikke har rett til å bruke egenmelding, få sykepenger eller være dekket av arbeidsgivers forsikring. Pris, varighet og kontinuitet er svært viktige å sikre en inntekt som er høy nok til å kunne dekke tolkens behov.

Oppdrag i rettsvesenet avlønnes med 4/5 av advokatsalær, noe som utgjør 848,- kr i 2020. Reisetid og diett godtgjørelse kan komme i tillegg. Slike oppdrag, særlig i retten, pleier å ha en viss varighet som gjør at tolken får tilstrekkelig god inntekt. Det er stor konkurranse blant tolker om oppdrag blant annet i retten, Utlendingsdirektoratet og politiet. Livet som tolk er veldig uforutsigbart, og du vet aldri hva du kommer til å tjene neste måned, eller om det blir nok.

Oppdrag i barneverntjenesten, NAV, legekontorer og lignende varer som regel i fra 30mn. til 1.5t. Timelønnen er på 500-600kr i timen. Bestillinger skjer ofte dager, eller uker i forveien. Når en kvalifisert tolk blir kontaktet for å ta et tolkeoppdrag på 30mn om to uker kl. 13, er det mest sannsynlig at tolken takker nei til oppdraget. Det er fordi tolken vil heller frigjøre dagen for andre mulige oppdrag som potensielt kan gi større inntekter enn et 30 minutters oppdrag som blokkerer hele dagen.

For de tredje må vi se hvordan bestillingen foregår. Når en saksbehandler eller resepsjonist i tingretten eller i barnevernet skal bestille tolk, blir de møtt med et dilemma: Skal de prøve å ringe tolken direkte eller bruke et tolkebyrå? Når man ringer tolken direkte, tar det fort 2-3 timer for å finne en tolk som er ledig. Det er derfor de fleste nøyer seg med å ringe tolkebyråer for å få tak i en tolk.

Noen av disse oppdragsgivere har inngått avtaler med tolkebyråer som de bestiller tolker fra. De avtaler en fast pris med tolkebyrået, ofte uavhengig av hvem som utfører oppdraget, og håper at de får tilsendt en kvalifisert tolk. Tolkebyråer inngår da samarbeidsavtaler med tolker hvor det forhandles om ulike timesatser. Jo høyre tolkens kvalifikasjoner er, jo høyre timesats, men prisen oppdragsgiveren (for eksempel domstol, politiet og barneverntjenesten) betaler til tolkebyrået er det samme.

I realiteten innebærer dette at fortjenesten tolkebyrået får ved å sende en ukvalifisert tolk som gjerne tar 200 kr i timen, er større enn ved å sende en kvalifisert tolk som tar 500 kr i timen. Oppdragsgiver har ingen kontroll på hvem som får oppdraget og det er ikke særlig vanskelig å hevde at ingen kvalifisert er tilgjengelig.

I lys av behovet for kvalifiserte tolker i offentlig sektor og det begrensede kvalifiseringstilbudet er, skulle man tro at de kvalifiserte er svært ettertraktet. Det er ikke tilfellet. Nesten halvparten av dem jeg tok tolkeutdanning med i 2016 sluttet å jobbe som tolk fordi det rett og slett ikke var attraktivt å være tolk og fordi oppdragene var svært begrenset.

I det siste er det gjort en innsats for å få til endringer i positiv retning. Barneverntjenesten i Alna, Grorud, Stovner og Sagene har opprettet sin egen tolkekatalog og de prøver å bestille kvalifiserte tolker direkte. Det er likevel ikke lett med tanke på at oppdragene ikke er attraktive for kvalifiserte tolker. Politiet har i noen distrikter inngått avtaler med enkelte tolkebyråer som gir tolken den fulle satsen etter salærforskriften. Det gjenstår å se hvor mange som vil følge etter.

Er du fortsatt overrasket over manglende bruk av kvalifiserte tolker i offentlig sektor?

