«25 under 25»: Vi unge har ofret mye, ikke ta fra oss idretten!

Et forbud mot innendørs idrett og fritidsaktiviteter fører til at ungdommen ikke lenger har et sted å oppholde seg, og i verste fall kan havne i feil miljø.

JOSRA TALHIOUI (16), skoleelev

Mandag innførte Oslo kommune nye tiltak rettet mot barn og unge, som førte til at jeg mistet min siste sosiale møteplass. De nye tiltakene gjør at en nokså ensom hverdag blir nå enda vanskeligere.

I en tid med sosial nedstenging var idretten og fritidsklubber de tingene som fikk hverdagen vår til å gå rundt. Jeg får ikke lenger spilt fotball. Jeg kan ikke lenger henge på ungdomsklubben med vennene mine.

Hverdagen har brått endret seg. Alt som hadde stor verdi, og som var en viktig del av meg, er borte. Og jeg er ikke alene om det.

I en undersøkelse fra Norges Fotballforbund kommer det frem at så mange som 20 000 barn, meg selv inkludert, har falt fra idretten som følge av covid-19.

For mange unge er idretten et sted der de kan være seg selv og gjøre det de interesserer seg for. Det er også et fristed der unge kan sette bekymringer og negative tanker på vent.

Kanskje var det også dette fristedet som holdt ungdommen vekk fra gatene og som hjalp dem med å flykte fra det hjemmet som ikke var perfekt.

FOTBALLJENTE: Josra (16). Foto: Julie Hrnčířová

Jeg mener personlig at et forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter ikke er den rette veien å gå. Et slikt forbud fører til at ungdommen ikke lenger har et sted å oppholde seg, og i verste fall ender opp i feil miljø på gata.

Jeg tror ikke nedstenging av fritidsklubber vil gjøre at ungdommen holder seg hjemme. Jeg tror mange fremdeles kommer til å møte gå ut og møte sine venner.

Når man besøker en fritidsklubb, må man forholde seg til gjeldende smittevernregler. Det er også voksne til stede som påser at reglene overholdes.

Men hvem er det som kommer til å sørge for at ungdommen holder meteren ute på gata? Ingen.

Jeg mener fritidsklubbene bør holde åpent men med strenge smitteverntiltak. Det vil gjøre hverdagen enklere for oss ungdom.

Nå som mange videregående skoler og ungdomsskoler i Oslo også er på rødt nivå, foregår mye av undervisningen digitalt eller i kohortgrupper på skolen.

Jeg har selv personlig blitt truffet hardt av å sitte i karantene og ha hjemmeskole.

Hjemmeskole har påvirket min motivasjon. Jeg føler ting har blitt mer utfordrende og det er blitt vanskeligere å henge med i den digitale undervisningen.

Den oppfølgingen man får bak PC-skjermen kan ikke sammenlignes med det å være fysisk til stede på skolen. De negative konsekvensene av hjemmeskole er mange: uregelmessig læring, mye alenetid og at ens psykiske og fysiske helse blir svekket.

Å miste det fysiske samværet med venner gjør hverdagen krevende. Jeg tenker spesielt på de unge som har det veldig tøft gjennom denne vanskelige perioden.

Ungdom som nå har blitt fratatt muligheten til å kunne sosialisere seg med andre jevnaldrende. Jeg syns politikerne og regjeringen bør ta dette på alvor.

Jeg er bekymret og redd for hvordan ting blir fremover. Jeg frykter det verste dag og natt. Jeg føler at jeg ikke får leve ut det ungdomslivet jeg hadde sett for meg.

Men uavhengig av hva som skjer framover, så må vi alle følge smittevernreglene, slik at vi kan få kontroll på smitten.

Vi må også vise empati og medfølelse overfor hverandre. Vi vet ikke hvordan andre har det. Vi må holde sammen og bekjempe viruset.

