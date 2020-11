MØTER KRITIKERNE: – Det er min og utdanningsdirektørens ansvar å sørge for at det blir en bedre dialog med alle parter, ikke minst med tillitsvalgte. Det er vi i gang med, skriver Inga Marte Thorkildsen. Foto: Tore Kristiansen

Sant og usant om Osloskolen

Noe av de siste ukenes kritikk mot Utdanningsetatens ledelse og meg som byråd er på sin plass. Jeg jeg lytter til den og jobber med endringer. Men de som prøver å tegne et bilde av at resultatene i Osloskolen går i feil retning, bommer. Osloskolen gjør det nemlig veldig bra.

INGA MARTE THORKILDSEN, byråd for oppvekst og kunnskap (SV)

Det brukes harde ord for tida. VG skriver i en leder at byrådet har ideologiske skylapper i skolepolitikken og «eksperimenterer med læringsmiljøet til barn og unge». Trond Nilsen, leder i Skolelederforbundet, hevder at «pendelen har svingt det fra det som en gang var et sterkt fokus på å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter». Oslo Høyre mener at Osloskolen «demonteres».

Det fremste beviset for disse påstandene, er en svak nedgang på resultatene på nasjonale prøver i 5. klasse.

Men tallene for nasjonale prøver viser et helt annet bilde enn kritikerne presenterer. Osloskolen har faktisk de beste resultatene i hele landet. Oslo har flest elever på det øverste mestringsnivået og færrest på det laveste, på alle trinn som er blitt målt. Nedgangen i resultater på 5. trinn tar vi på alvor.

Men den har to sannsynlige årsaker, som jeg syns vi skylder lærerne å fortelle om: Det ene er korona-pandemien. Stengte skoler og mye fjernundervisning har selvfølgelig hatt konsekvenser. Derfor ser vi at nedgangen ikke bare gjelder Oslo, men også andre deler av landet, inkludert i høyrestyrte kommuner som Sandefjord, Råde, Askøy og Tvedestrand.

Samtidig har Oslo hatt et stort omfang av karantene, fordi vi er en storby med mye smitte og mange mennesker som bor trangt. Dette gjør at rammevilkårene for å drive skole er krevende. Likevel har nedgangen bare vært svak, det syns jeg er en bragd!

Den andre årsaken til at resultatene har gått ned, burde være ekstra interessant for VG og VGs lesere. VG var blant dem som avslørte at veldig mange i Oslo ble fritatt for nasjonale prøver da Høyre-byrådet styrte. Ved å frita de svakeste elevene, kunne man få Oslos resultater til å se bedre ut i konkurransen med andre kommuner.

Dette tok vi tak i da vi overtok etter Høyre. Vi ønsket at færre fritas fra testen, for å gi et ærlig bilde av situasjonen ute på skolene og behovet for ekstra støtte til elever som sliter faglig. Resultatet er at vi både har fått en nedgang i fritaksprosenten siden 2016 og en liten økning i andelen elever på laveste nivå. Og det er jo logisk, siden elever som fritas har et dårligere utgangspunkt enn andre for å ta prøvene.

At dette så skal brukes mot oss med den intensiteten vi ser nå, viser bare hvor farlig rangeringskulturen faktisk er. Det kan lett bli fristende å forsøke å påvirke resultatene på ugreie måter hvis overskriftene blir som de vi har sett den siste tida.

Det er utrolig viktig å fange opp elever som sliter, enten de scorer lavt på nasjonale prøver eller på kartleggingsprøvene, eller de på andre måter viser at de har det dårlig. For å fange opp disse elevene, er det avgjørende med nok ressurser, ikke minst nok lærere.

Vi satte tidlig i vår periode inn 200 ekstra lærere på 1.-4. trinn nettopp for å jobbe med grunnleggende ferdigheter. Vi har styrket lærertettheten, antall lærere i Osloskolen har faktisk økt med rundt 900. Vi jobber for at skolene skal utvikle tilpassede opplegg for å undervise i lesing, matte og regning. Det gjør at opplæringen kan bli mer effektiv og tilpasset den elevgruppa som er på skolen.

Det er derfor jeg sa at det bare var «sprøyt» når jeg ble utfordret på at vi ikke prioriterte grunnleggende ferdigheter. Vi kan selvfølgelig bli bedre, men ingen kan si at vi ikke har hatt dette som et satsingsområde.

Resultatene viser da også at mye går i veldig bra. Karaktersnittet i grunnskolen har økt fra 4,1 til 4,5 de siste årene, standpunktkarakterene i VGS har økt i nesten alle fag og andelen som fullfører videregående øker. Og i KS sitt kommunebarometer klatret Oslo 16 plasser fra i fjor. Bare to ganger i historien har Osloskolen blitt rangert så høyt. Det er med andre ord ingen grunn til å rope varsku når det gjelder skolens kjerneoppdrag, med mindre hensikten er å få folk til å tro at det går dårlig.

De gode resultatene betyr likevel ikke at jeg er fornøyd. Jeg vet jo at et ensidig fokus på tall og rangeringer ikke forteller hele sannheten. Skolene er nå i en ekstremt krevende situasjon. Forskjellene mellom skoler og bydeler er alt for store. Vi vet at konsekvensene av hjemmeskole har vært mindre læring for mange elever, og at de sosiale forskjellene øker, noe som påvirker skolene i stor grad. Og nå er det altså rødt nivå i både videregående og i ungdomsskolen.

Hele mitt fokus nå er derfor på å sørge for at de elevene som sliter får så god hjelp som vi kan gi, i den krevende situasjonen vi er i. Rektorer, lærere og alle ansatte på skolene har gjort en ekstrem innsats for å få skolene gjennom dette korona-året. Og vi må stå på videre sammen.

Til slutt vil jeg si at en av de gode sidene ved den seinere tidas debatt er at den viser at vi har større åpenhet og ytringsfrihet i Osloskolen nå enn vi hadde. Det er ikke mange år siden en så sterk kritikk av lederne ville vært helt uhørt. Nå håper jeg vi kan sette oss ned, og bli enige om hvordan vi kan nullstille oss. Jeg tror vi alle bør være ydmyke i en sånn prosess, og være villige til å gi litt.

Det er min og utdanningsdirektørens ansvar å sørge for at det blir en bedre dialog med alle parter, ikke minst med tillitsvalgte. Det er vi i gang med, og vi skal gjøre det vi kan for å bygge en Osloskole som er enda bedre og med mindre forskjeller enn den vi har i dag.

