Våre flotte ungdommer fortjener bedre

Barn og ungdommer mister igjen et tilbud de har lovfestet rett på og behov for. Det gjør meg bekymret.

WENCHE ANDRESEN, helsesykepleier og leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, Oslo.

VG har hatt flere avslørende saker om hva som skjedde med de sårbare barna og ungdommene under nedstengningen av skolene i Norge. Nå stenges skoler på nytt. Helsesykepleiere blir flere steder i landet omdisponert til corona-arbeid, og barn og ungdommer mister igjen et tilbud de har lovfestet rett på og behov for. Det gjør meg bekymret.

Nylig skrev VG at Hamar er et av stedene hvor helsesykepleiere skal brukes til smittesporing.

Jeg reagerer kraftig på kommunedirektør Christl Kvams uttalelse: «Jeg forstår at mange foreldre ønsker en åpen dør på skolen, men vi har ikke kapasitet til at helsesykepleiere skal sitte på kontoret og vente på at noen kanskje skal komme innom.»

Helsesykepleiere i Norge sitter ikke og venter på at noen kanskje skal banke på døren deres, Kvam. Barna og ungdommene venter på oss!

Det er urovekkende dersom en kommunedirektør har så lite innblikk i skolehelsetjenesten. Jeg har derfor et behov for å fortelle hvordan en dag i skolehelsetjenesten på en ungdomsskole ser ut:

Klokken 08.15: Jeg kommer på jobb litt før skolen starter, og møter på vei inn en lærer som tar tak i meg. Hun har en elev hun er bekymret for. Vi tar en rask prat og avtaler at hun kommer tilbake i lunsjen.

Klokken 08.30: En elev kommer til en planlagt oppfølgingssamtale. Han har den siste tiden vegret seg for å gå på skolen, og forrige uke var jeg hjemme hos han for å forsøke å hjelpe han tilbake til skolen. Han strever faglig og sosialt, og har et dårlig selvbilde.

Klokken 09.00: Det kommer en elev som har sendt SMS og bedt om time. Vi har hatt kontakt fra hun på 8.trinnskonsultasjonen fortalte om suicidale tanker og selvskading. Hun går nå til behandling i BUP, men ønsker fortsatt å ha støttesamtaler hos meg. I dag kommer hun fordi hun dagen før kuttet seg og trenger hjelp til å rense og stripse kuttene. Jeg avdekker at hun har det verre nå, og at hun synes det er vanskelig å fortelle alt til behandleren i BUP. Etter samtalen, ringer jeg med samtykke fra jenta, til både mor og BUP for å sikre tilstrekkelig oppfølging både med tanke på de fysiske skadene og hennes psykiske helse.

Klokken 10.00: Nå kommer en elev som for ett år siden opplevde at moren tok sitt eget liv. Jeg hjelper henne med å lage en minnebok om mammaen hennes. Hun har skrevet om begravelsen, om mammas favorittartist, favorittmat og deres fineste ferieminne. I dag skriver hun en invitasjon til morens venner og kollegaer om å skrive noen ord om mammaen hennes til denne minneboken. Hun synes det er fint å snakke om sorgen og savnet mens vi gjør noe praktisk.

I løpet av samtalen banker det på døren to ganger.

En elev har vondt i hodet og spør etter Paracet. Det deler vi ikke ut i skolehelsetjenesten, men jeg spør henne hvor hun har vondt og hun begynner å gråte. Hun forteller deretter nok til at jeg forstår at det ikke er de fysiske smertene som plager henne mest. Jeg har ikke tid til henne i dag, men gir henne en time i morgen. og gir henne en tid for en samtale i morgen.

En annen elev kommer med en skade fra gymtimen og vil ha en ispose.

Klokken 10.45: En elev kommer for å få en vaksine.

Klokken 11.00: Lunsjtid. Læreren fra i morges kommer tilbake for å drøfte nærmere eleven hun er bekymret for. Det bør vurderes om det skal sendes en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Jeg gir læreren et nummer hvor hun kan ringe og drøfte saken anonymt.

I løpet av samtalen med læreren, har det banket på døren flere ganger. Noen elever har fått tid til samtale senere i uken. To jenter mente det hastet og fikk tid på slutten av skoledagen.

Klokken 11.45: Jeg går til klasserommet til 9.trinn, der jeg skal ha undervisning om seksualitet, kjønnsidentitet og grenser.

Klokken 13.00: Det kommer en elev til en oppfølgingssamtale omkring skolestress og redsel for å holde presentasjoner i klassen. Jeg hjelper han med å sortere tankene og gir han noen verktøy som kan være til hjelp.

Klokken 13.30: Jentene som var innom i lunsjen kommer tilbake. De er bekymret for en venn som i går sendte en snap om at han ikke vil leve lenger. Jeg roser jentene for at de sier i fra og forsøker å trygge dem på at dette ikke er deres ansvar lenger nå. Jeg tar kontakt med læreren, og bestemmer meg for å hente inn eleven til samtale. Jeg avdekker at dette er en elev med behov for en akuttvurdering, og ringer far og Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). BUP forsøker å overtale meg til at eleven heller skal henvises via fastlege, men jeg står på min faglige vurdering om at denne eleven må vurderes for sucidalitet hos dem i dag.

Klokken 15.00: Jeg går til et tverrfaglig møte med skolens ledelse og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vi har hver torsdag.

Klokken 15.45: Jeg setter meg ned for å dokumentere i journalene til dagens ungdommer.

Dette er bare ett eksempel på en vanlig dag i en skolehelsetjeneste. Ingen dager er like, men det som er likt, er at det hver dag kommer mange barn og ungdommer på døren vår.

Flotte barn og ungdommer som det er et privilegium å få være med inn i noen av livets vondeste og fineste øyeblikk. Disse barna og ungdommene fortjener at vi er der for dem når de henvender seg!

Noen av dem har tatt mot til seg, og henvender seg kanskje bare en gang. Om de ikke får kontakt da, kan det ta lang tid før de forsøker igjen.

Jeg håper direktører som Christl Kvam vil tenke over dette. Jeg håper også at det ikke er mange kommunedirektører som deler dette synet på skolehelsetjenesten. Dersom de gjør det, forklarer det hvorfor det nok en gang omdisponeres helsesykepleiere rundt om i Norge.

Publisert: 12.11.20 kl. 20:19

