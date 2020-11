Kommentar

Thorbjørn Jaglands eventyrlige reise

Av Roar Hagen

Thorbjørn Jagland gjorde 36,9 udødelig, og ga fredsprisen til Barack Obama og Liu Xiaobo. Ingen andre enn Jagland ville hatt mot til å utfordre Kina på denne måten.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Gjennom et langt liv som satirisk tegner i ledende norske aviser har jeg fått oppleve våre politikere fra første parkett. De fleste er glemt straks de forlater Stortinget eller regjeringkontorene, men ikke alle. Noen karakterer setter spor etter seg, men av forskjellig årsak.

En vi husker er Thorbjørn Jagland.

Jagland har utgitt første bind av sine memoarer. Han tegner bildet av arbeidergutten som fra enkle kår i Lier kjempet seg frem til ledende posisjoner i norsk og internasjonal politikk. Det er på mange måter en vakker beretning, om bakgrunn i miljø preget av nøysomhet, gudfryktighet og klassebevissthet.

Jagland sirkler inn sin identitet i Buskerud med referanser helt tilbake til arbeideroppstanden i Kongsberg i 1677, via Marcus Thrane og like til Arbeiderpartiets første statsminister Christopher Hornsrud. Og ikke bare det, han mener å påvise en linje fra Johan Sverdrup til Hornsrud, med Arbeiderpartiet som Venstres naturlige fortsettelse. For meg som kommer fra en gammel Venstre-bastion høres det litt rart ut.

les også Omkamp på overtid! Bokanmeldelse: Thorbjørn Jagland: «Du skal eie det selv»

Vi får en detaljert innføring i livet der hjemme, med far på fabrikk, og mor som vasker. Men hvor spesielt var det? Folk hadde ikke bil på 1950-tallet, bilrasjonering ble ikke opphevet før 1960.

I likhet med Jaglands reiste vi ikke til Syden, vi reiste i beste fall på campingtur i Norge i en Morris. Det er vanskelig, ut fra Jaglands beretning, å forstå familien som særlig fattige slik forholdene var på 1950- og 60-tallet. Rett nok var det den gang lenger fra Lier til maktens tinder enn dagens korte svipp på E18, men industriarbeiderne i Oslo hadde det neppe særlig bedre enn andre arbeidsfolk.

I likhet med andre gikk veien til velstand for Thorbjørn gjennom Statens Lånekasse og Husbanken. Med unntak av tittelen konge har han blitt tildelt alle tillitsverv Norge kan by på.

Som kommentator har det, tross hans relativt enkle bakgrunn og alminnelighet, vært vanskelig å forstå Jagland. Ikke hans overordnede og ideelle syn på samfunnet, på Norge, Europa og verden, men hans politiske trekk.

Da han var yngre var han i AUF med skepsis til EU og slikt, men vokste senere frem som en sentral forkjemper for internasjonalt samarbeid med beina trygt plantet i NATO og EU.

For oss i VGs politiske avdeling var Jagland definitivt til å stole på utover 90-tallet. Ettersom avisens identitet lå i kampen mot nazisme og kampen mot det totalitære kunne det ikke være annerledes. Det store skillet kom med dannelsen og avgangen til regjeringen Jagland i 1996 og 1997.

Sammensetningen av regjeringen var spektakulær. Den myteomspunne Terje Rød-Larsen ble hentet hjem fra den store verden som en superminister som skulle vise vei i en ny tid. Anne Holt ble justisminister, og Nils Arne Eggen ble forsøkt vervet som minister. Han hadde magemål til å takke nei. De fleste av oss skal heldigvis ikke være statsråd.

les også Jagland tar kraftig oppgjør med Jens Stoltenberg

Jagland strødde om seg med new-age lignende metaforer. Han badet i lavendel og satte ned foten og stod på den. Han ga meg gavepakken «Det Norske Hus».

Det norske korthus ramlet sammen da Terje Rød-Larsen måtte fratre etter kort tid. Rød-Larsen, i dag aktuell etter å ha lånt et betydelig pengebeløp av den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, hadde en uheldig fortid som investor i Finnmark med selskapet Fideco som ikke lot seg forene med å sitte ved kongens bord.

Thorbjørn Jagland har noen spark til min gamle redaktør og kollega Olav Versto. Faktum er at Versto hadde god tro på Jagland helt til han ikke hadde det lenger. Sparkingen av justisminister Grete Faremo var et vendepunkt, det samme var Jaglands avgang etter hans ultimatum til velgerne. «Gi meg 36,9 prosent oppslutning, eller jeg går». Jagland gikk, og tilbake satt et måpende parti og regjeringsapparat uten noe å gjøre til fordel for Kjell Magne Bondeviks lilleputtregjering. Dette forledet KrF til å tro at de var mektigere enn de egentlig var.

les også Martin Kolberg om Jaglands bok: Ikke en riktig fremstilling

les også DN: Thorbjørn Jagland bekrefter å vært på møte med Epstein

Som objekt er Jagland en blanding av naturlig storhet og usikkerhet. Dette kommer tydelig frem i forholdet til pressen, og forholdet til dynastiet Stoltenberg.

Der Jens var utpekt som en politikkens Håkon Magnus, måtte Jagland kjempe seg frem fra intet.

Men de to kom omtrent like langt. Når de ender opp med toppjobb og privilegier i Strasbourg og Brussel på vegne av oss alle er det liten grunn til å klage.

Thorbjørn Jagland tapte kampen mot Stoltenberg som etterlot seg et vakuum i partiet. Jagland er nyfiken på samfunnskritikeren Thomas Piketty, så kanskje han bør melde seg hos Arbeiderpartiet?

Publisert: 02.11.20 kl. 08:47