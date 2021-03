Kommentar

Flukten til hønsegården

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

Hertugen og hertuginnen av Sussex måtte rømme Storbritannia og kongefamilien for å berge vettet – og livet, ifølge dem selv.

Det er ikke første gang akkurat det skjer i den britiske kongefamiliens tusenårige historie. Å miste hodet er en historisk yrkesrisiko i rojale kretser. Men det er sjelden kost foran åpent kamera.

Nå driver de med høner – i Santa Barbara.

Spørsmålet alle rimeligvis stiller: Kan det de forteller være sant?

Har prins Harry og Meghan Markle blitt holdt fanget og mentalt torturert av en uempatisk, dysfunksjonell familie på vedvarende hevntokt? Er hoffet gjennomsyret av rasister og ondsinnede muldvarper som fyller dagene med å fôre sladderpressens gribber?

Debatten om hertugparets virkelighetsforståelse begynte lenge før den amerikanske kringkasteren CBS hadde sendt så mye som et sekund av deres betroelser fra innsiden av The Firm – Firmaet – som hoffet noe uærbødig kalles. Rabalderet følger noen kjente linjer mellom monarkister og republikanere, tradisjonalister mot progressive. Dels handler det også om generasjoner.

I tillegg har kommentariatet ladet sine kanoner, må vite. Her er frontene ikke fullt så forutsigelige. Normalt ville konservative penneknekter i høyrepressens flaggskip, som The Times og The Daily Telegraph, benyttet anledningen til å kveste massemarkedets tabloide kolleger og gitt dem det glatte lag for måten de har behandlet dronningens barnebarn og hans ektefelle på.

I stedet har de lagt bredsiden til mot hertugparet. Det går en grense mellom oppriktighet og selvskading.

Premissene for det sensasjonelle TV-intervjuet med dronningen av celebritetsfjernsyn, Oprah Winfrey, var at det ikke skulle være noen premisser. Ingen sensur av hverken spørsmål eller svar. Ingen begrensninger. Tiden var inne for den usminkede fortellingen.

Faktisk så usminket at det ikke problematiseres nevneverdig at intervjueren og de intervjuede er nære venner. At Oprah Winfrey var gjest i hertugparets overdådige bryllup i 2018, og at deler av intervjuet bærer preg av regi og oppfølgingsspørsmålene som ikke stilles.

Hadde programledelsen vært en opplest og uavhengig journalist ville for eksempel Meghan Markles selvmotsigelser om titler, protokoll og kongelig sedvane blitt kontret med et enkelt «hva mener du med det?».

Eller Oprah Winfrey kunne spurt: Ble du ikke nysgjerrig på denne tusen år gamle institusjonen, dens tradisjoner og historie? Tenkte du noen gang at det er en grunn til at ritualene er som de er? At de kongelige privilegiene også innebærer motytelser? Kanskje til og med at man, som i de aller fleste jobber og verv, er nødt til å bite i seg ett og annet for å oppnå andre ting – eller rett og slett bare holde ut? I hvert fall mer enn et par år?

Selvfølgelig skal ingen tolerere rasisme. Ingen! Og ingen skal måtte akseptere mentale overgrep, eller bli presset til å utøve handlinger man ikke kan stå for.

Det bør også være en menneskerett å få være i fred når man er på det mest sårbare, enten det er for pressen, for et publikum eller offentlighetens lyskastere.

Likevel fremstår det litt underlig at oppmerksomheten knyttet til verdens mest kjente kongehus og rampelyset i seg selv ble en så overveldende overraskelse for en fetert Hollywood-skuespiller?

Ble hun latt så ettertrykkelig i stikken av Buckingham Palace at hun egentlig aldri hadde en sjanse? Ble hun forsettlig kastet til ulvene?

Spørsmålene er mange. Men Opera Winfrey stilte dem ikke.

INTERVJUET: Harry og Meghan. Foto: HARPO PRODUCTIONS / X80001

Temmelig uimotsagt, og med innklippede bilder av intervjuerens sjokk-og-vantro-ansikt, fikk hertugparet fortelle sin lidelseshistorie. Deres historie. Og for dem er den utvilsomt helt sann. Det er slik hertugen og hertuginnen av Sussex har opplevd tilværelsen siden bryllupet til 400 millioner kroner for tre år siden. En gedigen feiring de i dag mener de aldri ba om.

For en normal lønnsmottaker med husleie, bilån og dugnad i skolekorpset å svare for, kan det fremstå vanskelig å forstå hertugparets eksistensielle problemer. Som prinsesse Margarets rollefigur sier i Netflix-serien «The Crown», trakter alle utenfor gullburet etter å komme inn i det. Mens de som er der ønsker bare å slippe fri. Mon det.

Sett med amerikanske øyne, og det er vel den primære målgruppen her, tar Meghan og Harry et overmodent oppgjør med en forsteinet institusjon. Ut fra reaksjoner som kom frem i britiske medier mandag, synes også mange unge landskvinner og menn det samme. De kan identifisere seg med parets opplevelser av forventninger i samfunnet og familien det kan være vanskelig å leve opp til. Avsløringer om hvordan den grenseløse tabloidpressen har tatt seg til rette overfor kjente mennesker, herunder de kongelige, har også gitt hertugen og hertuginnen sympatipoeng.

Et stort antall briter vil imidlertid ikke se denne dimensjonen. De synes på ingen måte at hoffets behandling av de to rettferdiggjør utfallene de kommer med mot kongefamilien.

Dessuten er timingen katastrofal.

Prins Philip ligger hjerteoperert på sykehuset. I juni fyller han 100 år. Dronningen blir 95 om noen uker. Neste år kan hun feire 70 år på tronen. De fortjener ikke dette, vil mange si.

Meghan Markle og prins Harry kan ha så mange aktverdige poenger de bare vil, og stille høyst legitime menneskelige krav. Men det øret hører nok ikke folk flest på. Ikke når det de ser på TV er et av verdens mest privilegerte par sitte foran sin nye residens til 120 millioner kroner i Californias fornemme snobbestrøk og snakke om isolasjon og hvor dårlig de blitt behandlet.

For covidtrette briter som både kan ha mistet familiemedlemmer og en jobb å gå til er det en klagesang som er og blir umusikalsk.

