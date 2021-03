IKKE RÅDGIVER: – Fotballpresident Svendsen har pekt på Amnesty som «rådgiver» og har hevdet at Amnesty oppfordret NFF til ikke å boikotte. Dette er feil. Amnesty har delt våre synspunkter med NFF, men vi har ingen rådgiverrolle. Vi sier ikke at NFF bør eller ikke bør boikotte VM i Qatar, svarer Amnesty i denne kronikken. Foto: Ingeborg Huse Amundsen

Debatt

Amnesty om Qatar-VM: − La oss holde øynene på ballen

Engasjementet blant fotballsupportere kan nå skape endring i Qatar.

JOHN PEDER EGENÆS, generalsekretær i Amnesty International

Det ligger en enorm kraft i det engasjementet Qatar-VM har skapt blant fotballsupportere. Mange mener med rette at elendige arbeidsforhold og dødsfall blant de som bygger tribuner og infrastruktur er uakseptabelt. Det er frustrerende å oppleve at idretten man elsker blir brukt i et politisk spill for å renvaske regimer som står bak massive brudd på menneskerettighetene. Sportsvasking griper om seg, så hva gjør vi?

Engasjementet må nå bli til press på regimene som bruker sportsvasking. De må tvinges til varige reformer. Amnesty tar ikke stilling for eller mot boikott, men til at fotball ikke fører til brudd på menneskerettighetene. FIFA har en innflytelse på Qatar de ikke bruker. Norges fotballforbund (NFF) må spille sin rolle overfor FIFA med styrke og kløkt.

Men, vi må ikke la diskusjonen om hvorvidt NFF skal boikotte VM overskygge det vi alle ønsker - målet om å skape vedvarende endringer for migrantarbeiderne i Qatar.

Hva er kravene til myndighetene i Qatar? Amnesty ber om at Kafala-systemet må avvikles. Først da kan migrantarbeidere skifte jobb og forlate landet uten arbeidsgiverens tillatelse. De må få full betaling, til normert tid, for arbeidet de utfører. Arbeidsgivere som utnytter migrantarbeiderne må stilles til ansvar og ofrene kompenseres.

Amnesty har jobbet med å avsløre brudd på migrantarbeideres menneskerettigheter siden Qatar ble tildelt fotball VM i 2010. Vi har vært til stede i Qatar og i hjemlandene til migrantarbeidere for å dokumentere situasjonen deres. Funnene våre er grusomme. Vi har dokumentert uverdige forhold for migrantarbeidere: umulig å skifte jobb eller reise hjem uten arbeidsgivers tillatelse, dårlig lønn eller ingen lønn overhodet, og omtrent umulig å ta saken sin for retten. Fagorganisering er ulovlig for migrantarbeidere. Dette er Kafala-systemet i praksis.

Det er mange som spør om det nytter å legge press på FIFA og Qatar. Det er noen positive reformer, men langt ifra nok.

De omtrent 20.000 migrantarbeiderne som jobber på prosjekter direkte knyttet til VM opplever bedre arbeidsforhold som følge av at Qatars arrangørkomité har satt høyere velferdsstandarder. Men det står igjen 1,8 millioner migrantarbeidere som er enda mer utsatt for menneskerettighetsbrudd.

Det finnes likevel lyspunkter også for dem. I 2017 inngikk Qatar en avtale med ILO for å stanse utnyttelsen av migrantarbeidere og få nasjonal lov og praksis i harmoni med internasjonale standarder. Qatar har innført lovendringer som på papiret vil gjøre det mulig for migrantarbeidere å avslutte arbeidsforhold og/eller reise ut av landet uten arbeidsgivers tillatelse. Et nytt fond skal sikre utbetalinger til dem som ikke har fått lønn, og det er etablert klagemekanismer for arbeidere.

Dette er reformer i riktig retning, men etterlevelsen er under enhver kritikk. Amnestys undersøkelser viser at migrantarbeiderne fortsatt opplever grov urett. Dessuten er det bekymringsfullt at næringslivet ikke slutter opp om reformene og at det er forsøk på å vanne ut reformene nå.

NFFs Terje Svendsen er under press fra media og norske fotballklubber. Svendsen har pekt på Amnesty som «rådgiver» og har hevdet at Amnesty oppfordret NFF til ikke å boikotte. Dette er feil. Amnesty har delt våre synspunkter med NFF, men vi har ingen rådgiverrolle. Vi sier ikke at NFF bør eller ikke bør boikotte VM i Qatar.

Vi er glade for at NFF deltar i debatten. Det var viktig at en nyansatt Solbakken sier at «det som har skjedd i Qatar, skal settes under lupe». NFF fortjener honnør for å ha besøkt Qatar sammen med de andre nordiske fotballforbundene og LO, og for å jobbe sammen med de andre nordiske forbundene for å fremme menneskerettigheter internt i FIFA. Men nå må det gires opp.

NFF må få med seg større forbund enn de nordiske i en allianse som legger press på FIFA. FIFA må presses til å bruke sin innflytelse aktivt til å fortelle myndighetene i Qatar hva som forventes av en VM-arrangør. Menneskerettigheter bør stå sentralt i det budskapet. Kvalifiseringskampene og den oppmerksomheten de gir er en anledning til å sette Qatar under lupen.

NFF må vise at forbundet er villig til å bruke alle redskaper i verktøykassa. Vi bidrar gjerne sammen med NFF, men det trengs et taktskifte nå.