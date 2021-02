Kommentar

Bondeopprøret som ryster India

Av Shazia Majid

KJEMPER FOR LEVEBRØDET: Indiske bønder har blokkert innfartsårer inn til hovedstaden New Delhi siden november i fjor. Denne mannen var med på protesten i Amritsar 8. desember. Foto: RAMINDER PAL SINGH / EPA

India trengte en jordbruksrevolusjon. Nå er bondeopprøret i gang, den brer om seg, og ingen vet hvor dette ender.

Hvert år tar tusener av bønder livet sitt i India. Siden 1995 har 300 000 bønder tatt sine liv. Håpløsheten brer om seg, det er uro på grasrotnivå. «Vi er ekstremt nær the tipping point mot en alvorlig resesjon», sa den indiske nobelprisvinneren Abhijit Banerjee til et publikum i Mumbai nylig. Arbeidsledigheten er den høyeste på 45 år, og den økonomiske nedturen har rammet de rurale bondesamfunnene hardest.

Da indiske myndigheter innførte en omfattende landbruksreform i september i fjor, tippet det over for bøndene.

Det er en enorm indisk diaspora utenfor India. 25 tusen av disse bor i Norge. Og for mange av dem har de siste månedene vært preget av det som skjer i opprinnelseslandet. Hundretusener i protester, en kvart milliard i det som omtales som verdens største general streik, og en konflikt som er fullstendig fastlåst fem måneder etter at demonstrasjonene startet.

For enkelte er bondeopprøret høyest personlig. Det er deres bondefamilie som en gang i tiden samlet sammen penger og sendte sønnen, eller datteren til utlandet for å ta seg en utdannelse eller tjene penger.

Nå frykter den samme bondefamilien for sitt levebrød, som knapt kan kalles brød, snarere smuler. Masseprotestene skaper bølger helt til topps i det politiske landskapet i India.

Årsak: Over halvparten av den indiske arbeidsstokken er bønder. 70 prosent av den rurale befolkningen lever av landbruket. Mister statsminister Modi støtte hos bøndene, mister han muligheten til å bli gjenvalgt for tredje gang.

Likevel har han satset friskt og innført tre nye jordbrukslover i landet. Til gjengjeld møter han på sin første reelle motstand siden 2014, da han først ble statsminister. Bøndene, og etter hvert store deler av den organiserte arbeiderbevegelsen ser ham i hvitøyet.

Tålmodigheten testes i protestenes femte måned. Hvem holder ut lengst? Den som sprekker, mister makten. Det er mye som står på spill for begge parter.

Hva krangler de om? En jordbruksreform som innebærer et bortfall av landbrukssubsidier, oppløsning av det myndighetsstyrte markedet og inntog av private multinasjonale selskaper.

Myndighetene mener moderniseringen vil doble inntektene til bøndene, bedre Indias internasjonale konkurransedyktighet, og gjøre slutt på den grove utnyttelsen av småbønder.

En kan si at bøndene, særlig fra delstatene Punjab og Haryana, ikke helt kjøper fortellingen. De mener seg fullstendig overkjørt av Modi.

Et system hvor nærmere 60 prosent lever av landbruk, som likevel ikke utgjør mer enn litt over 14 prosent av bruttonasjonalproduktet, er ikke liv laga. Det er ingen tvil om at landet trenger en revolusjon.

Jorden er i ferd med å bli utarmet og grunnvannet synker. I tillegg er det en ekstrem og økende skjevfordeling av dyrket mark. Småbønder, som utgjør nærmere 85 prosent av bøndene, eier enten små jordlapper de dyrker, eller eier ikke jorda i det hele tatt, men må i leie den av rike jordeiere. Det er moderne slaveri. Stadig flere bønder lever på et eksistensminimum.

De gror sin egen mat, men har ikke råd til såpe.

Noe må gjøres, det er også bøndene enig i. Men de er ikke enig i medisinen.

Medisinen er en reform som i grove trekk innebærer et fritt jordbruksmarked. Bønder kan selge til hvem de vil, uten mellommenn. Og kjøpere kan ha store matvarelagre, en endring fra tidligere forbud mot hamstring. I tillegg kan ikke staten gripe inn i det frie markedet.

Altså en full privatisering og liberalisering av landbruket.

Problemet, slik grasroten ser det, er at reformen etter alt å dømme vil frata bøndene forhandlingsmakt til å skaffe priser de kan leve av. Reformen er rett og slett ikke tilpasset terrenget.

Terrenget er millioner av mennesker, mange av dem analfabeter, som blir nødt til å forhandle med mektige, private storselskaper. Frykten er at intetanende bønder vil bli lurt inn i kontrakter de ikke kommer ut av. Tvister skal nå henvises til byråkrater. Indere har bortimot null tillit til byråkratene.

Slik systemet har fungert frem til nå har myndighetene satt minsteprisen og maksimumsprisen på avlinger i India. Med reformene forsvinner reguleringen, og dermed sikkerhetsnettet for småbøndene.

De frykter at markedsprisene vil presses ned, småbønder skvises ut, før storselskapene øker prisene og danner seg en form for monopol. Det kan gå fra ille til ulevelig for bøndene.

Med dette som bakteppet, sier de titusener av bønder som har slått leir ved bygrensen til hovedstaden New Delhi, at de enten skal få myndighetene til å trekke reformen helt, eller dø i forsøket. Det har vært flere voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter, i en ellers flere måneder lang fredelig mønstring.

Det som startet som bøndenes kamp er blitt et folkeopprør. Denne saken påvirker over 1,3 milliarder mennesker. Grasrot-revolusjonen skremmer makteliten.

Det er åpenbart når kinesere, pakistanere og sikh separatister beskyldes for å stå bak protestene og urolighetene. Og Modi stenger internettet i hovedstaden, får myndighetskritiske Twitter-konti fjernet, og tiltaler journaliser som gjør jobben sin.

For ikke å snakke om den massive hetsen Rihanna og Greta Thunberg har møtt for å ha tvitret om det som foregår i verdens største demokrati.

Bøndene sier nei til både utsettelse og revidering av lovene. Det er full retrett eller ingenting. Modi nekter å gi etter. Det lover ikke godt i et land hvor arbeidere må kjempe mot egne ledere for et anstendig levebrød.