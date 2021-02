HØR HER ’A, TRYGVE: – Det som sies om bilpolitikken i Oslo er skremmebilder laget av spinndoktorene i Senterpartiet og Fremskrittspartiet – det er ikke byrådets politikk, skriver Raymond Johansen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Du kan trygt kjøre dieselbilen din til Oslo, Trygve!

Senterpartiet og Frp gjør alt de kan for å skremme folk med bensin- og dieselbilforbud i Oslo, og at folk flykter fra byen som følge av byrådets bilpolitikk. Men nei, Trygve Slagsvold Vedum, du må gjerne kjøre dieselbilen din til Oslo. Også til Oslo sentrum.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

Trygve Slagsvold Vedum mener «mor og far som skal kjøre til byen og hilse på barn» vil bli nektet å kjøre inn til Oslo. Vedum har selv stilt opp med dieselbilen sin i et boligområde på Tøyen og proklamert at det her vil innføres kjøreforbud. Siv Jensen hevder at de med dårlig råd «ikke skal få lov til å komme seg rundt i egen bil,» mens Bård Hoksrud mener at «40 prosent av barnefamilier flytter ut av byen fordi de er avhengig av bilen.»

Dette er skremmebilder laget av spinndoktorene i Senterpartiet og Fremskrittspartiet – det er ikke byrådets politikk.

For det første bor stadig flere barnefamilier i Oslo sentrum, de flykter ikke ut av byen slik Frp hevder. En av de tydeligste trendene i Oslo de siste årene har vært at barnefamilier i mye større grad har blitt boende i de indre bydelene når barna begynner på skolen. Mens antall skolebarn har vokst med åtte prosent i ytre by siden 2015, har antallet vokst med 24,5 prosent i indre by. Veksten er mye større enn den generelle befolkningsveksten.

For det andre eksisterer det ikke noe forbud mot bensin- og dieselbiler i Oslo. Men Stortinget har vedtatt (etter forslag fra Frps samferdselsminister) at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025. Sammen med gunstige elbilfordeler, og selvfølgelig økt klimabevissthet i befolkningen, gjør dette at stadig flere kjøper elbil.

I Oslo er andelen elbiler av nybilsalget rundt 60 prosent. Det er bra. Men det finnes altså ikke et forbud mot bensin- og dieselbiler, heller ikke i Oslo. Vil man kjøre bil til Oslo sentrum har vi titusenvis av parkeringsplasser til rådighet.

VG melder at «byrådet ser for seg at det kan bli ulovlig med fossildrevne biler innenfor hele ring 2 (…) i løpet av 2026». Det var nytt for meg. Det som skjer de neste årene er at vi skal ha et pilotprosjekt med nullutslippssone i Kvadraturen i Oslo sentrum. Dette er ikke et boligområde eller et område for gjennomgangskjøring, men en del av det som allerede inngår i Bilfritt byliv-satsingen.

Det er selvfølgelig noe annet å ha nullutslippssoner i rene boligområder.

Jeg har bodd det meste av livet i Groruddalen og vært avhengig av bil. Nå bor jeg sentralt i Oslo, også med bil. Bilen er en viktig og nødvendig del av hverdagen til mange, men gir også frihet til å leve forskjellige og aktive liv. Byrådet har tilrettelagt for bilen, blant annet gjennom innføring av beboerparkering og svært gunstige elbilfordeler.

Men det sier seg selv at trafikkregulering i Oslo er nødvendig. Byen har vokst med 25 nye innbyggere hver dag siden år 2000, og i år vil vi passere 700.000 innbyggere. Vi har ikke ubegrenset med plass, og en av de største utfordringene for byrådet er å klare å møte befolkningsveksten med tiltak som gjør at byen ikke blir en flaskehals.

Derfor har vi økt antall kollektivavganger med 4000 i uken, vi leder mer trafikk i tunneler og som andre storbyer bruker vi bompenger og parkeringsavgifter for å regulere trafikken.

Det er mulig Senterpartiet og Frp vil ha tilbake motorveien over Rådhusplassen og trafikken i Karl Johans gate. Byrådet har en annen plan for Oslo sentrum: vi vil skape mer byliv, flere arbeidsplasser og flere opplevelser – ikke mer trafikk.

Selv om kullkraftverkene i Kina er mer forurensende enn biltrafikken i Oslo, tenker vi ikke som Ketil Solvik-Olsen at Oslo ikke trenger å ta ansvar for egen byluft. I årevis designet vi sentrum rundt bilen. Nå tenker vi annerledes. Vi former sentrum rundt menneskene.

Ja, det er en stor omlegging. Men vi har ikke noe forbud mot bilbruk, heller ikke i sentrum. Verden er rett og slett ikke så enkel som Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil ha det til.