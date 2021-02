FREDSPROSESS: – Israel-Palestina konflikten er ingen fotballkamp der det blir kåret én vinner og én taper. Enten får vi to vinnere, eller så får vi to tapere. Partene har klart det før. Med Norges hjelp. Og de kan klare det igjen, skriver kronikkforfatteren. Foto: Doug Mills / AP

Ikke all Israel-kritikk er fri for antisemittisme

Dersom vi igjen skal være fødselshjelpere for en fredelig utvikling i Midtøsten må vi i hvert fall ikke demonisere noen av partene. Og nyhetsdekningen og reportasjene fra området bør være så faktabasert og sannhetssøkende som mulig.

ERVIN KOHN, forstander i Det Mosaiske Trossamfund

En type stråmannsargument man ofte møter er at det er vanskelig å kritisere Israel for da blir man anklaget for antisemittisme. Jeg har til gode å se belegg for denne påstanden. Å hevde at det må være lov å kritisere Israelsk politikk er en selvfølgelighet. Det er som å slå inn åpne dører.

Samtidig er ikke all israelkritikk fri for antisemittisme. Noen har sagt at dette er et minefelt. Det går imidlertid an å forsere et minefelt dersom du vet hvor du ikke skal tråkke.

Natan Sharansky var en sovjetisk dissident og matematiker som ble dømt til ti års straffarbeid i Sibir. Sharanskys tre D-er er en god rettesnor for hvor minene ligger begravet, og en god hjelp til å forsere minefeltet. De tre D-ene er Demonisering, Delegitimering og Doble standarder. I tillegg til disse har vi en mine til, og det er alle sammenligninger mellom Israel og nazismen eller det tredje riket. Å hevde at Israel er en apartheidstat er et politisk synspunkt. Et synspunkt man kan argumentere for og imot, men det er ikke antisemittisk.

Men å hevde at Israel behandler palestinerne like ille som nazistene behandlet jødene under annen verdenskrig, er ikke bare feil, men antisemittisk. I HL-senterets befolkningsundersøkelse fra 2017 var 32 prosent enige i denne påstanden! (riktignok en nedgang fra 38 prosent siden 2012).

NRK-programleder Shaun Henrik Matheson fremførte en antisemittisk tirade om Israel i sitt program «Shaun på P13» 2. februar. Nå har Kringkastingsrådet behandlet klagene, og både kringkastingssjefen og underholdningssjefen har erkjent at innslaget var antisemittisk. At Matheson i sitt innslag to ganger sier at Israel er et ræva land er ikke antisemittisk.

Men denne passusen er derimot antisemittisk: «Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn.»

Dette er demonisering. Hevnaksjoner og ikke gjengjeldelse, grusomme hevnaksjoner, og gjerne barn. Å tillegge motiver av denne typen er demonisering. Det tapper for øvrig inn i svært gamle antisemittiske forestillinger om jøder: At de ser på seg selv som bedre enn andre (utvalgt av gud), at de er hevngjerrige (Shakespeares «Kjøpmannen i Venedig» og den hevngjerrige Shylock) og at jødene gjerne dreper barn (blodanklagen, eller anklagen om ritualmord).

4.mai 2019 hadde Aftenposten denne overskriften i en NTB-sak: «Over 600 raketter skutt fra Gaza mot Israel – 11 palestinere drept i motangrep.» Det er legitimt å kritisere militære beslutninger. Det er imidlertid viktig også å være sannhetssøkende. Særlig for journalister. Fordi løgnen, eller fake news, kan fort feste seg.

Som for eksempel den nevnte løgnen om «Blodanklagen» – at jøder kidnapper barn, dreper dem og bruker blodet deres i sine ritualer. Det første tilfellet var i Norwich i England i 1144. I 1475 i Trento i Italia ble den tre år gamle gutten Simon funnet død. Jødene ble anklaget for å ha drept ham. Selv om det viste seg å være en løgn var skaden allerede skjedd. De jødiske lederne i byen ble henrettet og resten av den jødiske befolkningen drevet på flukt.

Og hvor lenge levde løgnen? Simon ble helgenkåret, som helgen for kidnappede barn. Han ble ikke tatt ut av helgenkalenderen før i 1965! Løgnen levde i nesten 500 år!

Når man demoniserer individer, eller grupper, eller befolkninger, tillegger man dem onde motiver og egenskaper. Når demoniseringen er blitt vanlig har vi empiri på at retorikken utvikler seg til dehumanisering. Da kommer skadedyrmetaforene – rotter og kakerlakker. Dette er felles før alle folkemord. Vi erfarte det før Holocaust, før Rwanda, før Srebrenica.

Folkemordretorikk har vi heldigvis en viss sensitivitet for. Derfor ble så mange opprørt da Matheson på slutten av sin tirade uttrykte et ønske om at vaksinen ikke skulle virke. Han hørte selv at dette ble for mye, og beklaget med en gang.

MØTTES: Kronikkforfatteren og palestinernes leder Yassir Arafat i 1995. Foto: PRIVAT

Israel-Palestina konflikten er ingen fotballkamp der det blir kåret én vinner og én taper. Enten får vi to vinnere, eller så får vi to tapere. Derfor må vi som er tilskuere ikke gjøre som tilskuerne vanligvis gjør på fotballkamper, bare å heie på det ene laget. Da er vi bare en del av problemet.

Dersom vi ønsker å være en del av løsningen må vi heie på begge lagene, når de spiller godt. Og bue på begge lagene når de spiller dårlig eller grisete.

Vi må også ha forventninger og stille krav til begge partene i konflikten. Det er ingen tvil om at den ene parten er sterk og den andre er svak. Men slik er det også med våre barn. Maktforholdet mellom foreldre og barn er asymmetrisk. Allikevel er det god latin i all barneoppdragelse å stille krav og ha forventninger til barna våre. Mer til de eldre enn de yngre. Men ikke bare til de eldste.

Jeg har empati med palestinernes lidelser og støtter deres nasjonale ambisjoner. Samtidig som jeg har forståelse for israelernes behov for sikkerhet. Men det blir ikke fred med våpen. Man kan forsvare seg med våpen, men fred skapes med dialog ved forhandlingsbordet. Partene har klart det før. Med Norges hjelp. Og de kan klare det igjen.

Jeg besøkte området i 1995 i handelsminister Grete Knudsens delegasjon. Vi hadde møte med Arafat og hans regjering i Gaza. Vi var også hjemme hos formannen. Det var euforiske tilstander i den perioden, mellom 1993 og 2000. Folkene viste at de kunne leve side om side. Israelerne spilte i kasino i Jeriko og handlet i Nablus i helgene. Partene har klart det en gang før - i vår tid. De kan klare det igjen.

Dersom vi igjen skal være fødselshjelpere må vi i hvert fall ikke demonisere noen av partene. Og nyhetsdekningen og reportasjene fra området bør være så faktabasert og sannhetssøkende som mulig.