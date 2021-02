DEBATTEN: I stedet for en faglig begrunnelse på hans anmeldelser, fikk vi se en tirade av bortforklaringer og avskrivninger i gårsdagens «Debatten», skriver Håvard Haldorsen Dahl (24) i denne kronikken. Foto: Annika Byrde, NTB

Debatt

«25 under 25»: Trenger vi slike anmeldelser?

Hvis hovedfokuset i en musikkanmeldelse er et forsøk på å være morsom – i stedet for å være faglig – trenger vi vel strengt tatt ikke anmeldelsen.

MUSIKER: Håvard Haldorsen Dahl (24) er selv musiker, og etterlyser faglig begrunnelse i musikkanmeldelser. Foto: Privat

HÅVARD HALDORSEN DAHL (24), musiker

I hodet mitt har jeg skrevet mange debattinnlegg. Ingen har så langt blitt nedskrevet, da sinnet mitt – for det er som regel sinne som gir meg lyst til å skrive – alltid har roet seg før jeg har rukket å finne frem penn og papir. Etter å ha sett Debatten på NRK1 i går endret det seg.

I gårsdagens debatt fikk vi se artisten TIX møte Dagbladets musikkanmelder Anders Grønneberg. Grønneberg sto på tiltalebenken, anklaget for offentlig mobbing, og fikk muligheten til å forsvare sine uttalelser.

I stedet for en faglig begrunnelse på hans anmeldelser, fikk vi se en tirade av bortforklaringer og avskrivninger av typen «det må jo være lov å ha det litt morsomt» og «ikke vær så hårsår ’a». Det eneste som manglet var at han skrek «HEKSEJAKT» i ren Trump-stil.

NRKs anmelder, som også slaktet TIX' låt, stilte seg selv i et helt annet lys, ved å faktisk begrunne sine meninger. Man kan være så uenig man vil, men han klarte i alle fall å lire av seg et par relevante musikkbegreper, og kom dermed atskillig bedre ut av det.

Utover i debatten dukker Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten opp. Ikke bare unngår hun å presse ut en minste form for beklagelse, men hun forsvarer faktisk alle Grønnebergs uttalelser; med ett unntak.

Grønnebergs svangerskapsuttalelse under fjorårets MGP måtte hun innrømme at gikk over streken.

Det at Grønneberg har en lang historie med å kommentere utseendet til særlig kvinnelige artister på heller nedlatende vis forsvarte hun med klar tale. Alle vet vel at når kvinner tør å stikke seg fram i offentligheten, så fortjener de å objektiviseres på ekte gubbevis?

Hvordan kan redaktørstyrte medier stille seg bak anmeldelser som dette, i en tid der vi aktivt jobber for å forebygge mobbing? Hva mener resten av Dagbladets redaksjon? Stiller de seg bak at hovedfokuset i en anmeldelse er at artisten er en «veldreid lekkerbisken»?

Debattens reddende engel blir etter min mening Christine Dancke. Med saklige argumenter, og tydelig forberedelse, var hun et friskt pust i sendingen og viste fram en bransjeforståelse andre kan drømme om.

Jeg er selv trommis og tar en bachelor i musikkvitenskap, og har i likhet med Grønneberg en fortid i et småharry rockeband. Selv om jeg ikke har slått igjennom i den grad at jeg noen gang har fått en anmeldelse, er jeg i stand til å lese en anmeldelse og skjønne om det ligger noen som helst faglig tyngde bak den.

Unnskyldningen jevnt over har vært at det er mye mer interessant for oss lesere å lese såkalte «humoristiske» slakte-anmeldelser.

Hvis hovedfokuset i en musikkanmeldelse er et forsøk på å være morsom – i stedet for å være faglig – trenger vi vel strengt tatt ikke anmeldelsen. Den gir jo ikke et riktig bilde av musikken uansett.

Musikkanmeldelser kan skrives med både faglig tyngde og positivitet. Om noen skulle være interessert i hvordan det gjøres, kan jeg anbefale Altapostens anmelder Bernhard Hienerwadel. Der har vi et eksempel til etterfølgelse.

Som avsluttende ord, vil jeg legge til at jeg holdt på å komme med en del heller usaklige og usmakelige karakteristikker om Grønneberg. Det holdt jeg meg for god for. Jeg tok tross alt til meg Grønnebergs mantra fra i går: «Jeg gikk etter ballen – ikke mannen».