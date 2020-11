SKJERPINGS: – Nordmenn er vanligvis private av seg, men når det kommer til kvinner i en viss alder er visst ingen spørsmål for private, skriver Sandra Bruflot. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jeg er ikke gravid, jeg er feit

I år blir det ikke julebord, ingen fester og få nærkontakter. Noe positivt kommer likevel ut av mindre sosial kontakt: Vi slipper de forbanna spørsmålene om hvorfor vi ikke drikker, eller når neste baby kommer.

SANDRA BRUFLOT, tidligere leder i Unge Høyre

Neste år har mannen min og jeg vært kjærester i ti år. Det er nesten like lenge siden folk begynte å mase om når vi skulle få barn. Etter at vi flyttet sammen, kom spørsmålet enda oftere. Da vi ble forlovet og etter hvert giftet oss virket det som det var det eneste som stod i hodene på folk. Kjøpte jeg eplejuice i stedet for øl på butikken en lørdag? Gravid. Hadde jeg legetime og kom senere til et møte? Gravid. Syk eller kvalm sier du? Super-gravid! Hva er det som gjør at folk tenker at graviditet er en naturlig ting å kommentere eller spørre om?

Jeg skjønner at det ikke er vondt ment. Med unntak av hun som sa at det var bra jeg hadde slanket meg, for sist hun så meg trodde hun at jeg var gravid (ellers et supert samtaleemne hvis det hadde vist seg at jeg var gravid, men mistet barnet).

Det kan hende det kommer fra et godt sted. Men folk må seriøst slutte å grave om når andre skal få barn, om de er stressa på grunn av alder og biologisk klokke som tikker, hvorfor det ikke har kommet barn enda, eller benytte enhver anledning til å påpeke at noen «gløder», drikker alkoholfritt eller ser annerledes ut. Gjerne sammen med et lurt smil eller et spørrende utrykk.

Du aner ikke om hun du spør har forsøkt lenge, men ikke blir gravid. Vet ikke om de akkurat er ferdige med nok et mislykket prøverørsforsøk. Om de har flere spontanaborter bak seg, eller om de rett og slett ikke vil ha barn. Det er uansett ikke din sak. Det er mange som skulle ønske at de går rundt og «gløder», drikker alkoholfritt fordi de forsøker å få barn, fordi de er gravide, eller fordi de ikke har lyst til å drikke alkohol. Det er uansett ikke din fordømte sak. Hvis noen vil snakke med deg om ufrivillig barnløshet, spontanabort eller graviditet – supert. Da kan du vente på at vedkommende tar det opp selv.

Det er hyggelig at folk er gravide, og det er hyggelig når folk får barn. Egne og andres barn og graviditeter er for mange et samtaleemne som de kan relatere seg til. Det trenger likevel ikke være det som definerer alt vi driver med, hvem vi er og hva vi er til for. Det finnes andre interessante ting å spørre om eller snakke om, enn når vi planlegger å få (neste) barn. Spesielt når spørsmålet er vanskelig og sårt for mange.

Hjemme hos oss venter vi barn nummer to i desember. Vi er veldig klar over hvor heldige vi er. Men det er heller ingen selvfølge at noen som har fått barn, kan eller vil få flere. Eller at det skal gå smertefritt og lett for seg. Mange opplever å få sitt første barn, for så å gå gjennom flere spontanaborter. Noen kommer i overgangsalderen tidligere enn de hadde forventet, andre opplever at kroppen rett og slett ikke «vil» bli gravid igjen. Å miste et barn eller ikke ha muligheten til å få barn når det er noe som er ønsket, må være noe av det vanskeligste man kan gå gjennom.

Er det viktigere at du får være informert og slukket nysgjerrigheten din, enn at noen som går gjennom noe sånt slipper å svare på ubehagelige spørsmål om graviditet og barn? Det kan være godt ment, men det blir fort slemt likevel.

Og, hva forventer dere som spør at dere skal få til svar? «Ja vet du, jeg er faktisk gravid. Så nå fikk du vite det før familie og nære venner»? Jeg tror ikke alle som sladrer eller spør er forberedt på svarene de kan få. Tenker du at det er et hyggelig og lettbeint samtaleemne hvis noen forteller deg at hun har livmorhalskreft og kanskje skal fjerne både livmor og eggstokker?

Et mulig svar er at vedkommende akkurat har gått gjennom en spontanabort eller to. Eller kanskje hun venter på time til å få gjennomført en planlagt abort på sykehuset. Antallet graviditeter som ender i en spontanabort er høyere enn mange tror, derfor er det mange som ikke vil fortelle at de venter barn før de er mer sikre på at det kommer til å gå bra. Er du forberedt på et svar om at noen ikke kan eller vil få barn?

Nordmenn er vanligvis private av seg, men når det kommer til kvinner i en viss alder er visst ingen spørsmål for private.

Jeg kan ikke skjønne at det er noe å være spesielt stolt over, dersom du skulle avsløre at noen er gravid før hun vil fortelle det selv ved å spørre og grave. Du kvalifiserer neppe til å være med i neste sesong av «Åndenes makt» fordi du skjønte at noen som plutselig har sluttet å drikke alkohol er gravid. Mest sannsynlig oppnår du ikke noe annet ved å spørre enn at noen føler seg presset til å lyve.

Poenget er at du ikke trenger å spørre om noe som er høyst privat og som du ikke har noen ting med. Dessuten er det en nyhet vi bør få fortelle selv. Når vi vil, på den måten vi vil og til akkurat dem vi vil.

Hvis samfunnet åpner opp igjen i 2021 håper jeg vi slipper ubehagelige spørsmål om når vi planlegger barn. Blir jeg spurt selv skal jeg svare at jeg ikke er gravid denne gangen, jeg er feit.

