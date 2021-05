Kommentar

På farlig kurs

Av Per Olav Ødegård

1000 RAKETTER: Det skal ha blitt avfyrt over tusen raketter fra Gaza mot Israel. Israel har samtidig gjennomført omfattende luftangrep mot Gaza. Foto: SAID KHATIB / AFP

Når krigen først er i gang er spredningsfaren overhengende. De siste dagers hendelser i Midtøsten viser hvor raskt en spent situasjon kan komme ut av kontroll.

Det blodige oppgjøret mellom Israel og Hamas fortsetter med raketter og luftangrep. Samtidig meldes det om voldelige sammenstøt i flere israelske byer med arabisk befolkning. Det er et prekært behov for en våpenhvile nå. I stedet forsterkes raseriet av stadig høyere tapstall på begge sider.

Israel kan ha undervurdert Hamas’ hensikter og slagkraft. Kan de også ha undervurdert styrken i det sinne som har vokst frem på palestinsk side? Opprøret i arabiske samfunn i Israel beskrives som det mest omfattende siden høsten 2020. Situasjonen ble ytterligere forverret da israelske ekstremister angrep israelske arabere i flere byer onsdag kveld. Kampene mellom Israel og Hamas er allerede de hardeste siden Gaza-krigen i 2014.

STORE ØDELEGGELSER: Palestinere gjennomsøker ruinene etter en boligblokk som ble ødelagt i et israelsk luftangrep. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Rakettene fra Gaza mot Jerusalem, og det omfattende angrepet på Tel Aviv, skal ha kommet overraskende på den israelske forsvarsledelsen. Så sent som mandag ettermiddag skal forsvarsledelsen, ifølge den israelske avisen Haaretz, ha vært av den oppfatning at Hamas ikke ønsket et nytt militært oppgjør med Israel nå. Like etter lød sirenene. De første rakettene var på vei fra Gaza.

Forsvarsledelsen skal inntil da ha ment av avskrekkingen virket. Representanter for etterretningstjenestene skal ha hatt en annen oppfatning, ifølge Haaretz. Da USAs nye forsvarsminister Lloyd Austin besøkte Israel i april sto Iran høyest på den politiske dagsorden. En israelsk representant skal ha sagt at Gaza var det mest akutte problem. De elendige leveforholdene og stor spredning av Covid-19 kunne bidra til å antenne en ny konflikt.

BUSS TRUFFET: Israelske brannfolk undersøker en utbrent buss som ble truffet av en rakett i Holon, nær Tel Aviv. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Talsperson for det israelske forsvaret (IDF) Hidai Zilberman sa mandag at de trodde Hamas i løpet av dagen hadde bestemt seg for å avfyre raketter mot Jerusalem. En annen forklaring er at Hamas allerede hadde bestemt før forrige helg, da de advarte Israel og endog ga regjeringen et ultimatum. Det virker mindre sannsynlig at Hamas gamblet på at en uavklart politisk krise i Israel ville gjøre regjeringen handlingslammet. De må ha visst hvordan Israel kom til å reagere.

Fra Gaza er det sendt over tusen raketter mot Israel siden mandag, og angrepene fortsetter. Det samme gjør de israelske luftangrepene mot et av verdens tettest befolkede område, Gazastripen. Tapstallene stiger på begge sider for hver dag.

Det snakkes om faren for full krig, men krigen er allerede et faktum. Den påfører sivile enorme prøvelser og lidelser. Spørsmålet er hvor lenge den vil pågå denne gang. I FN gjør Sikkerhetsrådet er nytt forsøk på å vedta en resolusjon. Egypt og Qatar forsøker å spille rollen som meklere. De har klart å oppnå våpenhvileavtaler tidligere. USA er i nær kontakt med Israel og palestinske representanter.

Siden Hamas tok makten i Gaza i 2007 har de utkjempet tre kriger med Israel. I tillegg har det vært en lang rekke væpnede konflikter. To historiske paralleller gir grunn til dyp bekymring for hva som nå kan vente hvis det ikke kommer på plass en snarlig våpenhvile.

Dagens situasjon minner om Gaza-krigen i 2014. Den varte i 50 dager. Den andre parallellen er ikke mindre skremmende. Den 2. palestinske intifada, eller opprør, startet i 2000 og varte i fem år. Over 3000 palestinere og 1000 israelere drept.

Oppstanden startet ved al-Aqsa moskeen i Jerusalem. De siste ukene har det igjen vært voldsomme sammenstøt mellom israelsk politi og palestinske demonstranter ved al Aqsa. Det ble en forløper til den krigen som nå utspiller seg.