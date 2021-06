Kommentar

Dette må du grine deg til

Av Astrid Meland

TILBYR KONTROVERSIELL VAKSINE: Helseminister Bent Høie har strenge krav til den som skal få resept på vaksinen fra Janssen. Foto: Berit Roald

Regjeringen stoler ikke på deg likevel.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da regjeringen for en måned siden overkjørte ekspertene, og sa de ville tilby folk Janssen-vaksinen i Norge, ble nok en del langt bak i vaksinekøen glade.

Poenget til regjeringen var at de stolte på at folk tar fornuftige valg selv. Det fikk være grenser for overformynderi. Resten av verden bruker jo denne vaksinen.

Onsdag ble ordningen endelig presentert, lovlig sent ifølge mange.

– Jeg er dritforbanna, sa Christoffer Stenberg fra Østre Toten til VG denne uken. Han vil bare få tatt denne vaksinen og få tilbake friheten.

les også Johnson & Johnson-vaksinen tilbys frivillig fra neste uke

Og til et legekontor nær deg, kommer vaksinen Legeforeningen og FHI ikke vil du skal ta. På lager ligger over 200 000 doser. Det er bare å bestille i FHIs nettbutikk.

Regjeringen har bestemt at du kan få den etter at du har snakket med en lege. Hun vil advare mot en sjelden men alvorlig bivirkning, nemlig en kombinasjon av blødning og blodpropp. Også vil hun vurdere om nytten overgår risikoen for akkurat deg.

Ett stikk er alt som trengs av denne. Det er gratis. Så må den få virke tre uker. San Torino neste.

les også Legeforeningen ut mot Janssen-løsning: – På grensen til uforsvarlig

Men her er det et stort men. For regjeringen stoler visst likevel ikke på at folk tar fornuftige valg selv.

Listen over hvem som kan få vaksinen, viser at det er kjempestrengt. Du må for eksempel ha kreft i nær familie, planlegge en nødvendig tur til India eller lide så mye av isolasjon at du har vesentlig svekkelse av livskvaliteten.

Ellers kan du få nei.

les også Undersøkelse: Én av fem positive til å ta Johnson & Johnson-vaksinen

Høie viste til lovverket. Det måtte han ha endret om alle som ville skulle fått bestemme om de ville ha vaksinen selv.

Dette har vært en vanskelig sak for regjeringen, som kontroversielt nok overkjørte både legene og vaksineekspertene, som ganske innstendig ba dem skrote vaksinen og har gjort det siden.

Det har ikke manglet på helsetopper som har sagt at de ikke ville tatt vaksinen. Regjeringen, derimot, mente folk kunne vurdere det selv.

Slik blir det altså ikke.

For nå virker det som Norges lover er hugget inn i noen eldgamle steintavler. Uforanderlige.

les også Frivillige bør få Janssen- og AstraZeneca-vaksinene

Ikke det at det nødvendigvis er et stort poeng å tilby denne vaksinen, som gir dårligere beskyttelse enn mRNA-vaksinene som alle likevel snart får.

Det er for å holde alle parter sånn passe fornøyde, at dette kompromisset ble som det ble. Men de som vil ha vaksinen, vil selvsagt synes dette er for strengt.

Og man kan spørre seg hvorfor regjeringen i det hele tatt gjør det, når nordmenn skal måtte gråte seg til den? Er det noe igjen av begrunnelsen for å innføre tilbudet?

De fleste som er i risikogrupper er allerede vaksinert. Så da må du argumentere med noe annet.

Høie tror få vil benytte seg av Janssen i Norge.

les også Utvalg splittet om vektorvaksiner: Disse bør kunne få dem frivillig

Men slik er det ikke i Danmark. Der har de tilbudt vaksinen til frivillige i flere uker alt. Og der er den store overraskelsen hvor populært dette faktisk har blitt. Over 30 000 har stilt seg i kø, og vaksineringen er godt i gang.

Det er særlig folk i 30-årene som melder seg. Og det er ikke så rart. For de ble plutselig «dritten i midten» i den offisielle køen.

Da det endelig begynte å nærme seg deres tur, bestemte myndighetene både i Norge og Danmark seg for å plassere dem sist. Oslo har nå begynt å vaksinere 18-åringer. Mens folk mellom 25 og 39 år, tas til slutt.

les også Ekspertutvalget anbefaler å ikke bruke AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinene

I resten av verden bruker de vaksinen fra Janssen. I USA er det satt over 10 millioner doser. Og i for eksempel Polen hvor smittetallene går ned, har de vært ivrige på å sette vaksinen.

Så hvorfor skal ikke Norge bruke den? Fordi vi har så lite smitte, sies det. Luksusproblemer, altså.

les også Vent på vaksinen du får tilbudt i det nasjonale vaksineprogrammet

Det kan være at vaksinen til Janssen ble dratt for langt ned i dragsuget til AstraZeneca. Det er to ganske like vaksiner. Og den fra AstraZeneca gjorde som kjent folk alvorlig syke i Norge og en rekke andre land.

Vi vet ikke sikkert hvor vanlig denne bivirkningen er for Janssens vaksine. Her har vi basert oss på usikre, amerikanske data. Og de tilsier at den alvorlige bivirkningen er sjeldnere enn for AstraZeneca.

Det er noen få amerikanske kvinner særlig i 30-årene som har blitt rammet av blødninger og blodpropper etter Janssen-vaksinering, skal vi tro de amerikanske tallene.

Dermed kunne det fort blitt en ganske lang kø av unge menn på tirsdag.

I Respons Analyse sin gallup bestilt av VG i slutten av mai, svarte 50 prosent av menn mellom 18 og 24 år at de var positiv til vaksinen om det fører til at flere blir vaksinert og at en selv får vaksine tidligere.

Høie selv, for eksempel, kunne tatt en Janssen.

Han ville sikkert fått den og.

En lege som kjenner personen kan gjøre en helhetlig vurdering av saken. Og det begynner vel å røyne på nå.