Lurt å gi mer til Oslo først

HAR FÅTT FLERE DOSER ENN RESTEN AV LANDET: I mars fikk FHI inn for å sende flere doser til smitterammede bydeler i Oslo og omegn. Foto: Tore Kristiansen

Faglige råd må avgjøre hvem som skal få mest vaksiner først. Om vi kan spare flere liv på å prioritere de hardest rammede områdene først, bør vi gjøre det.

Coronapandemien har rammet ulikt. Det er folk i Oslo og på Østlandet som hele veien har hatt det største smittetrykket og de hardeste tiltakene.

Det er også her vi har sett flest antall sykehusinnleggelser, travle dager på intensivavdelingene og nedstenging av næringslivet. Det har vært betydelig smittelekkasje fra Oslo og omegn og ut til resten av landet.

Og slik vil det nok fortsette.

På bakgrunn av dette ble det 2. mars bestemt en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til enkeltbydeler i Oslo og kommuner i Viken.

Nå foreslår fagfolk en mye sterkere skjevfordeling. I midten av mars leverte Holdenutvalget sine samfunnsøkonomiske vurderinger til Helsedirektoratet. Her konkluderes det med at det vil være riktig med en betydelig skjevfordeling av vaksiner dersom målet er færrest mulig døde og syke for landet som helhet.

Utgangspunktet er at vi har for få vaksiner. Utvalget tar til orde for at den mest effektive strategien da er å sette inn støtet der den vedvarende smittespredningen er størst. Det foreslås 200 prosent flere doser til disse områdene til alle over 45 år er vaksinert.

Norge er en av få land som har valgt å sende noen flere vaksiner til de områdene med mest smitte og innleggelser.

Frankrike, Kroatia, og deler av USA har gjort det samme. Verdens helseorganisasjon har en klar anbefaling om en slik strategi i land med tilsvarende smittesituasjon som Norge.

Norge har satt over en million vaksinedoser og vaksinetempoet virker å ta seg opp.

I Oslo er nå 100 000 vaksinert. Samtidig er smitten betydelig redusert i innvandrertette bydeler i Oslo de siste to ukene.

Dette skyldes antagelig de svært strenge smitteverntiltakene i området. Det går nå den rette veien. Avhengig av vaksineleveranser er det nærliggende å tro at risikogrupper vil være vaksinert nasjonalt innen sommerferien.

Vi mener det kan være grunn til å se nærmere på de faglige rådene her. Også FHIs egne modelleringer viste den gang de kom, at en større skjevfordeling i favør Oslo-regionen, totalt sett ville føre til flere liv spart i hele Norge sett under ett.

Og på dette området har regjeringen sagt at de kun følger faglige råd, og at målet er at Norge totalt sett får færrest mulig alvorlig syke og minst mulig dødsfall som følge av coronaviruset.

Når det likevel ikke er gjort, handler det om politiske vurderinger. For det er klart det kan skape misnøye om andre områder må gi fra seg sine doser.

Men det betyr altså at flere blir syke og dør. Dette går ut over de områdene der folk hele veien har hatt størst risiko for å bli rammet av corona.