YTTERSTE HØYRE: – Å grave i de kompliserte og uformelle forbindelsene på ytterste høyre fløy i Russland er et sisyfosarbeid. Men det som synes sikkert, er at flere av dem som slåss i Øst-Ukraina, fortsetter å skaffe seg stridserfaring, og er mer enn klare for å dele denne med andre, skriver kronikør John Færseth. Bildet er fra en nasjonalistisk protestmarsj i Moskva i 2012, der det russiske tsarrikets svart-gul-hvite flagg ble brukt av demonstrantene.

Nettverksbygging i krigssoner

«Den Russiske Imperiebevegelsen» har i mange år drevet nettverksbygging blant høyreekstremister verden over. Medlemmer av gruppen har slåss i Øst-Ukraina, Libya og andre steder, og tilbyr kamptrening til dem som kan betale. Nå står de på USAs terrorliste.

JOHN FÆRSETH, forfatter

Wien, november 2019. Normalt ville nok den lille organisasjonen «Svart-gul allianse», som ønsker å sette Habsburg-dynastiet tilbake på den østerrikske tronen, blitt glade for medieoppmerksomheten konferansen deres for europeiske monarkister i den gamle keiserhovedstaden, plutselig ble gjenstand for.

Dessverre var oppmerksomheten sentrert rundt en bestemt gjest, som attpåtil ser ut til å ha blitt invitert ved en feiltakelse: Stanislav Vorobjev fra «Den Russiske Imperiebevegelsen» (på russisk forkortet til RID). En organisasjon som på denne tiden var i ferd med å havne på USAs liste over terroristorganisasjoner, som første utenlandske høyreekstreme organisasjon.

Fire år tidligere hadde svensk politi funnet materiale fra RID hjemme hos et medlem av nynazistiske Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Han var ett av tre nynazister fra DNM som var siktet for en serie bombeangrep i Göteborg. På et bilde publisert på nettstedet Vkontakte, poserte to av de tre siktede mennene med våpen, sammen med andre deltakere på en treningsleir utenfor St. Petersburg. Treningsleiren var en av to RID-tilknyttede leire, som drives under merkenavnet «Partisan». Et kommersielt foretak, som underviser i våpenbruk, avhør av fanger, nærkamp og produksjon og desarmering av bomber.

Listen over høyreekstreme som har mottatt slik trening har etter hvert blitt skremmende lang. Den inkluderer spanske og polske fascister, medlemmer av ungdomsorganisasjonen til det nynazistiske tyske partiet Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), og den NPD-tilknyttede gruppen Der Dritte Weg. Samt altså terrordømte medlemmer av Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Innehaveren Denis Gariev er veteran fra krigen i Tsjetsjenia. Men RID bør ikke ha store vansker med å finne andre instruktører med stridserfaring fra Øst-Ukraina, eller andre land der frivillige og leiesoldater tilknyttet RID har dukket opp.

For å vende tilbake til konferansen i Wien, så stemmer det at Den Russiske Imperiebevegelsen har et nostalgisk forhold til det gamle tsardømmet og til den den ortodokse kirkens rolle som identitetsbærer. Men i en form som kombinerer tradisjonen fra «De svarte hundre» og lignende reaksjonære grupper fra forrige århundreskifte, med moderne rasisme og antisemittisme.

Siden starten i 2002 var RID en aktiv deltaker i «Russisk marsj», en årlig samling av nynazister, skinheads og nasjonalister. En viktig aktør ble de likevel ikke før i 2014.

Dette året brøt det ut revolusjon og uro i Ukraina. Dette splittet ytterste høyre i Russland, som betraktet Ukraina og Russland som en og samme nasjon. Noen sympatiserte med de nye ukrainske myndighetene, som de så på som mer nasjonalistiske enn regjeringen i Moskva. For andre var de nye ukrainske lederne forrædere, som ville rive den russisk-ukrainske nasjonen i stykker. Blant de siste var Den russiske imperiebevegelsen. Bare i løpet av 2014 skal de ha rekruttert og trent rundt 300 stridende for å slåss for de russiskstyrte separatistene i Øst-Ukraina. Mange kjempet i den RID-tilknyttede Imperielegionen, som var aktiv i hvert fall frem til 2019.

Mens det ikke finnes direkte forbindelser til russiske myndigheter, var innsatsen neppe en hindring da RID i 2015 var medarrangør for en konferanse på et hotell i St Petersburg, sammen med partiet Rodina som er representert i det russiske parlamentet. Rundt to hundre representanter for høyreekstreme og høyreradikale organisasjoner fra en lang rekke land deltok. Blant dem Den Nordiske Motstandsbevegelsen, NPD, British National Party og folk med forbindelse til Ku Klux Klan og alt-right-bevegelsen. Lokale myndigheter nøyde seg med å arrestere åtte demonstrerende antifascister.

I det hele tatt må man kunne si at om det er noe RID er dyktige på, er det å nettverke med utlandet. De har besøkt og fått besøk av grupper både fra Europa og USA. Noe som var med å få dem satt på terrorlisten. Som med treningsleirene og konferansen, kan det virke som om de står fritt så lenge de ikke lager bråk på hjemmebane.

RID er ikke alene om en slik stilltiende aksept, eller om å ha forbindelser i utlandet: En av gjestene på konferansen var nynazisten Aleksej Miltsjakov, som på denne tiden også slåss i Øst-Ukraina i enheten Rusisch sammen med norsk-russiske Yan Petrovsky. Den samme som hjemme i Norge, aksjonerte sammen med den Tønsberg-baserte, innvandringsfiendtlige gruppen Odins Soldater. Senere fungerte Miltsjakov og Petrovsky som instruktører på en paramilitær ungdomsleir i Russland. Leirens høye beskytter? Aleksandr Borodai, russisk nasjonalist og første statsminister i separatistrepublikken Donetsk.

Senere ble Miltsjakov og Petrovskyj observert i Syria, der de kjempet for Assad-regimet. For mye tyder på at Midtøsten både har blitt en ny arena for Donbass-veteraner som ikke finner seg til rette i det sivile, og et sted å skyfle brysomme ekstremister.

I november 2019 gikk et brutalt drap viralt på nettet. En syrisk mann ble slått i hjel og til slutt halshugget i nærheten av Palmyra. Drapsmennene tilhørte ikke IS eller islamistgrupper. De snakket russisk, og ble senere identifisert som leiesoldater fra firmaet Wagner-gruppen.

Wagner-gruppen antas å være finansiert av en Putin-nær oligark. Den settes inn der det er behov for skittent arbeid som ikke skal kunne spores direkte til russiske myndigheter. Som i Øst-Ukraina, Venezuela, Sentral-Afrika, Libya og altså Syria. Flere soldater ser ut til å være rekruttert blant veteraner fra krigen i Øst-Ukraina. Blant dem Petrovsky og Miltsjakov, og to RIM-medlemmer som falt i Libya i 2020.

Å grave i de kompliserte og uformelle forbindelsene her er et sisyfosarbeid. Men det som synes sikkert, er at flere av dem som slåss i Øst-Ukraina, fortsetter å skaffe seg stridserfaring, og er mer enn klare for å dele denne med andre. Som igjen formidler kunnskapen videre. Kunnskap som ikke bare er funnet på nettet, men som stammer fra krigssoner. Og som en dag kan bli brukt til terror.

(Teksten er basert på et kapittel i John Færseths ferske bok «Fyrtårnet i øst: Putins Russland og vestlige ekstremister.»)