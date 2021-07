FORTVILER: - Fly kanselleres i hytt og gevær, og vi må be om refusjoner, stå i timelange telefonkøer, bestille nye billetter, og vente på refusjoner i ukesvis, månedsvis. Sånn har vi holdt på i ett år og fire måneder nå, skriver Maria Løkken. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Samværsrett under en pandemi

Min datter på 12 år må reise til Milano for å ha samvær med sin far. Under pandemien har samtlige flyselskaper fjernet service for barn som reiser alene, hvis de må mellomlande på reisen. Det finnes ingen direkteflyvninger Trondheim - Milano. Det vil si at hun enten må reise alene (tillatt fra 12 år), eller reise med en voksen.

MARIA LØKKEN, veileder og sosialantropolog

Jeg har derfor blitt nødt til å reise til Italia tur-retur sammen med henne, for at hun skal kunne ha samvær med sin far.

Jeg har da også blitt nødt til å reise tur-retur igjen for å hente henne hjem. Kostnadene i form av flybilletter og koronatester for oss foreldre er massive, kun for at barnet skal kunne ha samvær med den andre forelderen. Noe et barn har rett til etter Barneloven.

Smitterisikoen er også mye større når jeg som forelder må reise tur-retur Norge - Italia to ganger per samværsperiode, enn om flyselskapene fulgte barna.

Fly kanselleres i hytt og gevær, og vi må be om refusjoner, stå i timelange telefonkøer, bestille nye billetter, og vente på refusjoner i ukesvis, månedsvis. Sånn har vi holdt på i ett år og fire måneder nå.

Datteren min er vant til å reise, men hun har aldri reist alene uten følge fra flyselskapet. Hun har nå fylt 12 år og kan i teorien reise alene.

Vi bestemte oss for å prøve, med mellomlanding i Oslo. Hvor vanskelig kan det være å komme seg fra flyet, gå til innlandsområdet og finne ny gate til Trondheim? Det skal hun klare med god hjelp fra meg på videochat.

Hun har tre timer og ti minutters mellomlanding, og må heller ikke hente bagasjen og sjekke inn på nytt lenger. Gardermoen har endelig sluttet med den praksisen. Det er god tid, og gjennomførbart for en 12-åring. Tenkte vi.

To uker før hun skal reise hjem kan jeg lese i avisen at det er tre timer kø på Gardermoen, kun for å ta en hurtigtest. Selv om man kommer fra et grønt land, eller man har negativ koronatest fra landet man kommer fra, må man teste seg i Oslo. Selv om du skal videre til en annen by i Norge.

Med andre ord: absolutt alle reisende fra utlandet som kommer til Oslo, eller som mellomlander i Oslo, må teste seg i Oslo. Det er mange mennesker.

I VG 21. juli leser jeg nok en gang om lange køer på Gardermoen. «Begrunnelsen for kravet om negativt testresultat før ankomst, er å unngå at personer som er blitt smittet i avreiselandet kan bli en kilde til smittespredning i Norge. – Hensikten er å unngå at personen foretar reisen dersom vedkommende er smittet, sier Erlandsen».

Betyr det at min datter ikke får reise videre til Trondheim hvis testen viser seg å være positiv? Hvis det ikke er slik, hva er da hensikten med testen?

SAS har nok en gang kansellert flyet og endret reiseruten hennes. Hun får plass på siste fly til Trondheim. Rekker hun ikke det flyet, må hun overnatte i Oslo.

Jeg ringer SAS. Etter 40 minutter får jeg svar og blir bedt om å vente til «agenten» sjekker bookingen min. Jeg venter i 15 minutter. Linjen blir brutt. Jeg ringer på nytt. Venter i 20 minutter. Snakker med en «agent» som setter meg over til en annen “agent” som visstnok kan svare bedre. Jeg venter i 1 time og ti minutter til.

Slik har det vært de siste 16 månedene. Jeg får til slutt snakket med noen som kan gi meg et svar. «Agenten» garanterer plass på fly hjem til Trondheim samme kveld. Heldigvis tenker jeg, men kan jeg stole på det? Av erfaring, nei.

Ved en tilfeldighet, mens jeg leser på Avinor sine sider, ser jeg at «Domestic transfer per tiden er stengt». Med andre ord må hun i tillegg hente bagasjen, gå ut gjennom tollen, opp til avgangsområdet, sjekke bagasjen inn på nytt, og gå gjennom nok en sikkerhetskontroll.

Det er selvfølgelig ikke gjennomførbart for en førstegangsreisende tolvåring. Spørsmålet mitt er, hvorfor? Hvorfor er domestic transfer stengt? Kan det virkelig stemme? I en situasjon som denne med mange reisende og stor smittefare? Jeg ringer Avinor...

Konklusjonen er at jeg nå må kjøpe en tur-retur billett Trondheim - Oslo, for å hente datteren min. Det koster enda mer penger, og jeg venter fremdeles på refusjon av en annen billett.

Min nye billett og hennes eksisterende billett blir da separate, med separate rettigheter. Dersom hun mister flyet fordi hun må stå i kø i tre timer, og jeg må vente på henne, mister jeg også flyet mitt, uten rett til refusjon.

Ytterligere penger tapt. På vei til Italia ble også flyet kansellert. Det endte med at broren min måtte kjøre oss fra Trondheim til Oslo, for at min datter skulle komme seg på flyet fra Oslo til Milano. Bensin og bomstasjoner koster også penger.

Samværet med far har blitt halvert. Penger, frustrasjon, tårer, booking og ombooking av flybilletter, bestille, betale og gjennomføre koronatester, egenerklæringsskjemaer, telefon- og chat-køer til Avinor og flyselskaper. Jeg kunne ha skrevet en bok. Alt dette satt til side.

Hva er det vi holder på med? Barn med rett til samvær med foreldrene sine - er det ikke samfunnet og politikernes ansvar å også ivareta dem?