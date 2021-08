Kommentar

Nå er ikke innvandring lenger et tabu

Av Ole Kristian Strøm

FORTSATT FLEST JAPANERE: Men nå er hver tiende Tokyo-boer i 20-årene er født utenlands og myndighetene har økt innvandringen. Foto: Kantaro Komiya / AP

TOKYO (VG) Japan opplever det samme som Europa med få unge som skal brødfø mange eldre – og samtidig mangel på arbeidskraft.

Den konservative regjeringen har satt fart på innvandringen – uten at det har kommet til høylytt støy fra japanere flest.

Hvordan har de klart det? Vi vet at det ikke har vært så enkelt i Europa eller Nord-Amerika.

Til tross for at Japan har et rykte som lukket, homogent og fremmedfiendtlig, har økningen i innvandring stort blitt møtt med skuldertrekk når japanerne har møttes på sin lokale izakaya.

IKKE HELT STØYFRITT: Slik så det ut i parlamentet i Tokyo da den nye innvandringsloven skulle stemmes over. Opposisjonen prøvde å hindre avstemningen. Men innvandringen har foregått uten store protester i et land som tidligere har vært svært homogent. Foto: Yoshitaka Sugawara / TT NYHETSBYRÅN

Tokyo har knapt vært noen kosmopolitisk smeltedigel tidligere, men når du besøker OL-byen i 2021 er det bydeler som preges av mangfold på samme måte som det vi kan oppleve i London og New York. Hver tiende Tokyo-boer i 20-årene er født utenlands. I bydelen Shinjuku, der vi i VG holder til nå under OL, er mer enn 40 prosent av dem som er i 20-årene, utlendinger.

De bidrar i høyeste grad når Tokyo nå har sitt andre sommer-OL. Første gang var i 1964. Den gang var det bare 19 år siden det knusende nederlaget i andre verdenskrig, men allerede for 57 år siden klarte Japan å vise seg fram som et innovativt land med kuletog, små transistorradioer og – ikke minst – et gjenopprettet rykte.

MANGLER ARBEIDSKRAFT: Japan vil etter hvert få for få i arbeid og for mange eldre som skal forsørges. Her sprayer OL-ansatte varme barn utenfor sykkestadion i Oyama. Foto: Christophe Ena / AP

Denne gang er det ikke en vanlig krig – men krigen mot pandemien som er bakteppet for et sommer-OL i Tokyo. Og pandemien har heller ikke stoppet innvandringen i et land som lenge har vært kjent for harde grenser og streng innvandringspolitikk.

Men på 2000-tallet har innvandringen til landet blitt tre ganger så høy. Tidligere statsminister Shinzo Abe var kjent som en konservativ nasjonalist, som vakte kontroverser for flere nostalgiske utspill om Japans fortid som imperiemakt. Men han sørget samtidig for en kraftig økning av innvandringen. Abe og parlamentet gjennomførte for noen år siden en reform som åpnet for hundretusener nyankomne hvert år.

Utenlandsk arbeidskraft er plutselig blitt dobbelt så stor. Et av verdens mest lukkede land holder på å endres.

Den dramatiske endringen i innvandringspolitikken har skjedd relativt støyfritt. Mens Europa og Nord-Amerika har hatt kraftig innvandringsdebatter på 2000-tallet, innser de fleste japanere at det er en dyd av nødvendighet.

For det skal sies at den nye innvandringen ikke først og fremst er gjennomført for å endre Japan, men mer som et av tiltakene for å opprettholde den levestandard, velferd og økonomi som japanerne er blitt vant til de siste 50 årene.

AKUTT MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT: Japan bestiller arbeidskraft fra land som Filippinene og Indonesia. Her folk i arbeid på sandvolleybanen etter at Russlands Svetlana Kholomina har forlatt banen. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Som mange andre land har Japan en demografi som sier at de har få unge til å forsørge mange eldre. Det bidro også til den økonomiske stagnasjonen som rammet Japan etter flere tiårs suksess. Japan har i dag drøyt 126 millioner innbyggere, og befolkningen har gått gradvis ned siden 2009. Nedgangen i antallet japanskfødte japanere var i 2018 på mer enn 400.000. Trenden er at dette vil fortsette de neste tiårene. Japanske kvinner føder bare syv barn per 1000 innbyggere per år, mot for eksempel 12 i Norge, mens dødstallene er rekordhøye.

Det er grunn til å spørre om bildet av Japan som et lukket og fremmedfiendtlig land, er riktig. Mange mener at dette bildet ble skapt i de første etterkrigsårene da amerikanerne okkuperte det ydmykede Japan, som hadde stått på feil side.

Den nye innvandringsreformen setter nye, høye kvoter for arbeidsinnvandring. Japan har gjort en rekke avtaler med land i Sørøst-Asia, avtaler der Japan i praksis bestiller arbeidskraft fra fattigere naboland, som Filippinene og Indonesia. De skal jobbe innen helse, jordbruk, fiske og andre sektorer der det er en akutt mangel på arbeidskraft.

Regjeringen har vært nøye med å fremstille innvandringsreformen som økonomisk nødvendig. Det har bidratt til at Japan har unngått de høylytte konfliktene som vi har sett mange andre steder. Det fremmedfiendtlige ytre høyre i japansk politikk er splittede og ubetydelige.

Likevel – lite politisk motstand mot reformene betyr ikke at det ikke er diskriminering på arbeidsplassene. Ifølge organisasjonen Solidarity with Migrants Japan er dette svært vanlig. Regjeringen har svart med å sette nye krav som skal hindre diskriminering.

Ifølge meningsmålingsinstituttet Nikkei mener 70 prosent av japanerne at det er positivt å se flere innvandrere i landet.

De åpnere grensene kan også ses på som et forsøk fra Japan til å styrke de diplomatiske båndene til nabolandene – som en motvekt til Kina.

Den nye statsministeren, Yoshihide Suga, har lagt fram forslag om skattelettelser og andre fordeler for finansforetak og banker som vil flytte virksomheten sin fra Hongkong til Japan. Tanken er å gjøre Tokyo til et tydeligere alternativ til Singapore og Hongkong for den østasiatiske finanseliten. På den måten kan det komme også rike innvandrere.

Selv om den økte innvandringen ikke er veldig synlig foreløpig – 97–98 prosent av innbyggerne er japanske, så skjer det ting. Nærmere tre millioner av Japans 126 millioner er innvandrere. Det tallet er tre ganger så stort som det var for 30 år siden.

Planen er å hente inn 345.000 nye innvandrende arbeidere til Japan de neste fem årene. Folk uten høyere utdanning får i utgangspunktet jobbe i landet i fem år – og får ikke lov til å ta med familien, mens utlendinger med høyere utdanning skal få muligheten til å bosette seg i landet for alltid.