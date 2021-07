Leder

Gi afghanerne opphold

I UMIDDELBAR FARE: De allierte styrkene trekkes seg ut. Taliban overtar stadig mer av det krigsherjede landet. Den siste tiden har det vært flere terrorangrep. Dette angrepet skjedde i Kabul 12. juni i år. Foto: Rahmat Gul / AP

14 afghanere som tidligere har jobbet for det norske forsvaret, frykter for sine liv. De må hentes fra Afghanistan til Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Og det må skje raskt. For i løpet av september vil de siste allierte styrker ha forlatt Afghanistan.

I slutten av juni landet det siste flyet med norske kampsoldater tilbake på norsk jord. 31. august skal de siste amerikanske soldaten være ute av landet.

Tilbake sitter de lokale hjelperne, mens Taliban overtar mer og mer av kontrollen. Selv sier de at de kontrollerer 85 prosent av landet. Og for den islamsk fundamentalistisk bevegelsen er de som tidligere har arbeidet for utenlandske styrker å betrakte som vantro og spioner. Uansett om de var tolker, sjåfører, eller fiksere.

«De kommer neppe til å vise noen nåde, uansett», sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til Forsvarets forum.

Ved uttrekking har Norge allerede bestemt seg for å gi opphold til lokalt ansatte afghanere med pågående kontrakter. Tidligere har 85 tolker og deres familier fått opphold i Norge i perioden 2012–2017. I juni har man hentet seks lokalt ansatte og deres familier til Norge. Det er bra.

De 14 afghanerne som i et åpent brev til den norske regjeringen nå ber om å bli hentet ut, har ikke pågående kontrakter. De faller dermed ikke inn under regjeringens instruks, og har heller ikke lenger mulighet til å søke om opphold.

Dette er menn som har jobbet for den norske styrken i Mazar-e Sharif i Afghanistan fra 2006 til 2014. Siden har de bodd mer eller mindre trygt i de nordlige delene av Afghanistan. Taliban og andre opposisjonsgrupper har for en stor del holdt seg på avstand så lenge NATO-styrkene var til stede.

Nå mister de tidligere lokalt ansatte den sikkerheten de allierte representerte. Mennene forteller at de frykter for sine liv. Mazar-e Sharif, hvor noen av dem bor, er omringet av Taliban. Det kan være et tidsspørsmål før de blir angitt eller tatt, og i verste fall henrettet for den hjelpen de har gitt norsk militært personell gjennom mange år.

Regjeringen vil likevel ikke vurdere å hente dem til Norge. Fordi de ikke er nåværende ansatte. Og fordi noen tidligere har søkt og fått avslag, fordi de ble ansett å være trygge. «Det legges ikke opp til noen fornyet vurdering for dem», sier regjeringen.

Det er uholdbart og umusikalsk at regjeringen bruker formaliteter i et slikt øyeblikk.

Det er åpenbart at tilbaketrekkingen har endret situasjonen på bakken. Nå er det i alle fall ikke lenger trygt for denne gruppen. De er, etter alt å dømme, i reell livsfare.

Det er vår moralske og etiske plikt å beskytte de som en gang har beskyttet oss. Vi har tatt ansvar for tolkerne og andre lokale ansatte. Vi kan ikke forlate de gjenværende 14 personene.

Norge har vært helt avhengig av hjelp fra lokalt ansatte gjennom den 20 år lange militære operasjonen i Afghanistan.

Vårt oppdrag er ikke fullført før våre lokale hjelpere er i trygghet.