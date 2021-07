SVARER: Steinar Juel svarer Nils Kristian Sandtrøen. FOTO: CF-Wesenberg

Hvorfor skal vi eksportere mer?

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen drøfter i en kronikk i VG 13. juli flere sider den økonomiske utviklingen i Norge. Kronikken bærer preg av å være en valgkamptekst, og jeg skal ikke blande meg inn i valgkampen. Jeg finner det likevel nødvendig å kommentere to av de temaene Sandtrøen tar opp.

STEINAR JUEL, samfunnsøkonom i Civita

an skriver om hvordan yrkesdeltagelsen har falt under Erna Solbergs statsministertid. Det er helt vanlig at yrkesdeltagelsen faller i nedgangstider. Det skjedde etter finanskrisen da de rødgrønne regjerte, og etter oljeprisfallet og covid-19 krisen da Solberg regjerte.

I tillegg finner det sted en trendmessig nedgang i yrkesdeltagelsen fordi gjennomsnittsalderen til de i yrkesaktiv alder stiger. Det har skjedd de siste åtte årene, og det skjedde under de rødgrønne.

Grafen i kronikken til Sandtrøen viser faktisk at yrkesdeltagelsen falt mer da de rødgrønne styrte fra 2008 og frem til regjeringsskiftet i 2013 enn i årene etter, uten at jeg vil gi de rødgrønne noen skyld for det.

Sandtrøen er bekymret for lavere vekst i norsk eksport utenom olje og gass. Eksporten må opp, og han viser til at Arbeiderpartiet har programfestet at den skal øke med 50 prosent innen 2030.

Som Jon Hustad nylig skrev i Dag og Tid, så er dette resonnementer fra Gerhardsens regjeringstid på 1950-tallet. Da hadde vi rasjonering, et svært svakt utviklet internasjonalt kapitalmarked, faste valutakurser mv.

Å produsere for eksport er ikke noe mer høyverdig enn å produsere for innenlandsk bruk, nesten tvert i mot. Vi produserer for å tilfredsstille den norske befolkningens behov, ikke for å tilfredsstille andre lands behov.

Ofte vil det imidlertid være slik, spesielt for et lite land, at vi får mer igjen for ressursene dersom vi produserer noe vi er gode til å lage og selger det til utlandet, for så å importere det øvrige vi trenger.

Eksport er en omvei for å få tak i det vi ønsker. Er det imidlertid mer lønnsomt å produsere mer av det vi bruker selv, så bør vi selvsagt gjøre det.

Det er lønnsomhet som må styre hva vi skal produsere. Det er meningsløst å bruke eksport som et eget kriterium. Det er svært forunderlig at Sandtrøen og Arbeiderpartiet ser bort fra olje- og gasseksporten, og glemmer at vi i løpet av 25 år har spart opp Oljefondet fra store eksportoverskudd.

Forventede finansinntekter fra oljefondet tilsvarer omlag ¾ av hele eksporten fra fastlands-Norge, og vi bruker nesten ikke arbeidskraft og kapital for å «lage» disse «eksportinntektene». Norge er i en ekstremt gunstig utenriksøkonomisk situasjon.

Skremmebildet til Sandtrøen om at vi står i fare for ende opp som forgjeldede søreuropeiske land skyter så langt over mål som det er mulig.