– Jeg stiller spørsmål ved hvorfor det skal være greit å gjøre narr av asiatisk kultur, og fordumme dem med asiatisk aksent, skriver Edmond Yang.

Når man løper vekk fra sin mor

Gående hjemover fra barneskolen med vennene mine så jeg moren min litt lenger framme. Hun bar på to store poser mat fra Spar-butikken, det så tungt ut. Istedenfor å gå fram og hjelpe henne, gikk jeg ekstra sakte, for at hun ikke skulle se meg. Jeg var flau av å hilse på henne, mens jeg hang sammen med mine venner.

EDMOND YANG, norsk-asiatisk designer og gründer

Moren min stoppet, for å få igjen pusten. Hun så seg tilbake. Så meg. Hilste og ropte på meg med et smil. Trolig var hun glad for å se sønnen sin. Men istedenfor å hilse på, ignorerte jeg henne. Jeg løp forbi med vennene mine, så en annen vei, som om hun var en ukjent person. Følte meg litt dritt, men mest lettet. I dag skammer jeg meg over det.

Jeg fryktet at mine venner skulle høre at jeg og moren min snakket kinesisk. For da ville det komme bemerkninger fra dem. De ville ha prøvd å etterligne kinesisk, spurt mange spørsmål, og jeg ville ha følt ubehag. Følt meg utilpass, følt meg meg annerledes enn de andre. Det har skjedd før. Altfor mange ganger.

Jeg bodde på Ellingsrud, og det var veldig få øst-asiatere på skolen. I barneskole-klassen min var de fleste etnisk norske, samt etnisk pakistanske. De fleste var født i Norge slik som meg.

«Ching chong» og «jævla guling» var noe jeg hørte ofte, det var helt vanlig fram til videregående. Jeg var også veldig tynn under oppveksten, og ble alltid valgt sist i sport og lagspill. Det hjalp heller ikke på selvtilliten. Mange ganger hang jeg i skolegården alene og ventet en stund før jeg dro hjem, for å kunne si til mine foreldre at jeg var med venner.

«Ching chong, Kina-mann, Kina-mann skal dø. Trø!», var en hoppe strikk- variasjon vennene mine lekte. Hvor kom leken fra, og hvorfor skulle kina-mannen dø? Etter hvert ble jeg så vant med det, at jeg ikke reagerte lenger. Jeg ble visst en del av gjengen når jeg lekte dette. Da er det vel greit?

Da jeg skulle begynne på ungdomskolen, skjønte at jeg måtte bli litt tøffere. Små gjengmiljøer man søkte til, finne tilhørighet, finne aksept. Jeg begynte å bli lei av å bli kalt ting. Det skulle ikke skje igjen. Og vet du hva, jammen skulle jeg også ta igjen på andre. Det begynte å bli en liten ond spiral, helt til jeg fant meg en hobby innen kreativitet og design, som jeg jobber med den dag i dag.

Å vokse opp i Norge med asiatisk bakgrunn har gitt meg flere plattformer å stå på. I begynnelsen av arbeidslivet så jeg dette som en ulempe, jeg følte meg ikke like god som de etniske norske. Etter hvert tenkte jeg mer på hvordan jeg kunne snu det til en fordel.

For det å være annerledes har også formet meg som person, til å bli mer empatisk, se situasjoner fra flere forskjellige sider, og ikke bare sort eller hvitt. Jeg er stolt av å være norsk, og jeg mener jeg er en god ambassadør for Norge når jeg er i Asia. Akkurat som jeg er en god ambassadør for Hong Kong når jeg bor i Norge.

Jeg synes det er godt at vi har en offentlig debatt, og at flere norsk-asiatere forteller sin historie. Noe som jeg synes ikke har blitt belyst før.

Det er også godt at NRK trakk tilbake «Japanese Ramm Show». Jeg stiller spørsmål ved hvorfor det skal være greit å gjøre narr av asiatisk kultur, og fordumme dem med asiatisk aksent. Man ser heller ikke ofte asiatere i norske produksjoner. Kunne ikke de i det minste finne en japaner som snakket normalt? Eller er det kanskje ikke så morsomt for oss nordmenn?

Jeg var også en dem som reagerte på sjokoladereklamen som ble trukket tilbake for en stund siden. På Facebook skrev noen til meg at jeg sytet. Jeg sytet fordi jeg mener at reklamen er laget for at vi skal le av andres etniske ulikheter, på deres bekostning. Alt dette for å selge litt mer sjokolade, med litt billig latter.

Når jeg er i Hong Kong, føler jeg ikke at jeg er derfra, for jeg har jo bodd hele livet i Norge. Men i Norge føler jeg meg heller ikke 100% norsk.

Det vil alltid være en brikke som mangler.