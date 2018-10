VIL REFORMERE: KS-leder Gunn Marit Helgesen mener særaldersgrensene for pensjon er utdatert. Foto: Frode Hansen

Alle må jobbe lenger

Brannfolk, politi og sykepleiere har lavere pensjonsalder enn alle andre. Nå må også de jobbe lenger.

Publisert: 04.10.18 05:07

En rekke yrkesgrupper går av tidligere med pensjon enn resten av befolkningen. En begrunnelse har vært at yrkene er fysisk belastende. Andre steder ønsker arbeidsgiveren at folk skal slutte før de blir for gamle, som for eksempel i operaen, som har Norges laveste pensjonsalder.

Og man kan knapt være ballettdanser hele livet. Men som Gunn Marit Helgesen i Kommunenes interesseorganisasjon KS sier til Dagbladet, så er ordningen med særaldersgrenser utdatert.

– Hvis vi andre må jobbe til 72 fremover, bør vi også se på om yrkesgrupper med særaldersgrense kan jobbe lenger i dag, sier Helgesen.

En av tre ansatte er omfattet av særaldersgrenser i kommunal sektor, over 90 000 arbeidstagere.

Da regjeringen og partene i arbeidslivet i vår ble enig om ny offentlig tjenestepensjon nærmet pensjonsreformen seg ferdigstilt. Resultatet er at folk flest må jobbe lenger fordi vi lever lenger. Levealdersjusteringen gjør det fortsatt mulig å oppnå to tredeler av lønnen i pensjon, men da må man jobbe lenger. De som jobber til de er 68 eller 70 år får en langt fetere pensjon enn de som går av når de er 62.

Og det at folk lever lenger og er friskere gjelder selvsagt også i yrker med særaldersgrenser, som ambulansesjåfører, brannfolk og helsearbeidere. Eller for den del rådmenn, som har pensjonsalder 65 år. Å ha generelle regler for tidlig avgang i slike yrker er ikke lenger nødvendig. Tvert om kan dette hindre at folk får tjent seg opp en god nok pensjon.

Særaldersgrensene skal etter planen reforhandles denne høsten. Og situasjonen er her lik som for resten av befolkningen. Å beholde den gamle pensjonsordningen vil etter hvert slå svært dårlig ut for folk flest.

Det vil ikke lenger være mulig å gå av tidlig og være garantert høy pensjon livet ut. Også for yrkene med særaldersgrenser vil arbeidstagerne merke magrere utbetalinger fordi man har en pensjonspott og man får flere år å dele den potten på. Derfor er det i alles interesse å komme til enighet om en ny avtale for ansatte som er omfattet av særaldersgrenser.