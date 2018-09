REAGERER: Folkehelseminister Åse Michaelsen vil vurdere å innføre nye målemetoder for tobakksrøyking. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Farlig røyk

MENINGER 2018-09-17T01:44:53Z

Alle vet i dag at røyking er helsefarlig og kan påføre oss dødelige sykdommer. Advarslene på sigarettpakkene er krystallklare. Her fremgår det også hvor store mengder tjære, nikotin og karbonmonoksid røyken inneholder. Trodde vi.

leder

Publisert: 17.09.18 03:44

VG Helg avslører at røykerne i virkeligheten kan få i seg langt mer av de helsefarlige stoffene enn det som er oppgitt. Folkehelseminister Åse Michaelsen sier hun er rystet. Nå vil hun vurdere å endre målemetodene for tobakk, men vil først lytte til rådene fra fagfolk på området. Vi mener alt taler for å innføre målinger som med større sikkerhet viser hva røykerne får i seg av skadelige stoffer.

Årsaken til at det stilles spørsmål ved dette er de såkalte ventilasjonshullene på sigarettene som bransjen hevder er der for regulere smaken og gi røykerne en bedre opplevelse. Ideelt sett vil disse hullene slippe inn luft, fortynne tobakksrøyken og slik redusere mengden helsefarlige stoffer. Når man tester innholdet brukes røykemaskiner som bare dekker noen millimeter av filteret og som lar frisk luft strømme inn. Men folk røyker ikke slik. Langvarige studier viser at røykerne i praksis dekker til hullene med leppene eller fingrene. Ofte skjer det antakelig uforvarende ettersom hullene knapt er synlige.

Noen røykere som ikke klarer å slutte velger såkalte milde sigaretter i den tro at de er mindre skadelige. Men alternative målinger foretatt for Kreftforeningen i et uavhengig laboratorium viser at når man blokkerer de små luftehullene har de mildeste sigarettene de største overskridelsene i forhold til det som er oppgitt.

Den historiske erfaringen er at de store tobakksselskapene bruker store ressurser for å beskytte et lukrativt internasjonalt marked. Et minstekrav til tobakksindustrien må være at de ikke tilslører hva røykerne får i seg. Vi har ingen illusjoner om at den mektige industrien vil handle på egen hånd. De forsvarer den gjeldende målemetoden og hevder den best beskriver hva røykerne eksponeres for.

Politiske myndigheter må derfor ta ansvar for at målemetodene for tobakk er best mulige. De må stille krav til at produsentene følger opp med korrekt produktmerking, slik myndighetene tidligere har gjort ved å innføre røykeloven, forby markedsføring, regulere salg og advare forbrukerne. Forbrukerne har en soleklar rett til å få sikker informasjon om hva sigarettrøyken faktisk inneholder.