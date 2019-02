STANSER NØDHJELP: President Nicolás Maduro nekter sitt folk nødvendig nødhjelp. Foto: Stringer / X80002

Grensene må åpnes

Det oppstår groteske situasjoner når president Nicolás Maduro forsøker å tviholde på makten ved å nekte venezuelanere forsyninger av mat og medisiner fra utlandet. Maduro må åpne grensene og tillate at nødhjelp kommer inn.

Krisen i Venezuela er både økonomisk og politisk krise. Det er et akutt behov for bistand. Deretter er nyvalg nødvendig for å løse den politiske dragkampen på fredelig og demokratisk vis. Dessverre ser det ut til at Venezuelas president Nicolás Maduro er mer opptatt av å redde sitt regime enn å mette sultne landsmenn.

Maduro vil hindre at venezuelanere får tilgang til nødhjelpsforsendelser fra USA og nær 50 andre land som ikke lenger anerkjenner hans regime, men som støtter parlaments- og opposisjonsleder Juan Guaidó og anser ham som landets midlertidige president. Derfor har Maduro stengt den lange grensen mot Brasil og viktige grenseoverganger til Colombia.

Guaidó krever at mer enn 200 tonn med nødhjelp som står på lager i nabolandene må slippes inn og bli distribuert i Venezuela. Det er svært spent på grensen og det rapporteres om tilfeller av skyting og bruk tåregass. Det kommer også meldinger om soldater som skifter side. Kampen for å nå kriserammede venezuelanere med nødhjelp er blitt en politisk styrkeprøve.

På sidelinjen truer USAs president Donald Trump Maduro og hans regime. Trump fremstiller dette som en kamp mot sosialisme. Da er det et paradoks at han anerkjenner Guaidó. Han leder et parti som er medlem av Sosialistinternasjonalen. Humanitær bistand bør være et mål i seg selv, ikke en måte å oppnå politisk vinning.

Den som har hovedansvaret for sammenbruddet i Venezuela er Maduro.

Dette er en menneskeskapt katastrofe, forårsaket av politisk vanstyre. I det som en gang var Latin-Amerikas rikeste land er underernæring blitt utbredt. Det er akutt mangel på livsviktige medisiner. Nesten 90 prosent av befolkningen befinner seg under fattigdomsgrensen. De siste årene har 3,4 millioner mennesker flyktet fra Venezuela, ifølge FN. Det forteller alt om det som en gang ble fremstilt som en mønsterstat av venstreradikale verden over.

Under Maduros ledelse har Venezuela lenge vært på farlig kurs. Det kan enda i en enda større katastrofe hvis han fortsetter å bruke militær makt for å hindre nødhjelpsleveranser. Grensene må åpnes og hjelpen nå uhindret frem til et folk i nød.