Ut mot dyre feiringer: – Mange barn gruer seg til bursdagen sin

Jeg vet at det er mange som gruer seg til bursdagene sine. Noen av dem er barn. Noen av dem er foreldre. Er det ikke på tide å finne på noe nytt nå? Noe som gjør at alle kan glede seg til bursdager?

ANN HILDE BOLSTAD, forfatter.

Det nærmer seg bursdag for poden. Hva skal vi finne på i år, da? I fjor var det kinobursdag. Året før var det lekeland. Hadde vært gøy med bowling. Men det er det så mange som har hatt. Kanskje gokart kunne vært noe?

Du sjekker pris per unge. Lager en liste over hvem poden må invitere. Alle fra klassen, selvsagt. Og de fra parallellklassen som inviterte poden din i sin bursdag. Kanskje noen er på hytta akkurat den helgen. Eller syke. Da blir det litt billigere.

Du tar et valg. Bestemmer deg for å åpne lommeboka. Selv om det strengt tatt går utover feriebudsjettet. Alternativet er hjemme. Og det orker du ikke. Ikke poden heller. Dessuten er det ikke gratis, det heller.

De inviterte ungene viser sine bursdagsinvitasjoner til sine foreldre. En av foreldrene kjenner et stikk av misunnelse. For at du kan sette av så mye penger på en bursdag. Men hun smiler og sier «Så gøy!» til sin pode. En annen forelder får vondt i magen. I flere dager, faktisk. For nå må hun også ta et valg. To middager eller en bursdagsgave.

Det er bare tre uker siden sist hun måtte ta det valget …

FORESLÅR NOE NYTT: Ann Hilde Bolstad. Foto: Privat.

Selvsagt skal vi feire barna våre!

Men er det ikke på tide å finne på noe nytt nå? Noe som gjør at alle kan glede seg til bursdager. Podene som har bursdag. Podenes foreldre. De inviterte ungene. Foreldrene til de inviterte ungene. Og de ikke-inviterte.

Hva om vi bytter ut dagens bursdagstrend med fire sosiale, inkluderende og nesten gratis årstidsbursdager? Altså, en bursdag for alle sommerbarna på trinnet. En bursdag for alle høstbarna. En bursdag for alle vinterbarna. Og en bursdag for alle vårbarna. Hadde ikke det vært gøy?

Jeg tipper at skolen gladelig vil låne bort skolegården eller gymsalen til sånne formål. Hvis det ikke er en park, akebakke, strand eller skog i området. Så kan foreldrene til de barna som feires ta med kake, kjeks eller frukt. Og kanskje litt saft eller kakao. Thats it! Ungene klarer seg helt fint i to timer uten pølser.

Hvis foreldrene i tillegg planlegger ulike leker eller konkurranser, er sannsynligheten stor for at det blir jubalong. For alle.

Hva med bursdagsgavene, da?

De fleste har det de trenger og enda mer enn det. Hva med å bytte ut ting-gaver med tjeneste-gaver? Det tror jeg faktisk kan være morsommere å både få og gi vekk.

En måte å gjøre det på, er at alle bursdagsgjestene finner på en tjeneste de vil gi bort. Det kan for eksempel være å bli med hjem for å kle seg ut en dag etter skolen. Gjestene lager et fint kort hver, og skriver hva de gir vekk i gave. I bursdagen trekkes det lodd om hvem som får gave fra hvem.

Tenk så mange nye vennskap det kan skape!

Jeg sitter ikke med fasiten, men jeg vet at det er mange som gruer seg til bursdagene. Noen av dem er barn. Noen av dem er foreldre.

Jada, det finnes foreldre som vil gå sine egne veier, koste hva det koste vil. Så lenge deres poder slipper å dele oppmerksomheten med andre poder. Det må de få lov til.

Men vi andre kan jo velge den sosiale, inkluderende og nesten gratis årtidsbursdagen. Litt for vår egen del. Og litt for å strekke ut en hånd til de som synes dagens bursdag kan være litt vanskelig. Blir du med, eller?