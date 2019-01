FORSLAG OM BORGERLØNN: – Hva gjør det med selvrespekten din hvis du ikke trenger å si at du er uføretrygdet, men kan si at du mottar borgerlønn, skriver Mediaas i dette innlegget.

Behovsprøvd borgerlønn

2019-01-23

Hvorfor skal borgerlønn være en fast sum, helt uavhengig av hvem du er? Hverken arbeidslivet eller trygdesystemet gir en og samme utbetaling til alle. Man skal yte etter evne og få etter behov.

debatt

Publisert: 23.01.19 09:32

LARS MARTIN MEDIAAS, medlem i Oslo Arbeiderparti og leder av Kristne Arbeidere i Oslo og Akershus.

Hvis en borgerlønn skal erstatte alle andre utbetalinger fra staten, vil en student på 21 med en ekstrajobb eller to, lommepenger hjemmefra og som bor på en billig studenthybel få utbetalt det samme som en uføretrygdet alenemor med tre barn som skal betale full husleie. Det er veldig gunstig for studenten, mens alenemoren vil havne under fattigdomsgrensen. En bonde med stor gård vil også få det samme beløpet, hvis jordbruksstøtten blir erstattet av borgerlønn.

Er det bedre hvis borgerlønnen er et tillegg til det man alt får, enten det er studiestøtte arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, eller arbeidsavklaringspenger? Nei. Hvis ordningene vi har er gode nok er det ikke behov for en borgerlønn i tillegg.

Enda mer meningsløst blir det hvis en borgerlønn kommer på toppen av lønnen vi får fra jobben. Det er bare nyttig hvis vi er i et arbeidsforhold med så lav og kanskje varierende lønn at vi har behov for sosialhjelp i tillegg til lønnen.

Et slikt arbeidsliv skal vi ikke ha. Et tredje argument er at når mange jobber snart blir automatisert vil arbeidsledigheten gå så mye opp at en borgerlønn tvinger seg fram. Det er ekstremt pessimistisk å mene at mange av oss om noen år ikke vil ha kunnskaper og erfaringer som er relevante for en jobb. Vi jobber med noe helt annet i dag enn for hundre og to hundre år siden. Dessuten er arbeidsplassen er et viktig fellesskap.

Mange av argumentene for borgerlønn har dreid seg om å løse problemer som ikke finnes, på en måte som er så dyr at resten av velferdsstaten kanskje ikke kan overleve sammen med den. Det som er et problem, er at vi har et utall ulike ordninger for utbetalinger fra stat og kommune til oss. Selv saksbehandlere i NAV sliter med å holde oversikt over dette. Å orientere seg i jungelen av krav og rettigheter er en tilleggsbelastning for brukerne.

NAV er ikke den eneste institusjonen som betaler ut stønad og støtte. I tillegg kommer studielån, vernepliktiges tjenestetillegg, jordbruksstøtte og forskjellige andre utbetalinger fra staten til enkeltpersoner og husholdninger.

Hvis man hadde «splitt og hersk» som strategi og ønsket å lage et system hvor man kan kutte nesten ubemerket i en støtteordning, kunne man ikke lagd et bedre system enn det vi har i dag. En regjering kan kutte i støtten til multihandikappede, uføre, kronisk syke og andre svake samfunnsgrupper samtidig som de rikeste får skattekutt. Hvert enkelt kutt angår likevel ikke så mange av oss.

Kan man gjøre dette enklere, uten å lage et system som er så firkantet i sitt forsøk på å inkludere alle at det til slutt ikke passer for noen av oss? Ja, med en borgerlønn som avhenger av hva du har behov for. Lønnen du får fra jobben er ikke universell, den avhenger av hva din arbeidsgiver er villig til å betale deg. Du yter etter evne, og klarer deg på lønnen du får. Hvis du da ikke havner i Luksusfellen.

Med en borgerlønn bør man få etter behov. Alenemoren får mer enn studenten, som igjen får mer enn den vernepliktige som har kost og losji dekket. En arbeidsledig arkitekt vil få mer enn en arbeidsledig vernepleier, slik det i dag er en sammenheng mellom hva du har tjent da du var i arbeid og hva du får utbetalt. Alle får enten lønn fra arbeidsgiver eller borgerlønn fra staten fram til pensjonsalder, og en pensjon etter det.

En behovsprøvd borgerlønn kan organiseres på mange forskjellige måter. Borgerlønnen kan ha lønnstrinn og et lønnstrinn kan for eksempel utgjøre noen prosent av Folketrygdens grunnbeløp. Et parti som prøver å kutte i borgerlønnen vil ikke bare møte motstand fra de som mottar en svært målrettet stønad som mange av oss ikke kjenner til. Det vil møte motstand fra de aller fleste av oss, fordi det vil berøre oss alle.

Vil det bli mer attraktivt å «nave» når du mottar borgerlønn? For det første er dette et nytt og felles navn på stipender og støtteordninger vi har i dag. De vil utbetales av de samme offentlige etatene som i dag, etter de samme kriteriene. Det blir hverken mer eller mindre misbruk av ordningene av at de får et nytt navn. Den behovsprøvde borgerlønnen er derfor hverken dyrere eller billigere enn dagens ordninger, bare mye enklere å forholde seg til.

Viktigere er det at vi ikke har bygget ut velferdsordninger for at de som mottar dem skal stå med lua i hånda og skamme seg. Kan vi fjerne noe av skammen rundt det å være trygdet er det et argument for at vi døper om trygden til borgerlønn, ikke et motargument. Hva gjør det med selvrespekten din hvis du ikke trenger å si at du er uføretrygdet, men kan si at du mottar borgerlønn?

Hva gjør en styrket selvrespekt med din evne til å løse problemene du står i? Det vil frigjøre skaperkraft og grunderinitiativ. De som har hatt et dårlig utgangspunkt kan klare å snu skuta. Mange som ikke klarer å stå i et vanlig arbeid har veldig mye å bidra med i andre sammenhenger. De er uvurderlige ildsjeler i foreningsliv og frivillig arbeid. Vi trenger å være noen for andre mennesker. En behovsprøvd borgerlønn kan gi oss mulighet til det.