Trump er bare begynnelsen

Publisert: 04.08.18 10:53

Fremtidens høyrepopulister vil være flinkere, smartere og mer velkledde.

Det er en brokete forsamling som utgjør verdens høyrepopulister.

En ektefødt sønn av den urbane, økonomiske New York-eliten går hen og lanserer seg selv som det arbeidendes folks presidentkandidat i USA. I Italia er det et tidligere separatistparti som har tatt makten. I Sverige gjør et tidligere Naziparti det de kan for å bli stuerene nok for det gode selskap. I Tyskland var det motstand mot Eurosamarbeidet som beredte grunnen for det såkalte alternativet for Tyskland.

Trumps gamle sjefstrateg Steve Bannon er nå i Europa for å forsøke å samle denne sammenraskede gjengen til en slags bevegelse . Den tidligere styreformannen i den høyrepopulistiske mediekanalen Breitbart, har satt sitt preg på amerikansk politikk. Nå tar han sikte på å bli den høyrepopulistiske varianten av filantropen, George Soros , som er kjent for å bruke store beløp på å fronte liberale kampsaker.

Arbeideropphavet til foreldrene og omgangen med eliten gjennom prestisjeutdanningen på Harvard, ga gode kort på hånden for å snu Trumps valgkamp fra fiasko til suksess og dermed forandre amerikansk politikk for alltid.

Det høres kanskje absurd ut å løfte frem duoen Bannon-Trump som et tegn på modning på den populistiske høyresiden. Imidlertid representerer steget fra profiler som Sarah Palin til Steve Bannon et løft rett inn i den politiske eliteserien. Et løft som for første gang ga makt til en ytterkant som selv i det republikanske partiet bare har eksistert i den politiske skammekroken.

Et lignende reformarbeid er synlig i partiet som nå kaller seg «Nasjonal samling» i Frankrike. Forgjengeren «Nasjonal front» oppnådde en viss suksess under ledelse av patriarken, Jean-Marie Le Pen, men når alt kom til alt var det en grense for hvor mange franskmenn som lot seg imponere av forkjærligheten for antisemittiske konspirasjonsteorier.

Den politiske arvingen Marine Le Pen, som for øvrig kastet ut faren, virker langt mer spiselig for de fleste. Ikke bare er hun yngre og mer veltalende. I stedet for å tviholde på de aller mest frastøtende sidene ved farens politiske prosjekt har hun prioritert kamp mot EU, innvandringsstopp, tilnærming til Putins Russland og økonomisk proteksjonisme.

Utviklingen fra Palin til Bannon i USA og far til datter i Frankrike er sannsynligvis bare starten på hva vi kan vente oss av fremtidens høyrepopulister. Til tross for forsøkene har ikke dagens høyrepopulister klart å fri seg fra fortidens spøkelser og dras fortsatt ned av ekstremisme og skandaler , tidvis i form av rasistisk hatvold. Fremtidens ledere vil lære av dette, de vil bli enda mer polerte, enda mer veltalende, mer velkledde og kanskje for alvor riste av seg de mest paranoide konspirasjonsteoriene.

De paranoide, ideologiske suppene trenger imidlertid ikke partiene lenger ta seg av. Som en del av den høyrepopulistiske bølgen vokser også utenomparlamentariske bevegelser som «Generasjon Identitet» frem. Den politiske fremtoningen er en parademarsj i høyreorientert identitetspolitikk og baserer seg på et lappeteppe av autoritære tenkere . Kjernen i det politiske programmet er at mennesker med ulik kultur ikke bør leve og bo sammen. På den internasjonale arenaen er gruppen mest kjent for å ha samlet inn penger for å hindre arbeidet med å plukke opp druknende flyktninger.

Poleringen av partiene kan gjøre dem farligere. Strømlinjeformede høyrepopulister kan bli en seriøs utfordring for det liberale demokratiet. Den naive tilnærmingen til Putins Russland, manglende respekt for demokratiske institusjoner og individets rettigheter blir ikke bedre bare fordi budskapet fremføres i Armani-dress.

Partiene kombinert med et omland av ekstreme, utenomparlamentariske bevegelser kan gi en eksplosiv miks.

Men høyrepopulismen forandrer også venstresiden. I USA begynner Demokratenes plan for å vinne tilbake makten å ta form. Der handler det om økonomi, helse og lønningene til vanlige folk. Som Bill Clinton ville sagt det «it’s the economy, stupid».

I land som Danmark, går samtidig venstresiden i front i immigrasjonspolitikken med mål om å bevare kontroll med grensene, holde forskjellene nede og skape varige løsninger.

På et tidspunkt vil disse tendensene modnes, møtes og utgjøre et alternativ på venstresiden som vil gi både populister og konservative en helt annen kamp enn de har blitt vant til de det siste tiåret.