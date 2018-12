HAR SITT Å STYRE MED: Statsminister Erna Solberg sammen med sin regjering på Slottsplassen etter et ekstraordinært statsråd i januar 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ta det rolig, hold deg kald

Nordmenn er ikke mer splittet og Norge er ikke Europas sosialkontor. Velferdsstaten står støtt og 2019 ligger an til å bli et knallår.

«Merry christmas and a happy new fear» så jeg noen hadde tagget på en vegg. 2018 har vært full av skremsler.

På Facebook-veggen til skribent og sosiolog Kjetil Rolness tolkes alt fra fregatthavari til Barcode som endetidstegn. Og fra venstre advarer LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om at Norge går mørke tider i møte.

Gabrielsen tror Solberg-regjeringen i 2019 vil overgå seg selv med usosial politikk, ulikhet, elendig Brussel-håndtering og urettferdige skatter og avgifter. Norge kan få franske tilstander og gule vester.

GRUNN TIL Å FEIRE OGSÅ I 2019: Arbeidsledigheten spås å bli lav, lønningene høye. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

I virkeligheten vil han få trøbbel med å dokumentere enorme forskjeller mellom Arbeiderpartiet og de borgerlige regjeringene de siste tiårene. De rødgrønne har stemt ja til det meste fra Brussel.

Det er små forskjeller i skatte- og avgiftspolitikken. Den offentlige pengebruken er ikke mindre under de blå. Tvert om.

Gabrielsen driver med politikk, selvsagt. Det må være lov. Men det får være måte på.

For undergangsfortellinger gir drivstoff til populister. Ytre høyre og venstre er enig om at velferdsstaten raseres, at eliten i Brussel har skylden, at ulikheten er galopperende og at pensjonistene tynes.

Ytterkantene gir innvandrere eller kapitalister skylden, alt ettersom. Og plutselig er Erna Solberg landssviker.

Men Norge er et av verdens rikeste og likeste land, fortsatt.

- Jeg er imponert over norske politikere som i så liten grad har latt seg friste [til å kutte i velferdsstaten], sa professor Kalle Moene på et seminar om ulikhet i år. Velferdsstaten er svært populær.

Populær er også EØS-avtalen. Norge er ikke i ferd med å bli «Europas sosialkontor».

Summen NAV sendte ut til utlendinger i hele fjor, tilsvarer omtrent det etaten bruker på én eneste dag i Norge (1,3 mrd). Storparten av pengene NAV eksporterte var trygd til norske pensjonister og uføre som bor i utlandet (5,8 mrd).

Polakkene, som er den største arbeidsinnvandrergruppen, de er på vei hjem. Nettoinnvandringen er på full fart nedover. De polske mennene som er her, jobber like mye som snittet i Norge, ifølge SSB (for eksempel sysselsettingsandel 78 prosent for menn 22–44 år).

Pensjonistene i Norge har fått betydelig vekst i pensjonene det siste tiåret. Og Aps forslag til pensjonssystem vil ikke gjøre dem rikere.

Avtalen om offentlig tjenestepensjon som ble inngått i år, derimot, den gir vesentlig bedre pensjon for dagens unge, ifølge SSB. I tillegg går antall minstepensjonister ned, ifølge NAV.

Det skjer fordi færre er hjemmeværende. Særlig at folk ikke jobber og at familien bare har en forsørger, gir fattigdom. I denne gruppen finnes mange innvandrere.

Likevel er somaliere blant dem som rapporterer høyest lykke i Norge. Ulikheten i Norge er lav. Og som SSB viser, blir den mindre om vi tar med velferdstjenester.

Holder vi fattigdomsgrensen fast på 2004-nivå, ser vi en kraftig reduksjon i fattigdom. Når vi måler fattige som 60 prosent av medianinntekten får Norge mange fattige, fordi vi har høy medianinntekt. Om vi hadde målt på samme måte i India, ville fattigdommen blitt helt borte.

Om nordmenn går i gatene i protest, er det neppe på grunn av ulikhet. Men kanskje på grunn av den polariserte debatten mange mener høyrepopulistene vinner?

Og de roper høyt. Men ikke på vegne av noe flertall.

I Norge ser faktisk ikke debatten ut til å ha blitt mer polarisert de siste ti årene, ifølge en undersøkelse fra NRK. Andelen som er meget fornøyd med hvordan demokratiet fungerer er omtrent likt, akkurat som synet på innvandring.

En ny SSB-undersøkelse viser at vi er blitt mindre innvandringsfiendtlige. Og selv om nordmenn er mer skeptisk til muslimer, ser det ikke ut til å forverre seg, ifølge Integreringsbarometeret (s. 64). Ifølge norsk forskning er nordmenn blitt mindre negative til muslimske trossamfunn.

Verdiundersøkelsen World Values Survey som har målt oss siden 1980-tallet, viser at vi får et stadig mer tolerant syn på likestilling, utlendinger, homofile, alenemødre, skilsmisse og blasfemi.

En del tyder dessuten på at høyrepopulismen er et gammelmannsfenomen. Det er en liten, bråkete minoritet som liker å krangle. 67 prosent av amerikanerne er lei polarisering og vektlegger kompromiss, ifølge den internasjonale undersøkelsen «Hidden Tribes».

Og kompromiss er på mange måter KrFs varmerke. Men Gabrielsen i LO ser ut til å mene at det er KrF som skal få oss ut i refleksvest neste år.

– Det er ingen tvil om at vi vil få en mer tydelig høyrepolitikk i Norge når KrF går i regjering, sier han.

Jeg vil driste meg til å si...kanskje ikke?

Norge har sine utfordringer, som klima og innvandring. Og i land rundt oss er det enda mer trøblete.

Samtidig er vi blant dem som har det best i verden. Og neste år spår ekspertene høy lønnsvekst og lav arbeidsledighet. Kommer de gule vestene til Norge, blir det nok ikke i første kvartal.

Godt nyttår!