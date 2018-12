Kommentar

Klart for det norske tvangsekteskapet

Norge ligger an til å få en ny flertallsregjering der partene gir hverandre frysninger.

Publisert: 19.12.18 07:49

– Det sprudler ikke akkurat, sa Jonas Gahr Støre tørt da han i NRK kommenterte hvordan det står til på borgerlig side som nå er ferdig med sonderingene og på nyåret skal forhandle frem en splitter ny gul-grønn-lyseblå-blå-flertallsregjering

Vittig. For det har han rett i.

Men var det ikke for at Støres egen venstreside skylder kullsyrepatroner, hadde vi ikke vært her vi er nå. I høst var Norge bare noen få, undertrykte KrF-rogalandsstemmer unna et regjeringsskifte.

Men Erna Solberg var mest frempå. Hun lovet å diskutere endringer i abortloven. Altså ren musserende for KrFs blå side.

Og de tåler jo ikke så mye. Hareide derimot, var opptatt av å ikke få bulker i glorien, og takket ifølge Vårt Land nei til tilbudet om hjelpen hans side ble tilbudt av Støre og Slagsvold Vedum.

Dermed ble det slik. Og det til tross for at Erna Solberg i fjor sa klart fra til KrF at regjeringen ikke en gang ville forby tvillingabort. De hadde vurdert det, men kommet frem til at da måtte de «fremmet en ny endring av abortloven (...) og det ønsker vi ikke å gjøre for å forhindre dette,» sa Erna i Stortinget.

Så mye er de imot «sorteringssamfunnet», altså. I regjeringsforhandlingene i januar må partiene likevel diskutere abort, selv om en innstramming virker lite sannsynlig.

Erna må nok frem med annen politisk valuta.

Og det blir en høy brudepris. For dette er litt som da Charles og Diana «fikk hverandre».

Partene gir hverandre frysninger. KrFs taxfri-kutt var et absolutt nullpunkt, på Kelvins skala. Og Frp og og Venstre tok hevn ved å true med å utvide grensen for selvbestemt abort.

Bompengemotstanderne i Frp har til og med klart å bli for bompenger, selvsagt på el-biler, noe som provoserer Venstre.

Venstres har på sin side laget en kravliste som må gi både Høyre og Frp migrene.

Partiet vil stramme inn i oljeskatten, verne kysten mot oljevirksomhet, ha mer rovdyr, gi dem som trenger det gratis skolefritidsordning, flere pedagoger, gi gründere sykelønn, utvide dagpengeordningen.

Og verst av alt, de vil innføre betydelige liberaliseringer i asylpolitikken som vil medføre store utgifter, siden de både vil fjerne rimelighetskravet, midlertidig opphold for mindreårige og ta imot flere kvoteflyktninger.

– Vi har fått tydelige krav. Det gjelder ytterligere innstramninger på asyl- og innvandringsfeltet, satsing på samferdsel og å senke skatter og avgifter, sa Siv Jensen etter Frps landsstyremøte tirsdag kveld.

For Frp vil ikke ha flere innvandrere. Og de vil ha opp mest mulig olje.

Og det må de jo nesten med dette utgiftsnivået. Artig nok er det Frp og Jensen som ligger an til å bli de voksne og ansvarlige i disse forhandlingene.

Bare Venstres krav om bedre pappapermisjon koster 800 millioner. KrF sier ja til det, og høyner ved å nekte for at dette skal finansieres ved å fjerne kontantstøtten.

Partiet som nylig fikk svidd av en milliard på at folk flest skal få 100 kroner mer i barnetrygd i måneden, har uendelig med penger.

Under Bondevik fant KrF på at de skulle bedre skattesystemet for å få fart på oljeboringen (de innførte leterefusjonsordningen). Men nå vil nå fjerne alt sammen for å gjøre det vanskeligere å sette igang med olje.

Selv om de fleste kravene partiene tar med seg inn i regjeringsforhandlingene er slikt som skal forhandles bort, går ikke dette ihop. Her har de borgerlige koalisjons-regjeringene en dårlig forhistorie. De går på valg på å stramme inn. Og gjør straks det motstatte i regjering. Sånn har det vært med Willoch, Borten og Solberg.

Nylig kom Statistisk sentralbyrå med en oversikt over offentlige utgifter. Og ja, de øker. Det siste året har offentlige utgifter utgjort 59 prosent av verdiskapningen på fastlandet.

Under de rødgrønne lå det på 55 prosent.

Og ennå er ikke KrF inne i regjeringen.

Her har du Ernas julenøtt.

Hun må for det første bruke mindre penger, for når det er gode tider er regelen at vi skal stramme inn.

Samtidig har hun et kravstort Venstre og et forulempet Frp som mener det er på høy tid at deres saker prioriteres.

Og KrF da, som er lovet en verdi-seier, som rett nok er helt gratis, men som krasjer totalt med de liberale verdiene i samfunnet. Og som det ikke går an å betale seg ut av.

Erna får bare håpe at de har rett, folk som sier at føleler kan vokse frem i et arrangert ekteskap. Men om dette ekteskapet skal fullbyrdes, trengs det date-rape-dop.