Forfølgelsen av journalister

Publisert: 13.04.18 03:43

Norge har et særlig ansvar for å presse myndighetene i Myanmar til å frigi de to journalistene Wa Lone og Kyaw Soe Oo .

Onsdag ble sju sju burmesiske soldater dømt til fengsel for drapene på ti sivile rohingya-muslimer i 2017. Militærdomstolen stadfestet i en uttalelse at fire offiserer og tre menige soldater skal sone en dom på ti års straffarbeid for å ha «bidratt til og deltatt i drapene». Dette er en sjelden innrømmelse av skyld fra myndighetene i Myanmar , som vanligvis hevder at de bare bekjemper terrorister og ikke sivilister. Rohingyane hevder på sin side at militæret driver med etnisk rensing med støtte fra milits- og vigilantegrupper av buddhister som setter fyr på landsbyer og angriper lokalbefolkning i provinsen.

Det er tvilsomt om de skyldige hadde måttet stå til ansvar for denne massakren heller, om det ikke hadde vært for reportasjene til de to Reuters-journalistene Wa Lone (31) og Kyaw Soe Oo (27) fra nyhetsbyråets Reuters kontor i Yangon. Wa Lone er, til tross for sin unge alder, noe av en veteran i Myanmars medier. Han var sentral i den lokale dekningen av valget i landet i 2015, som førte til at nobelprisvinneren Aung San Suu Kyis parti til makten. Han begynte å jobbe for Reuters for to år siden, og har dekket overgrepene mot rohingyane siden før verdenssamfunnet begynte å vise interesse. Før jul ble han pågrepet sammen med sin nyansatte kollega Wa Lone, etter at rapporten deres om massakren var offentliggjort.

Samtidig som soldatene og offiserene fikk sin straff på ti års fengsel, opprettholdt domstolen tiltalen mot Lone og Oo, som har en strafferamme på fjorten år - altså fire år lenger enn for drap på sivile. Det groteske ved denne avgjørelsen er åpenbar. Lone og Oo utfører livsviktig journalistisk arbeid i et område hvor all nyhetsformidling har kummerlige kår, og hvor myndighetenes overgrep mot sivilbefolkningen er påkrevet å dokumentere. Verdenssamfunnet må legge press på Myanmar inntil de to slippes fri og kan gjenoppta sitt arbeid. Og Norge, som i sin tid ga Aung San Suu Kyi fredsprisen, har et særlig ansvar for å holde presset oppe.