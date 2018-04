KJEMPER MOT: SV-leder Audun Lysbakken går mot et SV-forslag om å forby omskjæring av guttebarn. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Forhud og forbud

Publisert: 12.04.18 04:39

SV vurderer nok en gang å forby rituell omskjæring av guttebarn. Det vil i praksis gjøre det svært vanskelig å være jøde i Norge.

Omskjæring av åtte dager gamle guttebarn er en viktig tradisjon for verdens jøder. Ritualet er uløselig knyttet til jødenes religiøse og kulturelle identitet. Tradisjonen, som stammer helt tilbake til skriftene i Det gamle testamente, praktiseres fortsatt nærmest uten unntak.

Omskjæring av gutters forhud blir også gjort i andre religioner, og i land som USA gjøres det nærmest automatisk med begrunnelse i hygiene. Det er ingenting som tyder på at en forsvarlig utført omskjæring gir helseskade, det norske Helsedepartementet uttalte i 2012 at denne formen for omskjæring ikke er i strid med våre menneskerettighetsforpliktelser.

Likevel går halvparten av SVs sentralstyre inn for å forby denne jødiske tradisjonen i Norge. Det er fremmet et forslag om å innføre aldersgrense på 15 år for inngrepet, noe som i praksis gjør det umulig for norske jøder å omskjære sine guttebarn i pakt med deres religions krav. Et lignende forslag ble nedstemt på SVs landsmøte i fjor. Vi håper dette forslaget lider samme skjebne.

Begrunnelsen for forbudet er barns rett til beskyttelse mot irreversible inngrep i deres egen anatomi. En omskåret forhud vil som kjent ikke gro ut igjen. Prinsippet om at voksne ikke skal ha rett til å påføre barn smerte eller forandre kroppene deres er på mange måter enkelt å forstå.

I en verden uten historie ville det vært enkelt å forby det. Bare ordet omskjæring kan også lede tankene til brutale former for kjønnslemlestelse som enkelte bruker religiøse argumenter for å unnskylde. Men forbudet som deler av SV går inn for mangler forankring i den virkelige verden. Og akkurat den forbindelsen, mellom prinsipper og virkelighet, må man ha med seg når man skal lage politikk. For det handler om ekte liv for ekte mennesker.

Blir forbudet innført gjør man det i praksis umulig å være jøde i Norge. Skal de ha rett til å utøve sin religion, må de kunne foreta omskjæring i pakt med sin religiøse bud. Et forbud mot et inngrep som medisinsk sett er relativt beskjedent, og som kan utføres med et minimum av helserisiko, vil derfor ha en dramatisk betydning for en gruppe mennesker som allerede er presset i vår del av verden.

Heldigvis har SV-leder Audun Lysbakken forstått dette, og går mot forbudet. I akkurat denne saken vil vi anbefale folk å lytte til ham.

