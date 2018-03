STORE LØFTER:I sin tale om rikets tilstand lovet president Vladimir Putin å forbedre russernes levestandard og bekjempe fattigdom. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix

Putins overbud

Publisert: 01.03.18 14:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-01T13:34:40Z

Mindre enn tre uker før presidentvalget lover Vladimir Putin å bruke rubler han ikke har. Den årlige talen om rikets tilstand var spekket med valgflesk.

Putin snakket som om den russiske statskassen flyter over. Det er ikke tilfelle. Selv om den verste krisen fra 2014 til 2016 er over kan ikke russisk økonomi friskmeldes. Putin lover nye, moderne og godt betalte arbeidsplasser. Han vil foreta gigantiske investeringer i infrastruktur og helsevesen. Putin lovet bedre foreldrepermisjon, barnehageplasser og bedre omsorgstjenester.

Det er gode og viktige tiltak, men Putin forklarte ikke hvor han skal finne pengene. Det investeres altfor lite i russiske bedrifter. Produksjonen er gammeldags og befolkningen aldrende. Det er omfattende byråkrati og utstrakt korrupsjon. Landet er svært sårbar for svingninger i oljeprisen. I tillegg kommer de internasjonale økonomiske sanksjonene som ble innført etter Russlands annektering av Krim og destabilisering av Øst-Ukraina.

Virkeligheten er at Russland sakker etter andre større økonomier land i utvikling. Det internasjonale pengefondet (IMF) forventer en vekst på 1,7 prosent i år og 1,8 prosent neste år. Det passer dårlig med Putins målsetting om at landet om ti år skal være blant verdens fem største økonomier.

14 prosent av russerne befinner seg under fattigdomsgrensen og utslagene er enda større i flere deler av landet. Fattigdomsbekjempelse sto sentralt i Putins tale. Presidenten sa at å forbedre russernes levekår er hans høyeste prioritet de kommende seks årene, vel vitende om at misnøyen øker etter flere år med reallønnsnedgang og et sviktende sosialt sikkerhetsnett.

Vanligvis er Kreml åsted for presidentens tale om rikets tilstand. Denne gang var det flyttet til en stor utstillingshall i sentrum av hovedstaden slik at Putin kunne vise sine økonomiske grafer på store elektroniske skjermer. Presidenten oppga at 20 millioner russere i dag lever under fattigdomsgrensen, mens det var 42 millioner fattige da han overtok som president i 2000. Men det statlige russiske statistikkbyrå, Rosstat, oppgir at det er blitt 4,2 millioner flere fattige siden 2012.

Til tross for økonomisk misnøye kommer russerne til å gjenvelge Putin med overveldende margin. De har ikke noe reelt valg. Politiske motstandere er blitt utestengt og trakassert. Det er blitt enda mindre rom for dissens og kritiske medier. Men 70 prosent av russerne sier i meningsmålinger at de er fornøyd med den jobben Putin gjør. Bare 40 prosent av amerikanerne sier det samme om sin president.

Den tidligere KGB-agenten og senere sjef for sikkerhetstjenesten FSB ble første gang valgt til president i 2000. Han ble gjenvalgt for en ny fireårsperiode i 2004. Ettersom grunnloven forhindret mer enn to sammenhengende presidentperioder ble Putin statsminister i 2008. I 2012 ble han valgt som president for en seks års periode og nå kan han sitte frem til 2024. Donald Trump er den fjerde amerikanske leder som den russiske presidenten forholder seg til.