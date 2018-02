PRIVAT ELLER OFFENTLIG? Debatten raser. Foto: NTB Scanpix

Ja takk, begge deler

leder

Publisert: 19.02.18 01:21

MENINGER 2018-02-19T00:21:02Z

Et flertall på Stortinget vil utrede om kommunene bør kunne skille mellom kommersielle og ideelle private barnehager.

Dette for å kunne prioritere og gi penger til dem som holder seg til hovedregelen i Barnehageloven og ikke tar ut større utbytte enn lovtekstens omtrentlige angivelse av et «rimelig årsresultat».

Vi skjønner behovet for å gå opp regelverket, men stiller oss likevel undrende til selve barnehagedebatten. Det er et ordskifte hvor innhold og form synes å ha smeltet sammen. Under den polariserte retorikken finnes egentlig en rørende enighet om at alle barnehager skal likebehandles.

Barnehageforliket fra 2003 var et tverrpolitisk løft initiert av Øystein Djupedal (SV) og Siv Jensen (Frp) om full barnehagedekning innen 2006. Forliket innebar en storstilt utbygging av barnehageplasser i kommunene, noe som forutsatte både privat og offentlig innsats.

Hovedpilarene i denne reformen står fortsatt ved lag, det er marginale uenigheter om innholdet i Barnehageloven, og ingen mener at de drøyt 24 milliarder kroner som private barnehager hvert år mottar i offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal gå rett i lommene på profesjonelle barnehageeiere.

Fortsatt er det slik at private barnehager i stor grad eies og drives av foreldresammenslutninger, frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser eller bedrifter som tilbyr barnehageplasser til sine ansatte. Andre drives som mindre private foretak hvor det som måtte være av overskudd gjerne pløyes tilbake til barnehagen. Undersøkelser viser at det er stor tilfredshet med tilbudet blant foreldre som har barn i private barnehager. Frykten for velferdsprofitører eller kyniske barnehageinvestorer, som enkelte i SV advarer mot, er overdrevet.

Like overdrevet som høyresidens tåpelige anklager om at alle til venstre for Sp ønsker å nasjonalisere barnehagene og andre velferdstjenester. Det er det ingen som hevder, ikke engang partiet Rødt. Kontroll av fellesskapets midler, kvalitetskrav og åpenhet om økonomiske disposisjoner er noe helt annet.

Også Høyre mener det: «Vi trenger en bedre kontroll og regulering av barnehagesektoren», skriver stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) i en god NRK-kronikk, hvor hun samtidig vedgår at høyresiden av og til har vært for naive. Simpelthen fordi det har forekommet uheldige uttak av overskudd og profitt fra private barnehager som ikke er i tråd med intensjonen i Barnehageloven. Hun mener likevel at skremmebildet som tegnes av private barnehager er uriktig. Vi er helt enig.

Takket være Øystein Djupedal og Siv Jensen fikk vi et historisk barnehageforlik som viste at det er behov for både offentlige og private barnehager. Det er fakta. Å gjøre dette til en ideologisk sandkassekrangel i 2018 er direkte barnslig.